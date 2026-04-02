Tesco rozšiřuje velikonoční sortiment a láká na pohodlné online nákupy

Nabídku tvoří 178 velikonočních produktů, přičemž počet výrobků privátních značek meziročně vzrostl o 50 procent. Nově nechybí ani Free From sladkosti bez lepku a laktózy. Tesco nabízí české pomlázky, sady na barvení vajíček, čokoládové figurky i roksová lízátka a prémiové speciality Tesco Finest.
„Jsem hrdý na šíři i kvalitu našeho velikonočního sortimentu. V jedné prodejně si vybere každý, od dekorací a drobností pro koledníky po tradiční pečivo a prémiové speciality. Chceme, aby zákazníci v Tesco snadno a za férové ceny našli vše, co k Velikonocům patří. Pro ty, kteří preferují nákupy z domova máme velikonoční nabídku i na Tesco Online nákupy,“ říká Pavol Halász, produktový ředitel Tesco Stores ČR.
Během svátků jsou prodejny otevřené standardně, zavřeno bude pouze na Velikonoční pondělí 6. 4. Čerpací stanice budou tento den otevřené od 9:00 do 17:00.
Pohodlné online nákupy
Tesco Online nákupy fungují o svátcích beze změn, s dopravou zdarma nad 1 500 Kč. Nedoručuje se pouze na Velikonoční pondělí. Od 23. 3. do 5. 4. je služba Klikni & vyzvedni rovněž zdarma.