Rytíři ovládli televizní zápas Snapbacks ligy 8. kolo Snapbacks ligy amerického fotbalu nabídlo televizní zápas mezi Přerovem Mammoths a Znojmem Knights. Duel o druhé místo Snapbacks ligy odstartovali lépe znojemští Knights.

| foto: Tomáš Žák ml.

V úvodním drivu se postupným útokem přibližovali k endzóně Mammoths a vše zakončil 3yardovým během pro touchdown Petr Plaček.

Domácí Mammoths v útoku nedokázali odpovědět, když po třech akcích museli pouze puntovat. Další touchdown Knights na sebe nenechal dlouho čekat. Quarterback Volodymyr Hrynkiv přiblížil svůj útok 65yardovým passem na Vojtěcha Vojtěcha, kterého zastavila obrana Mammoths pouhý yard od endzóny. Z této vzdálenosti neměl Plaček problém připsat si svůj druhý touchdown v zápase, kterým navýšil vedení na 14:0.

Větší část druhé čtvrtiny se ani jeden útok nedokázal proti soupeři prosadit. K dalšímu touchdownu se Knights dostali na konci prvního poločasu. Běhové pokusy Plačka doplnil Hrynkiv přesnými passy na Zacharyho DeNika a Jakuba Čermáka. Necelou minutu před koncem poločasu skóroval DeNike 13yardový touchdown po passu Hrynkiva a Knights se tak dostali do poločasového vedení 20:0.

K prvním bodům se Mammoths dostali hned první akcí čtvrté čtvrtiny. Quarterback Nicolas Visser našel v endzóně 17yardovým passem Jana Vysloužila, který snížil na 20:7 pro Knights. Znojemští hned v zápětí odpověděli dalším touchdownem. Hrynkiv nejprve našel Igora Mašlanku pro zisk 26 yardů. Z poloviny hřiště si pak cestu do endzóny prokličkoval opět DeNike. Útok Mammoths se prosadil i v dalším drivu, kdy se postupným útokem dostali na vzdálenost 6 yardů od endzóny. Zde si míč nechal Visser a doběhl do endzóny pro druhý touchdown Mammoths. V závěru zápasu si Knights pohlídali vedení a zvítězili 26:13.

foto: Tomáš Žák ml.

Další zápas odehrají Knights v sobotu na hřišti Ostravy Steelers. Tipněte si výsledek nejen tohoto zápasu v rámci tipovačky Pick’em na Odkaz a vyhrajte ceny od Snapbacks, Under Armour a Předvýběr.cz. Dění ve Snapbacks lize můžete sledovat v magazínu Touchdown, který vysílá stanice SPORTY TV.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

