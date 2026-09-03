Vyfakturováno za dvě zastávky. Podnikatelé přesunuli papírování do MHD

Nejdražší hodina dne přichází po večeři
Vystavit fakturu není žádná věda. Problém bývá v tom, kdy ji většina lidí vystavuje. Zakázka skončí odpoledne, doklady se odloží na „až budu u počítače“ – a z pěti minut práce se stane večerní seance nad tabulkou, během kterých se přepisuje data, částky a čísla účtů.
Podle průzkumu agentury B-inside z roku 2024 vystavuje 34 % drobných podnikatelů faktury v Excelu nebo ve Wordu a dalších 8 % je stále píše ručně na papír. Kromě času to stojí i nervy. Stačí zapomenout změnit variabilní symbol nebo datum splatnosti a peníze dorazí později, než měly.
Dvě zastávky, jedna hotová faktura
Souprava pražského metra ujede dvě stanice zhruba za čtyři minuty. Během nich dnes pohodlně stihnete vystavit kompletní fakturu.
Při vystavení faktury online zadáte IČO odběratele a název firmy, sídlo i DIČ si program natáhne sám z registru ARES. Doplníte položku a částku, DPH dopočítá aplikace. Fakturu pak rovnou odešlete e-mailem i s QR kódem, díky kterému ji klient zaplatí naskenováním v mobilu.
Martina Novotná, zakladatelka magazínu Akčné ženy, kvůli té rychlosti přestala fakturaci předávat kolegyním.
„Fakturování a administrativu jsem vždy nechávala na kolegyních a na účetní. Ale zjistila jsem, že je mnohem rychlejší, když si fakturu za 30 sekund sama vystavím v iDokladu, než kdybych to měla předávat kolegyni a čekat, až to udělá. Papírování je v iDokladu tak jednoduché, že mě začalo doslova bavit,“ říká podnikatelka, jejíž tým vystaví zhruba stovku faktur měsíčně.
Kancelář, která jede s vámi
Spisovatelka Klára Smolíková píše popularizační knihy pro děti a živí se také besedami a semináři. Měsíčně vystaví klidně tři desítky faktur, každou pro jiného odběratele – a většinu času přitom cestuje.
„Velmi oceňuji, že mám k iDokladu přístup odkudkoliv. Většinu času jsem na cestách po republice a fakturační program cestuje se mnou. Nečekám, až si doma zpětně vystavím všechny doklady, ale vyřizuji vše ihned,“ popisuje Klára Smolíková. Dřív fakturovala ručně v Excelu a stálo ji to podle jejích slov spoustu nervů.
Stejně nad fakturami přemýšlí filmaři z brněnského studia Overhere, kteří natáčejí reklamy i dokumenty pro Českou televizi. Doklady vystavují rovnou z natáčení.
„Když jdu koupit občerstvení na natáčení nebo si půjčujeme kostýmy, hned na místě a do minuty si přijatou fakturu naťukám do appky. Nemusím vytahovat počítač ani myslet na to, že mám faktury zadat, až se vrátím do kanceláře,“ popisuje kameraman a producent Petr Hostička.
Jeho kolega, režisér Jan Kolář, na tom oceňuje hlavně to, že může fakturaci pustit z hlavy:
„Nepříjemné papírování rychle vyřešíme a máme víc času a čistou hlavu na kreativní práci.“
Kdo zaplatil, pozná program dřív než vy
Vystavením faktury práce nekončí. Fakturační program se dá propojit s bankovním účtem, takže si příchozí platby spáruje s doklady sám a v přehledu hned vidíte, kdo už zaplatil a kdo vám dluží. Opozdilcům umí program odeslat upomínku automaticky, takže nemusíte hrát nepříjemnou roli vymahače.
Právě tohle je podle marketéra Honzy Bartoše ta část podnikání, kterou je nejlepší nechat běžet na pozadí.
„Vystavování faktur a podobná administrativa mě vůbec nebaví. Úplně na začátku jsem faktury bastlil v Excelu a bylo to strašné. Jsem rád za každou minutu, kdy můžu dělat něco jiného. Proto je skvělé, že iDoklad spoustu věcí zvládá sám a já se místo toho můžu věnovat byznysu nebo rodině,“ vysvětluje.
Ušetřené minuty se sčítají
Čtyři minuty tady, deset minut tam. Na konci měsíce se nakupí překvapivě velké číslo. Michal Tesařík ze startupu inGreen, který provozuje aquaponickou farmu a prodává zeleninu do restaurací, na trzích i přes e-shop, to shrnuje jednoduše:
„Měsíčně nám iDoklad ušetří desítky hodin – buď interní práce, nebo času drahého specialisty.“
Šetří se i na povinnostech, kterých se živnostníci obávají nejvíc. Marketingový konzultant Radek Hudák si v aplikaci sám chystá podklady ke kontrolnímu hlášení k DPH – dřív za to platil účetnímu tisíce korun měsíčně.
„V iDokladu si k němu za 15 minut sám připravím kompletní podklady,“ popisuje.
Vyzkoušet to nic nestojí
Fakturační program dnes není nástroj pro korporace. Pomůže i člověku, který právě dokončil první zakázku – a poroste s ním dál. Na začátku stačí vystavovat a odesílat faktury, později přidáte evidenci nákladů, ceník, přístup pro účetní nebo propojení s e-shopem.
Prvních 60 dní má iDoklad k dispozici zdarma se všemi funkcemi. Podnikatelé, kteří mají do pěti stálých klientů, ho pak můžou používat bezplatně i dál. Víc na www.idoklad.cz.