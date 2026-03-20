Výběr vodoměru v roce 2026: jak zvolit přesný, bezpečný a moderní

S ohledem na nové legislativní požadavky a povinnost dálkového odečtu od roku 2027 je dnes výběr správného typu důležitější než kdy dříve.
Přesnost měření a hodnota R
Moderní vodoměry jsou klasifikovány podle citlivosti a přesnosti měření. Důležitým parametrem je hodnota R podle normy MID. Čím vyšší hodnota, tím přesnější měření i při velmi nízkém průtoku vody. Neznamená to tedy, ale, že čím vyšší R tím lepší vodoměr, ale musí se také dívat na jmenovitý průtok daného vodoměru. Je důležité zvolit správnou velikost dle skutečného průtoku, nikoliv nadddimenzovat, pro správnou přesnost.
To je důležité například u běžných činností, jako je kapající kohoutek nebo nízký průtok při úsporných sprchových hlavicích.
Ochrana proti manipulaci
Kvalitní vodoměr by měl být vybaven:
- antimagnetickou ochranou,
- neprůhledným krytem počítadla,
- plombováním proti neoprávněným zásahům.
Tyto prvky chrání jak správce domu, tak samotné obyvatele před nefér rozúčtováním.
Dálkový odečet jako nový standard
Ještě před několika lety byl dálkový odečet nadstandardem. Dnes se stává běžným řešením. U nových instalací je vhodné volit zařízení, které je na tuto technologii připraveno.
V některých případech lze ke stávajícímu vodoměru doplnit rádiový modul. Pokud však zařízení postrádá moderní ochranné prvky nebo má nízkou přesnost, je vhodnější kompletní výměna.
Servis a dlouhodobá péče
Vodoměr má stanovenou dobu metrologického ověření. Pravidelná kontrola a servis jsou proto nezbytné. Spolupráce s odbornou firmou zajišťuje nejen správnou instalaci, ale i bezproblémový provoz.
INMES spol. s r.o. nabízí komplexní řešení od výběru zařízení přes montáž až po správu rozúčtování nákladů.