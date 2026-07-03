Rytířský duel o postup do Tipsport Czech Bowlu

Znojmo zakončilo základní část Snapbacks ligy na druhém místě s bilancí devíti výher a jedné porážky. Ta přišla v zápase proti obhájcům titulu Vysočině Gladiators. Knights se sice podařilo v odvetě zvítězit a srovnat bilanci s Gladiators, ale kvůli horšímu skóre ze vzájemných zápasů skončil znojemský tým na druhém místě. V semifinále tak Znojmo čeká rytířský duel proti Nitře Knights. Slovenský tým se po pomalém začátku dostal do výborné formy a hráči Znojma tak budou mít plné ruce práce.
Oba týmy vyznávají v útoku především passovou hru, kdy quarterback Znojma Volodymyr Hrynkiv naházel v základní části nejvíce yardů i touchdownů. Na druhém místě v obou statistikách skončil americký quarterback Nitry Desmond Prusia. Hrynkiv i Prusia se mohou opřít o fantastické receivery, kteří lámou rekordy Snapbacks ligy. Znojemský Zachary DeNike si v základní části připsal nejvíce zachycených přihrávek v historii. Mário Bíro na druhé straně v průběhu sezony překonal rekordy ve skórovaných touchdownech i získaných yardech v kariéře. Žádný jiný hráč v historii Snapbacks ligy nemá na svém kontě více touchdownů a yardů než Bíro.
I přes dominantní passovou hru může být rozhodujícím faktorem hra po zemi. Nitra v průběhu sezony angažovala dánského running backa Noaha Helmiho a v dresu Znojma letos září veterán Petr Plaček. Oba hráči se ke konci sezony potýkali se zraněními, což může hrát roli v jejich produktivitě v semifinálovém zápase.
Semifinále Znojmo s Nitrou začíná v neděli od 17:50 a v přímém přenosu ho odvysílá stanice ČT sport. Tipněte si výsledky zápasů play-off v rámci tipovačky Pick’em na Odkaz a vyhrajte ceny od Snapbacks, Under Armour a Předvýběr.cz.