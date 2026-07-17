Tipsport Czech Bowl XXXIII nabídne duel posledních dvou mistrů

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| foto: Martin Pech

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O vítězi 33. ročníku Snapbacks ligy amerického fotbalu se rozhodne v neděli v Nitře, kde se ve finálovém Tipsport Czech Bowlu střetnou domácí Nitra Knights s Vysočinou Gladiators. Půjde tak o souboj dvou posledních mistrů.

Oba týmy mají bohaté zkušenosti se ziskem titulu před domácími fanoušky. Gladiators vyhráli v Jihlavě domácí tituly v letech 2021 a 2023. Knights svůj první titul v historii klubu získali v roce 2024 také před domácími fanoušky a nyní jsou krok od toho, aby s fanoušky v Nitře oslavili také druhý titul.

„Gladiators i Knights se v éře po covidu vyprofilovali mezi dva největší kluby v Česku a na Slovensku. Pro fanoušky Snapbacks ligy je skvělé, že se tyto dvě kvalitní organizace utkají v záři reflektorů v Czech Bowlu. Nepochybuji, že půjde o velmi atraktivní a napínavé finále v bouřlivé atmosféře. Stadion pod Zoborom v Nitře pak nabízí skvělý komfort pro návštěvníky i pro televizní přenos. Bude to svátek amerického fotbalu,“ věří předseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.

Rekordmani Bíro a Prusia

Knights i Gladiators se na finálovou účast pořádně nadřeli. V rytířském duelu zvítězila Nitra na hřišti Znojma Knights 14:10, kdy až do závěru zápasu dominovaly obrany. Znojmo se necelé dvě minuty dostalo do vedení 10:7 po touchdownu Petra Plačka, ale Nitra v samotném závěru vybojovala postup po senzačním touchdownu Mária Bíra.

Hvězdný receiver Nitry prožil fantastickou základní část, ve které si v 10 zápasech připsal 19 touchdownů. Bíro v průběhu sezony překonal hned dvakrát rekordní tabulky Snapbacks ligy. Žádný hráč v historii ligy neskóroval tolik touchdownů a nezískal tolik yardů jako Bíro.

O rekordní zápis se v sezoně postaral také quarterback Desmond Prusia. Ten pro letošní sezonu nahradil Borise Bútoru, který musel ze zdravotních důvodů skončit. Nový quarterback Nitry v zápase proti Brnu Sígrs skóroval 7 passových touchdownů, čímž stanovil nový rekord Snapbacks ligy.

Obhajoba bez legendy
Gladiators vstupovali do letošní sezony v roli obhájců titulu, ale tentokrát již bez legendárního quarterbacka Jana Dundáčka, jehož nahradil Vít Bezecný. Změnu udělali Gladiators také na postu hlavního trenéra, kterým je letos poprvé Roman Fiala. Tým z Jihlavy i přes tyto výrazné změny ovládl základní část a do semifinále postoupil z prvního místa s bilancí devíti výher a jedné porážky.

Semifinálový zápas proti Přerovu Mammoths byl ovšem vyrovnanější, než se očekávalo. Ve druhé čtvrtině se obhájce titulu ujal vedení a k vítězství 18:13 pomohl výrazným způsobem málo vídaný 100yardový touchdown z kickoff returnu Kevina Shermana.

Mezi Tour a finále MS

Nedělní Tipsport Czech Bowl XXXIII se v nabitém sportovním harmonogramu usadil mezi etapu Tour de France a finále mistrovství světa ve fotbale. Zápas z Nitry poběží na stanicích JOJ Šport a ČT 2 a po skončení etapy Tour de France bude přenos také na ČT sport. Předzápasové studio začíná v 16:20.

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