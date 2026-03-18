Volba povlečení podle majitele: Co ocení milovníci luxusu a jaké je ideální pro lenochy?

Není nad kvalitní spánek. Vedle pohodlné matrace, ergonomického polštáře a vhodné přikrývky nesmí chybět ani správné ložní prádlo. Podle čeho povlečení vybrat a který typ se hodí přímo pro vás?

Ilustrační obrázek | foto: FAVI.cz

Pro milovníky pohodlí – bavlněné povlečení

Stará dobrá klasika. Bavlněné povlečení je nejčastější volbou pro ty, kteří chtějí především pohodlí a jednoduchost. Látka z bavlny je velmi měkká, pružná a pro pokožku maximálně příjemná. Pro majitele s citlivou pokožkou je bavlna jasnou volbou, protože je mimo jiné i hypoalergenní. Tato volba se doporučuje i z hygienického hlediska, protože bavlněné povlečení můžete prát na vyšší teploty, čímž se lépe zbavíte bakterií. Bavlněné povlečení se ovšem často mačká, a tak je nutné jej pečlivě žehlit. Bavlna je skvělou volbou i z pohledu ekologie, protože se jedná o udržitelnou tkaninu, kterou lze snadno získat z přírodních zdrojů. Jde navíc o látku, která skvěle absorbuje barviva, takže si na povlečení můžete nechat vytisknout fotografii a pyšnit se tak originálním ložním prádlem.

Ilustrační obrázek

Milovníci luxusu – saténové povlečení

Chcete, aby vaše ložnice působila opravdu luxusním dojmem? Kromě správného nábytku a doplňků se zaměřte i na povlečení. V tomto případě zvolte satén, který se vyznačuje hladkým a lesklým povrchem. Satén je navíc velmi šetrný k vlasům, protože oproti jiným materiálům způsobuje menší tření, a může tak pomoct snížit jejich lámání a krepatění. Tento typ povlečení je navíc ideální pro letní období, jelikož saténové ložní prádlo je lehké a prodyšné.

Nevýhodou může být složitější péče a údržba. Saténové povlečení by se mělo prát při maximální teplotě 60 stupňů Celsia a je důležité zvolit jemný prací prostředek a vyhnout se bělidlu. Aby byla při praní chráněna vrchní strana, mělo by povlečení jít do pračky obrácené naruby. Při sušení je nejlepší nechat prádlo odpočinout na čerstvém vzduchu, při použití sušičky je lepší zvolit šetrný program. Je důležité vyhnout se přímému slunečnímu záření. To by totiž mohlo způsobit vyblednutí barev.

Ilustrační obrázek

Milovníci tepla – flanelové povlečení

Pro zimomřivce je flanelové povlečení tou nejlepší volbou a skvěle se hodí hlavně do období zimy. Flanel je totiž maximálně hřejivý díky hustě tkané látce s vyšší gramáží. Flanelové povlečení je správnou volbou, pokud chcete peřiny a polštář ochránit proti prachu a pylu. Tento typ látky je navíc velmi odolný a snese i opakované praní, aniž by došlo ke ztrátě měkkosti.

Ilustrační obrázek

Pro lenochy – krepové povlečení

Krepové povlečení je výhodné pro ty, co nechtějí trávit čas u žehlení. Tento typ ložního prádla se totiž nemusí žehlit a je potřeba ho jen dobře vysušit. Na dotyk je ovšem tento typ látky daleko tvrdší než bavlna, takže rozhodně není pro každého. Velkou výhodou je ovšem to, že krepové povlečení lze využívat během celého roku – krep totiž v zimě hřeje a v létě chladí.

Ilustrační obrázek

Pro děti – Mikroplyšové povlečení

Povlečení z mikroplyše je pro děti ideální, protože připomíná spíše teplou plyšovou deku. Tento typ povlečení je na dotyk mimořádně měkký a je ideální na podzim i zimu. Mikroplyš je navíc snadný na údržbu, protože se nemačká a rychle schne. Při praní v pračce stačí volba běžné teploty na 30 – 40 stupňů Celsia. Ačkoliv je mikroplyšové povlečení velmi příjemné, rozhodně není kvůli hřejivosti správnou volbou pro ty, co se nadměrně potí. Ze stejného důvodu se mikroplyš nehodí ani pro letní měsíce.

Všechny druhy povlečení si můžete podle materiálu vyfiltrovat na FAVI.cz a vybrat si to pravé pro vás.

Ilustrační obrázek
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

