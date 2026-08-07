S Rentou z nemovitosti od FINEMO.CZ se cítím svobodněji

O Rentě z nemovitosti jsem se dozvěděl na internetu, když jsem si vyhledával různé možnosti získání peněz. Říkal jsem si, že když jsem celý život tvrdě pracoval a mám vlastní byt v ne právě malé hodnotě, tak přece nebudu na stará kolena živořit.
Domluvil jsem si schůzku s obchodní zástupkyní společnosti FINEMO.CZ, která v České republice Rentu z nemovitosti nabízí a dostal jsem předběžnou kalkulaci. Vyžádal jsem si i smlouvu a samozřejmě jsem si vzal dostatek času za rozmyšlenou.
Největší obavu jsem měl z toho, že přijdu o bydlení, a z toho důvodu jsem si chtěl vše důkladně prostudovat. Uklidnilo mě, že společnost FINEMO.CZ má licenci na spotřebitelské úvěry od České národní banky a je pod jejím pravidelným dozorem. Krom toho jsem zjistil, že Renta z nemovitosti je v zahraničí zcela běžným produktem.
Nakonec jsem se rozhodl, že Rentu z nemovitosti využiji. Stejně nemám nikoho, kdo by můj byt zdědil. Synům ho dát nechci, protože s nimi nejsem po rozvodu v kontaktu a krom toho jsou finančně natolik zabezpečení, že by je můj byt stejně nezajímal.
Díky pravidelné měsíční výplatě Renty z nemovitosti nemusím nyní v obchodě přemýšlet nad tím, jestli si mohu dovolit koupit dražší šunku a mám i dostatek peněz na potřebné léky. Teď se cítím daleko svobodněji, protože vím, že ani v případě nějakých nenadálých výdajů se nedostanu do problémů a mohu žít důstojnější život.
Výhody Renty z nemovitosti:
- Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
- Za života nemusíte nic splácet.
- Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
- Můžete žít důstojněji a život si více užívat.
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