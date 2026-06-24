Mechanika je jednoduchá. Každý pracovní den se v sedm ráno a v jednu odpoledne v aplikaci odkryje nový kousek velkého ilustrovaného obrazu. V něm se ukrývají názvy knih. Některé poznáte hned, u jiných se zapotíte. Kdo jich uhádne nejvíc, posouvá se v žebříčku výš a soutěží o hlavní ceny: letenky v hodnotě 20 000 Kč, kufr plný knih nebo čtečku. Každý týden navíc Martinus rozdává tři tajné knižní balíčky náhodně vylosovaným hráčům a hráčkám.
„Achjo, to byl zas fofr. Už se těším, až to bude těžší, ale pak budu nejspíš litovat,“ směje se hráčka Lucie, která se přidala hned první den.
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Šifra v moderní podobě
Martinus Knižní šifra není nová značka. Pamětníci si ji vybaví zhruba před deseti lety, tehdy se hrála čtyři roky po sobě a měla spolu přes stovku tisíc hráčů. Teď ji Martinus oprášil v moderní podobě, čistě v mobilní aplikaci. „V Martinusu je naší misí spojovat lidi s knihami. Kromě toho, že je prodáváme, děláme spoustu dalších aktivit, které tomu pomáhají. Roky se věnujeme takzvané inteligentní zábavě, tedy knižním hrám, které baví desetitisíce lidí a u kterých se zároveň musí trochu zamyslet,“ říká Dušan Murčo, country manager Martinus pro Česko.
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Že hra trefila nervy doby, je vidět nejen na číslech. V App Storu se aplikace Martinus dostala v prvním týdnu mezi dvě nejstahovanější bezplatné aplikace v Česku, přeskočila například i ChatGPT. A reakce hráčů jsou často spíš dojaté než jen pochvalné: „Díky za vaše šifry každopádně. Děláte něco nad rámec pro čtenáře a je to skvělá zábava,“ napsal hráč Míra.
Hrajte i zpětně
Hrát se dá až do konce června. Aplikace je zdarma, dostupná v App Storu i Google Play pod názvem „Martinus“. Do hry se dá zapojit kdykoliv během měsíce, části obrazu můžete hádat i zpětně a pořád tak máte šanci projet celou hru. Více info, i odkazy na aplikaci najdete na martinus.cz/kniznisifra.
A jestli vás zajímá, jaké knihy se v obraze vlastně skrývají… to si ji budete muset přijít zahrát!