V Česku je již přes milion diabetiků. A počty stoupají

Cukrovka je velmi vážné civilizační onemocnění, na které se ale nemusí hned přijít, protože nebolí a ze začátku se ani nijak neprojevuje. Přesto není radno ho podceňovat, může mít fatální následky.

| foto: Shutterstock.comProfimedia.cz

Diabetes mellitus neboli cukrovka je chronické metabolické onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou. Společným projevem je hyperglykemie vzniklá v důsledku absolutního či relativního nedostatku hormonu inzulinu. Současný počet diabetiků a těch, kteří se k diabetu blíží (tzv. prediabetes), je v tuzemsku asi 1 100 000. Tedy každý desátý má s dlouhodobě vysokou hladinou cukru v krvi problém. A čísla se budou podle odborníků zvyšovat, a to nejen u starších lidí, ale i u mladších ročníků.

Může za to současný životní styl, kdy se obecně málo hýbeme, tedy vydáváme málo energie, přitom ji do sebe v podobě nezdravého a energetického jídla plného cukrů a tuků doslova „cpeme“. Když je cukru moc Glukóza, hlavní zdroj energie pro buňky, se u diabetiků nevstřebává efektivně, což vede k hyperglykemii (vysoké hladině cukru v krvi). „Inzulin je hormon tvořený ß-buňkami ve slinivce břišní, který umožňuje vstup glukózy z krve do buněk. Při nedostatečném působení inzulinu dochází ke sníženému přesunu cukru do buněk, které tak nemají dostatek energie. Zároveň dochází ke zvýšení hladiny cukru v krvi,“ vysvětluje fungování těla zasaženého diabetem PharmDr. Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren Benu. Normální hladina cukru v krvi (nalačno) je do 5,6 mmol/l, zvýšené hodnoty (prediabetes) spadají do rozmezí 5,6 až 6,9 mmol/l, hodnoty nad 7,0 mmol/l již potvrzují cukrovku. Vysoké hodnoty krevního cukru vedou k častému močení, žízni, dehydrataci, hrozí metabolický rozvrat, v těžkých případech může tento stav vést až k poruše vědomí, kómatu a smrti.

Problém je ten, že pokud cukrovku opravdu dostaneme, není možné ji zcela vyléčit. Jde ji pouze dostat pod kontrolu dietou a léky, často je třeba léčit inzulinem. Ale pokud se k ní opravdu dopracujeme, obvykle není cesty zpět. Každým rokem přibývá v tuzemsku zhruba 60 tisíc nově nemocných a do roku 2050 negativní predikce předpokládají, že se na světě počet diabetiků zdvojnásobí. Tělo začne napadat samo sebe Diabetes se dělí na různé typy podle svého původu a způsobu vzniku. Mezi nejčastější patří diabetes mellitus 1. a 2. typu. Zatímco k cukrovce II. typu, který nastává až v průběhu života, se projíme a dojdeme k němu nevhodným životním stylem, cukrovka I. typu vzniká úplně jinak. Objevuje se často u dětí jako autoimunitní zánět, kdy tělo napadá buňky vlastní slinivky břišní. Ale propuknout může kdykoliv a u kohokoliv, i u sportovce, štíhlého mladého člověka, správně a zdravě se stravujícího, bez ohledu na jeho váhu či somatotyp. Léčba skončí dodáváním inzulinu, a to několikrát denně před každým jídlem.

Dříve si pacient musel pravidelně měřit hladinu cukru v krvi, zvážit a spočítat si, kolik cukrů a tuků přijme v daném konkrétním pokrmu, který se chystá sníst a před konzumací si určené množství inzulinu píchnout. V posledních pár letech je léčba inzulinem u lidí s diabetem 1. typu jednodušší, používají se tzv. pumpy se senzory a automatickým dávkováním inzulinu. Tím se daří dostat tento typ onemocnění pod kontrolu. U diabetiků II. typu je to jiné. Mnohým z nich stačí dietní omezení a léky v tabletové či injekční formě, a pokud to nestačí, aplikují si inzulin, ale třeba jen jednou denně. Pokud se jejich stav upraví, je možné inzulin vysadit a vrátit se k jiné léčbě. Cukrovka má ale spíš tendenci zhoršovat se. Zpravidla to tedy vypadá tak, že pacient začíná na dietě a lécích, a končí na inzulinu v kombinaci s dalšími léky. Dieta samotná nestačí. Proto je dnes trendem začít diabetes rovnou léčit pomocí léků, na druhou stranu se díky pokrokům v léčbě pacienti k inzulinu vůbec nemusí dostat.

Žízeň a časté močení

Každopádně existují příznaky, při kterých byste měli zpozornět a raději vyrazit k lékaři. Mezi ně, a je jedno, zda se jedná o 1. či 2. typ diabetu, patří častější močení, zvýšený pocit žízně, únava a nechtěné hubnutí. „Ale porucha metabolismu sacharidů, tedy cukrů, může mít i nespecifické projevy, jako jsou častější infekce, zhoršené hojení ran, parodontóza, horšení zraku nebo objevení se například neuropatie, což je brnění nervů zejména v končetinách. A také ztráta citlivosti. „Diabetes v těle bohužel zpravidla výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění močových cest, očí anebo dásní. Velice častá je neuropatie, tedy onemocnění nervů, kdy se může jednat o bolest, brnění nebo ztrátu citlivosti v rukou a nohou. Velice riziková je tzv. diabetická noha, kdy poškození nervů a špatný průtok krve mnohdy vedou k problémům, jako jsou vředy, infekce. V extrémních případech zanedbané péče může hrozit i amputace,“ varuje Ivana Lánová.

S Petrem Procházkou o Diabetes v ČR

Pomoc při cukrovce prvního typu podpoří Kooperativa navýšením pojistného plnění

Kooperativa dlouhodobě usiluje o to, aby si klienti v životním pojištění sjednávali důležitá rizika pro případ vážných zdravotních problémů. „Proto se snažíme pojištění závažných onemocnění zvýhodnit a motivovat klienty k nastavení odpovídajících pojistných částek. V následujících třech měsících například mohou získat v rámci životního pojištění FLEXI 500 tisíc Kč navíc při diagnóze cukrovky prvního typu,“ představuje Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě, aktuální nabídku.

Jaká je situace v české populaci? Kolik lidí žije s diagnózou cukrovky?

S cukrovkou žije přes 1 milion Čechů a každý rok jich přibývá dalších 60 000. Většina z těchto případů je ale cukrovka II. typu. Ta často souvisí se životním stylem. Tělo sice inzulin vytváří, ale nedokáže ho správně využít. Nejčastěji se objevuje až v dospělosti.

Zvýhodnění jste zaměřili na cukrovku prvního typu, proč právě na tento typ?

Cukrovka I. typu je jiný příběh. Nevzniká kvůli životnímu stylu, ale je autoimunitním onemocněním. Tělo přestane úplně produkovat inzulin. Člověk si ho pak musí celý život doplňovat a každý den řeší, co jí a jak funguje. Nejčastěji se objeví v dětství nebo dospívání a zasáhne nejen dítě, ale celou rodinu. I proto se na ni v nové akci FLEXI zaměřujeme. U smluv uzavřených mezi do 30. 6. 2026 získají klienti v případě pojistné události 500 tisíc Kč navíc. Vstupní věk pojištěného musí být do 25 let včetně. Výhodu pak získají po celou dobu platnosti pojištění. Vztahuje se na Rizikové životní pojištění FLEXI a Životní pojištění FLEXI, zároveň ji získají i klienti při úpravě starší smlouvy přidáním pojištění vážných nemocí, pokud na původní smlouvě není sjednáno.

Petr Procházka Ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě

Mají Češi povědomí o cukrovce? Vědí, že i pro takovéto případy existuje odpovídající pojištění?

Podle průzkumu společnosti IBRS, který si Kooperativa nechala na toto téma zpracovat, polovina z 1000 respondentů zná ve svém okolí alespoň 1 osobu s cukrovkou, 26 % uvedlo přímo diabetes 1. typu. Zároveň se ale ukazuje, že v ní veřejnost nemá úplně jasno. Pouze třetina lidí ví, že se cukrovka I. typu nejčastěji objevuje u dětí a mladých. A i když si 7 z 10 myslí, že s touto diagnózou lze žít plnohodnotný život, v pochopení příčin lidé často tápou. Za hlavní příčinu považují genetiku nebo nedostatek inzulinu, tedy spíše důsledky než samotnou podstatu onemocnění. Tu správně popisuje jen zhruba každý desátý, který zmiňuje autoimunitní mechanismus. Z výzkumu vyplynula i zajímavá informace, že zájem o pojištění při zjištění cukrovky 1. typu vyjádřilo 39 % dotazovaných. Klíčové je, že dostatečné pojistné plnění může zásadně pomoci zajistit nadstandardní léčbu a ulehčit od některých finančních starostí. Máme zkušenosti s případy, kdy byla tato diagnóza zjištěna ve třech, osmi, ale i 18 letech věku.

Většina klientů asi bude potřebovat doporučení, jak si pojištění nastavit. Kdo jim pomůže?

Zkušený pojišťovací poradce ví jak na to. U nás mu v tom ještě pomůže aplikace, ve které podrobně prozkoumá potřeby klienta, a z jejich analýzy vygeneruje doporučenou pojistnou ochranu – návrhy pojistných rizik i částky, na jaké doporučujeme pojištění uzavřít. Pokud si podle těchto parametrů klient sjedná pojistnou smlouvu, má jistotu, že je kvalitně pojištěn. Budu-li konkrétní, pro klienta, kterému vyhovuje život single, neplánuje rodinu, je pojištění pro případ smrti nejspíš úplně zbytečné. Ale pokud je čerstvým otcem novorozence? Pak by takové pojištění pro případ smrti, invalidity nebo vážného onemocnění mělo dítě zajistit na nezbytné minimum až do doby jeho prvního výdělku.

