Užijte si sledování fotbalu jako nikdy dříve. AI režim televizorů Samsung vás přenese do kotle

Metro.cz
Komerční sdělení   12:59
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Nová řada televizorů Samsung pro rok 2026 přináší zásadní novinku pro milovníky sportovních přenosů. Umělá inteligence výrazně vylepšuje obraz i zvuk fotbalového zápasu a přenese vás přímo na stadion. Jediné, co fotbalová AI zařídit nedokáže, je, aby vaše mužstvo vždy zvítězilo.

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Užijte si sledování fotbalu jako nikdy dříve. | foto: Samsung

Funkce fotbalového AI režimu, která se poprvé objevuje v modelové řadě televizorů Samsung pro rok 2026, posouvá zážitek ze sportovních přenosů na úplně novou úroveň. Zapomeňte na unylý obraz bez atmosféry, tato technologická novinka dokáže výrazně zlepšit kvalitu sledovaného fotbalového zápasu a proměnit obývací pokoj v hučící tribunu. Umělá inteligence totiž na základě spousty analyzovaných modelů dokáže v reálném čase sledovat dění na obrazovce, zvýraznit v případě potřeby barevnost trávníku, a dokonce zvýšit plynulost pohybu hráčů i míče.

Dresy vašich oblíbených týmů doslova svítí

Výsledkem jsou syté a zářivé barvy, u kterých ale díky chytré analýze nehrozí nepřirozené přesycení. Trávník má dokonale svěží zelený odstín a dresy vašich oblíbených týmů doslova svítí, takže vám neunikne žádný detail ani při rychlém protiútoku nebo v nepřehledných situacích ve vápně.

MS ve fotbale v TV: Kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku

Zvýšení plynulosti obrazu má na starosti technologie, kterou známe i ze světa počítačových her, tedy dopočítávání prokládaných snímků, které minimalizuje rozmazávání rychle se pohybujících předmětů, postav i scén.

Užijte si sledování fotbalu jako nikdy dříve.

Přenos má maximální plynulost

Systém neustále porovnává dva po sobě jdoucí originální snímky vstupního video signálu. Na základě detekovaných vektorů pohybu pak v rámci milisekund neuronové sítě dopočítají chybějící mezisnímek s přesnou pozicí všech prvků. Tento nově vygenerovaný obraz televizor následně vloží mezi původní dva snímky, čímž efektivně zvyšuje výslednou obnovovací frekvenci zobrazovaného obsahu. Sportovní přenos tak získává maximální plynulost a ostrost detailů i při rychlých pohybech kamery a prudkých změnách směru hry.

Kompletní průvodce MS ve fotbale 2026: Program, formát, skupiny a kde sledovat

Stejně zásadní proměnou prochází ve fotbalovém AI režimu také zvuk. AI dokáže automaticky oddělit zvuk vřavy fanoušků od hlasu komentátora. Zatímco skandování a chorály diváků dostanou mohutný prostorový efekt, který vás vtáhne do zápasu, hlas komentátora zůstává dokonale čistý a srozumitelný. Pokud chcete, můžete hlas komentátora potlačit nebo úplně vymazat. Stejného efektu samozřejmě můžete docílit právě i u vřavy z tribun.

Funkcí fotbalového AI režimu jsou vybaveny všechny Micro RGB, OLED, Neo QLED i Mini LED televizory Samsung z letošní modelové řady, které disponují technologií Vision AI.

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