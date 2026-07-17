Rentu z nemovitosti jsem si vzala dřív než kamarádka

„Ráda bych si dala i dort, jenomže je moc drahý,“ povzdechla si jednou Anežka, když jsme spolu zase seděly na kávě a mlsně pokukovaly po lákavé nabídce zákusků ve vitríně.
O několik dní později mě požádala, jestli bych ji doprovodila na schůzku s obchodnicí z firmy FINEMO.CZ, která nabízí Rentu z nemovitosti, produkt pomáhající seniorům využít peníze z jejich vlastního bydlení. Ráda jsem souhlasila, protože mi bylo jasné, že Anežka by jinak naletěla nějakým podvodníkům. A tak jsem šla s ní, abych jí to později mohla rozmluvit a ušetřit ji tak zklamání, nebo dokonce toho, že by na stará kolena přišla o střechu nad hlavou.
O to víc jsem byla překvapená, když nám příjemná obchodnice vysvětlila detaily o Rentě z nemovitosti a její výhody. A hlavně, vůbec nás do ničeho nenutila a řekla nám, ať si to pořádně a v klidu rozmyslíme.
Aniž bych to Anežce přiznala, sama jsem o Rentě z nemovitosti začala přemýšlet. Říkala jsem si, že proč bych měla živořit s malým důchodem, když mohu už nyní využít peníze z vlastního bytu, který stejně nemám komu odkázat. Dál v něm budu bydlet, zůstanu jeho vlastníkem, a co s ním bude po mé smrti, o to už se nemusím starat.
Nakonec jsem smlouvu uzavřela ještě dřív než Anežka. Nyní máme Rentu z nemovitosti obě dvě a krom dortíku u nás v kavárně si můžeme dovolit i návštěvy divadelních představení, a dokonce i občasné zájezdy do zahraničí.
Výhody Renty z nemovitosti:
- Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
- Za života nemusíte nic splácet.
- Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
- Můžete žít důstojněji a život si více užívat.
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