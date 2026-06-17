Ve WashPointu na Rock for People se stály fronty na suché oblečení.

Návštěvníci měli jedinečnou možnost vyprat a usušit si zablácené oblečení i promočené spacáky přímo v areálu.
Stovky cyklů a všudypřítomné bláto
Během celého festivalu využilo služeb WashPointu celkem 357 návštěvníků. Speciální stanoviště odbavilo 314 pracích a 336 sušících cyklů. V 90 % případů se odstraňovaly nečistoty od všudypřítomného bahna, zbylých 10 % tvořily klasické fleky od jídla nebo pití. Podle zástupců společnosti prošly spotřebiče velkým zátěžovým testem úspěšně a bez jediného zádrhelu.
Čekání ve frontě provázel zpěv a tanec
Zájem o čisté a suché oblečení byl skutečně obrovský. Ve frontě se dalo napočítat až 40 lidí najednou a někteří zájemci zde čekali i dvě hodiny. Jejich reakce však byly i tak neuvěřitelně pozitivní a vděčné. Samotná fronta se brzy proměnila ve velmi příjemné komunitní místo. Čekání si navíc mohli lidé zpříjemnit v horním patře dvoupodlažní zóny, kde se nacházela prostorná chill-out zóna a kde se dalo na vlastní kůži vyzkoušet propojení chytré domácnosti v aplikaci SmartThings.
„V rámci vyplnění času se u nás tančilo, zpívalo, lidé se zkrátka bavili. Poslední dny si pak návštěvníci zkracovali čekání ve frontě i tím, že si přinesli vlastní židličky se stolkem a hráli různé karetní hry nebo si i četli,“ říká Veronika Schieblová, návštěvnice festivalu a mluvčí společnosti Samsung Czech & Slovak.
Hlubší přesah celé akce
Výtěžek z provozu WashPoint zóny Samsung věnuje prostřednictvím společnosti ProFancy na dobročinné účely, čímž kromě praktické pomoci přímo na místě přináší radost a podporu i mimo areál festivalu.
Úspěch letošní Samsung WashPoint zóny jasně ukázal, že moderní technologie mají své místo i v náročném festivalovém prostředí. Společnost Samsung tak znovu potvrdila, že dokáže svým zákazníkům nabídnout praktické inovace, které mají skutečný smysl a reálně jim usnadňují život.