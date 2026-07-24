Klap. Klap. Nový Galaxy Z Fold8
Galaxy Z Fold8 se může stát parťákem na celý den – od ranní kávy až po večerní sledování seriálu. Je navržený pro pohodlnou konzumaci i tvorbu obsahu. Potřebujete rychle najít restauraci nebo si pustit krátká videa? Vnější displej s poměrem stran 10:16 je ideální pro běžné používání. Po otevření nabídne velký displej s poměrem 4:3, který se hodí pro sledování filmů, práci i čtení delších textů.
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Skládací svět Samsungu. Smysluplné změny a každoroční posun vpřed
Jistota v každé situaci
Do rodiny skládacích telefonů poprvé přichází také prémiová řada Ultra. Galaxy Z Fold8 Ultra nabízí osmipalcový displej, vysoký výkon a možnost rozdělení obrazovky pro efektivnější práci s více aplikacemi najednou. Nechybí ani špičkový fotografický systém v čele s 200Mpx fotoaparátem, který zachytí mimořádně detailní snímky.
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Ikonické véčko: Galaxy Z Flip8
Pokud hledáte stylový telefon, Galaxy Z Flip8 je dosud nejtenčí a nejlehčí model této řady. Váží 180 gramů a při tloušťce 6,1 milimetru se snadno vejde do kapsy i menší kabelky. Nové rozhraní vnějšího displeje FlexWindow navíc usnadňuje přístup k aplikacím i funkcím využívajícím umělou inteligenci, aniž by bylo potřeba telefon otevírat.
Hodinky, které s vámi udrží krok
Chytrý telefon dobře doplní nové chytré hodinky. Pro ty, kteří chtějí mít přehled o své kondici, jsou určeny Galaxy Watch9. Nová funkce Vitals sleduje během spánku důležité zdravotní ukazatele a upozorní na případné významné odchylky.
Milovníky outdoorových aktivit a dobrodružství osloví Galaxy Watch Ultra2. Titanové tělo zajišťuje vysokou odolnost, baterie vydrží i vícedenní výpravy a displej zůstává dobře čitelný i na přímém slunci.
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