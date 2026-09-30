Ptáček – firmu znáte. Ale její skutečný byznys vás možná překvapí

Hlavní byznys se ukrývá tam, kam návštěvy obvykle nevidí: ve zdech, pod podlahou, ve sklepě a v technické místnosti. Ptáček se za více než třicet let stal lídrem českého a slovenského trhu v dodávkách materiálu pro topení, vodu a plyn. Jeho sortiment zahrnuje výrobky pro inženýrské sítě, technologické rozvody a armatury, kotle, tepelná čerpadla, vzduchotechniku, klimatizace, fotovoltaiku i kompletní vybavení koupelen.
Společnost Ptáček – topení, voda, plyn vznikla v roce 1992. První sklad topenářského sortimentu byl velikosti větší garáže. V roce 1998 firma otevřela první koupelnové studio. Následoval vstup na slovenský trh, budování sítě Instalatércenter a postupné rozšiřování sortimentu i služeb.
Z malého rodinného podniku původem z Brna se stal největší distributor technického zařízení budov v Česku a na Slovensku. Dnes společnost zaměstnává více než 2 000 lidí.
Jméno jako závazek
Ptáček se dnes řadí mezi největší rodinné společnosti na trhu. Jméno majitelů v názvu firmy vyjadřuje osobní odpovědnost, dlouhodobý
závazek a důraz na důvěru zákazníků, zaměstnanců i obchodních partnerů. Právě stabilní vztahy a odborné zkušenosti doplňují rozsáhlou infrastrukturu společnosti. Velkoobchod, maloobchodní síť prodejen, skladování, vlastní doprava, technické poradenství a profesionální servis jsou propojeny do jednoho efektivního systému. Společnost zároveň sleduje aktuální trendy, rozšiřuje nabídku moderních technologií
a staví na kvalitních materiálech i odborném přístupu.
Více než 160 poboček v Česku a na Slovensku
Jedním z pilířů obchodního modelu společnosti je rozsáhlá prodejní síť. Více než 160 poboček zajišťuje vysokou dostupnost sortimentu a služeb zákazníkům v Česku i na Slovensku. Husté pokrytí trhu má zásadní praktický význam. V oboru nerozhoduje pouze cena, ale také schopnost dodat potřebný materiál přesně ve chvíli, kdy jej zákazník potřebuje. Rozsah infrastruktury dokládají skladové plochy o celkové rozloze přibližně 350 000 metrů čtverečních, což odpovídá téměř padesáti fotbalovým hřištím. Pohyb desetitisíců položek zajišťuje více než 450 kusů manipulační techniky. Pravidelné zásobování obstarávají logistická centra v Brně, Praze, Olomouci, Jihlavě, Ústí nad Labem a Plzni. Na Slovensku se nacházejí v Bratislavě, Prešově a Žilině. Materiál odtud míří na jednotlivé pobočky i bezplatně přímo na stavby prostřednictvím vlastního vozového parku čítajícího 320 nákladních vozidel.
Spolehlivý partner pro každou stavbu
Kompletní sortiment, rozsáhlé pokrytí, vlastní logistika a profesionální prodejní servis patří mezi hlavní důvody vedoucího postavení společnosti Ptáček – topení, voda, plyn na trhu. Investorům, developerům, stavebním firmám, topenářům, instalatérům i koncovým zákazníkům nabízí silné zázemí, odborné poradenství a spolehlivé dodávky materiálu pro projekty všech velikostí.