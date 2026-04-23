Vysočina ve Snapbacks lize ovládla bitvu proti Znojmu

Znojmo nenavázalo na skvělý výkon z předchozího kola proti Patriots a na hřišti Gladiators od začátku zápasu tahali za kratší konec. Domácí útok hned z úvodního drivu přešel celé hřiště a vše zakončil svým prvním touchdownem v zápase Ashton Heard.

Naopak hosté se rychle poroučeli ze hřiště, když se nedostali ani na polovinu hřiště. Matěj Majerčák vydařeným punt returnem dostal svůj tým již hluboko na polovinu soupeře. Šimon Krahula se sice hned úvodní akcí dostal do endzóny, ale kvůli faulu nebyl touchdown uznán. Domácí si i tak probojovali cestu do endzóny a tentokrát již běh Krahuly platil. Gladiators se tak na konci úvodní čtvrtiny dostali do vedení 14:0.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny se již hosté dokázali v útoku prosadit a drive zakončil touchdownem ze 2 yardů Čeněk Čapka. Ve zbytku druhé čtvrtiny dominovaly obrany. Kevin Sherman zachytil svůj první interception v zápase. Oba týmy se dostaly k pokusům o field goal, ale ani jeden nebyl úspěšný.

V úvodním drivu druhého poločasu zachytil Sherman druhý interception, když vystihl dlouhý pass Hrynkiva. Domácí potrestali turnover touchdownem, když Bezecný našel volného Hearda. Hosté za stavu 7:21 ještě snížili stav zápasu dalším krátkým touchdownem Čeňka Čapka, který tak dostal Knights na ztrátu 7 bodů.

V závěrečné čtvrtině se útok Knights nevyvaroval chybám. Nejprve Hrynkiv ztratil míč, který zalehla obrana. To samé se pak stalo také Zacharymu DeNikovi, který po hitu neudržel míč. Oba tyto turnovery přetavil v další 2 touchdowny Ashton Heard, který tak v zápase skóroval celkem 4 touchdowny. Poslední turnover pak přidal Hrynkiv, když svým dlouhým passem opět našel pouze Shermana, který tak zakončil zápas se 3 interceptiony. Gladiators zvítězili 35:14.

Další zápas odehrají Gladiators v neděli od 16 hodin proti Pilsen Patriots. Tipněte si výsledek nejen tohoto zápasu v rámci tipovačky Pick’em na Odkaz a vyhrajte ceny od Snapbacks, Under Armour a Předvýběr.cz. Dění ve Snapbacks lize můžete sledovat v magazínu Touchdown, který vysílá stanice SPORTY TV.

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Ve Faunaparku se chystají oslavit čarodějnice a nejen jejich Filipojakubskou noc

Rej čarodějnic.

Filipojakubská noc aneb nedělní čarodějnice pro nejmenší 2026.

23. dubna 2026

V Podbořanech funguje speciální poradenská služba pro rodiče nemocných dětí

Zpráva z vašeho okresu

Poté, co v Podbořanech na Lounsku naráz ukončily praxi všechny tři pediatričky a zhoršila se dostupnost zdravotní péče pro děti, otevřela místní radnice speciální poradenskou službu.

23. dubna 2026  6:59

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

23. dubna 2026  6:22

Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti

Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice...

Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun....

23. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Zubní ordinace v děčínském Bynově díky dotaci města zůstane

zubař - ilustrační

Zastupitelé Děčína schválili dotaci ve výši 1,05 milionu korun, která pomůže zajistit pokračování stávající zubní ordinace v místní části Bynov.

23. dubna 2026  5:59

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích mají nové vybavení pro miminka

Monitory dechu sledují dechovou aktivitu novorozence a včas upozorní na poruchu...

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích, které spadají pod společnost Krajská zdravotní, získaly nové monitory dechu pro novorozence.

23. dubna 2026  5:59

Z Prahy do srdce Českého krasu bez auta. Nový turistický autobus pojede i na hůře dostupná místa

Svatý Jan pod Skalou

Českým krasem autobusem? Nová turistická linka má ulevit obcím na Berounsku od aut. Návštěvníky zaveze i tam, kam se dosud mohli dostat jen obtížně. Začíná v Karlštejně, je okružní a bude navazovat...

23. dubna 2026  5:59

V Olomouci startuje jarní květinová výstava Flora, inspirovala ji hudba

Na olomouckém výstavišti finišují přípravy na jarní etapu květinové výstavy...

Spojením květin s hudbou a emocemi se bude prezentovat letošní jarní etapa výstavy Flora Olomouc, která ode dneška do neděle zaplní areál ve Smetanových sadech. Největší akci svého druhu v Česku v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Prezident Pavel navštíví Vesnici roku 2025, zavítá také do Lanškrouna

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamíří na Orlickoústecko. Dopoledne vystoupí na 2. celostátní konferenci hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Chomutovští kriminalisté od loňského podzimu šetří případ falešného řemeslníka

Aukce (ilustrační foto)

Podvodník má na svědomí desítky poškozených se škodou za stovky tisíc korun. Domnělý řemeslník práci buď vůbec neodvedl, nebo byla velmi špatná. Teď je ve vazbě.

23. dubna 2026  4:59

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na mosteckém hradě Hněvín se opět otevře Kelleyho expozice

Hrad Hněvín

Expozice věnovaná alchymistovi Edwardu Kelleymu se na mosteckém hradě Hněvín otevře po delší odmlce.

23. dubna 2026  4:59

Kompletní oprava rybníka v Habrovanech je u konce

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na...

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na Ústecku je u konce. Povodí Ohře, které vodní plochu spravuje, nechalo rybník odbahnit, upravit korunu hráze a vybudovat...

23. dubna 2026  4:59

