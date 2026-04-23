Vysočina ve Snapbacks lize ovládla bitvu proti Znojmu

Naopak hosté se rychle poroučeli ze hřiště, když se nedostali ani na polovinu hřiště. Matěj Majerčák vydařeným punt returnem dostal svůj tým již hluboko na polovinu soupeře. Šimon Krahula se sice hned úvodní akcí dostal do endzóny, ale kvůli faulu nebyl touchdown uznán. Domácí si i tak probojovali cestu do endzóny a tentokrát již běh Krahuly platil. Gladiators se tak na konci úvodní čtvrtiny dostali do vedení 14:0.
Na přelomu první a druhé čtvrtiny se již hosté dokázali v útoku prosadit a drive zakončil touchdownem ze 2 yardů Čeněk Čapka. Ve zbytku druhé čtvrtiny dominovaly obrany. Kevin Sherman zachytil svůj první interception v zápase. Oba týmy se dostaly k pokusům o field goal, ale ani jeden nebyl úspěšný.
V úvodním drivu druhého poločasu zachytil Sherman druhý interception, když vystihl dlouhý pass Hrynkiva. Domácí potrestali turnover touchdownem, když Bezecný našel volného Hearda. Hosté za stavu 7:21 ještě snížili stav zápasu dalším krátkým touchdownem Čeňka Čapka, který tak dostal Knights na ztrátu 7 bodů.
V závěrečné čtvrtině se útok Knights nevyvaroval chybám. Nejprve Hrynkiv ztratil míč, který zalehla obrana. To samé se pak stalo také Zacharymu DeNikovi, který po hitu neudržel míč. Oba tyto turnovery přetavil v další 2 touchdowny Ashton Heard, který tak v zápase skóroval celkem 4 touchdowny. Poslední turnover pak přidal Hrynkiv, když svým dlouhým passem opět našel pouze Shermana, který tak zakončil zápas se 3 interceptiony. Gladiators zvítězili 35:14.
Další zápas odehrají Gladiators v neděli od 16 hodin proti Pilsen Patriots.