Vysočina Gladiators opět zvítězili v Tipsport Czech Bowlu

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| foto: Petr Milfait

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Hráči Vysočiny Gladiators obhájili titul ve Snapbacks lize amerického fotbalu. Ve finálovém Tipsport Czech Bowlu zvítězili jednoznačným způsobem 32:6.

Až do poslední minuty Tipsport Czech Bowlu XXXIII nepovolila obrana Gladiators soupeři ani bod. Naopak útok předvedl další výborný výkon po zemi, kdy v dresu Gladiators opět úřadovali Ashton Heard, Jan Dunovský a Šimon Krahula.

Nitra přitom začala v útoku nadějně, když si postupně razila cestu na soupeřovu polovinu hřiště. Z téměř 7 minut dlouhého drivu ale Knights nevytěžili ani bod, když na 4. down quarterback Desmond Prusia nenašel nikoho ze svých spoluhráčů.

foto: Petr Milfait

Také Gladiators se v prvním drivu posouvali po hřišti. Běhy Ashtona Hearda a Jana Dunovského střídaly přesné passy Víta Bezecného. Skóre zápasu otevřel Heard 30yardovým touchdownem 1 minutu před koncem první čtvrtiny. Gladiators se rozhodli potvrzovat za 2 body, což se jim podařilo po běhu Jana Leštiny.

Druhý drive Nitry měl podobný scénář jako ten první. Útok Knights se sice postupně dostal až na 5 yardů od endzóny, ale na 3. down přišel 28yardový sack Michala Renga, kterým Gladiators donutili soupeře pouze k puntu.

A tak Gladiators udeřili podruhé. Bezecný nejprve 30yardovým passem na Petra Čermáka posunul útok na polovinu hřiště, kde další posun zaznamenali Heard a Dunovský. Následně se poprvé dostal k míči další running back Šimon Krahula, který setřásl několik pokusů o skládku a doběhl si pro 45yardový touchdown. Po úspěšném kopu při potvrzení se Gladiators ujali vedení 15:0.

Útok Knights stále nedokázal najít recept na prolomení obrany Gladiators, kdy především elitní receiver Mário Bíro nebyl schopen se prosadit a na řadu tak přišel další punt. Necelých 10 minut před koncem se Gladiators dostali do komfortního vedení 23:0 po běhovém touchdownu Bezecného.

V závěru zápasu se na hřiště dostal i náhradní quarterback Jakub Mallát, který byl autorem dalšího běhového touchdownu, jenž měřil 9 yardů. Knights v závěru pouze korigovali skóre touchdownem Bíra.

Gladiators obhájili titul a slaví čtvrtý titul v klubové historii. Reportáž z finále Snapbacks ligy můžete sledovat v magazínu Touchdown, který vysílá stanice SPORTY TV.

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Témata: Tipsport, Vysočina, Nitra

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