S Rentou z nemovitosti od FINEMO.CZ se cítím svobodněji

Komerční sdělení
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| foto: FINEMO

Komerční sdělení

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Po odchodu do důchodu nebylo nic tak, jak jsem si představoval. Neustále jsem se musel omezovat, ať už ve výběru potravin, tak i léků, které jsem potřeboval kvůli nepříjemným zdravotním problémům. Stále jsem přemýšlel, zda si to či ono mohu dovolit.

O Rentě z nemovitosti jsem se dozvěděl na internetu, když jsem si vyhledával různé možnosti získání peněz. Říkal jsem si, že když jsem celý život tvrdě pracoval a mám vlastní byt v ne právě malé hodnotě, tak přece nebudu na stará kolena živořit.

Domluvil jsem si schůzku s obchodní zástupkyní společnosti FINEMO.CZ, která v České republice Rentu z nemovitosti nabízí a dostal jsem předběžnou kalkulaci. Vyžádal jsem si i smlouvu a samozřejmě jsem si vzal dostatek času za rozmyšlenou.

Největší obavu jsem měl z toho, že přijdu o bydlení, a z toho důvodu jsem si chtěl vše důkladně prostudovat. Uklidnilo mě, že společnost FINEMO.CZ má licenci na spotřebitelské úvěry od České národní banky a je pod jejím pravidelným dozorem. Krom toho jsem zjistil, že Renta z nemovitosti je v zahraničí zcela běžným produktem.

Nakonec jsem se rozhodl, že Rentu z nemovitosti využiji. Stejně nemám nikoho, kdo by můj byt zdědil. Synům ho dát nechci, protože s nimi nejsem po rozvodu v kontaktu a krom toho jsou finančně natolik zabezpečení, že by je můj byt stejně nezajímal.

Díky pravidelné měsíční výplatě Renty z nemovitosti nemusím nyní v obchodě přemýšlet nad tím, jestli si mohu dovolit koupit dražší šunku a mám i dostatek peněz na potřebné léky. Teď se cítím daleko svobodněji, protože vím, že ani v případě nějakých nenadálých výdajů se nedostanu do problémů a mohu žít důstojnější život.

Výhody Renty z nemovitosti:

  • Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
  • Za života nemusíte nic splácet.
  • Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
  • Můžete žít důstojněji a život si více užívat.

Chcete vědět víc?

  • Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy zde.
  • Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
  • Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
  • Jsme držiteli licence České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů.
  • Videa o Rentě z nemovitosti, rozhovory s našimi klienty a další zajímavé informace můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu.
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