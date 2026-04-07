Vědecký přístup Weledy nesleduje jen jednu „aktivní látku“. Rostliny obsahují stovky bioaktivních složek, které spolupracují. Nové extrakty procházejí detailním výzkumem – od jednotlivých částí rostliny po její přirozené regenerační mechanismy.
U Skin Food tvoří srdce receptury měsíček, heřmánek, rozmarýn a maceška. Společně pomáhají regenerovat, zklidňovat a chránit pokožku, zejména tu suchou a namáhanou.
Účinnost a bezpečnost na prvním místě
Více než 100 specialistů – chemiků, dermatologů i expertů na rostliny – dbá, aby každý produkt Weledy fungoval a byl bezpečný. Skin Food intenzivně vyživuje, posiluje kožní bariéru a snižuje ztrátu vody z pokožky. Je dermatologicky testován a potvrzuje dlouhodobý komfort pleti.
Každá tuba Skin Food prochází vícestupňovým vývojem. Přírodní složky zůstávají co nejméně upravené, ale zároveň stabilní a účinné. Výsledkem je textura, která chrání, podporuje obnovu lipidové vrstvy a respektuje přirozené procesy pokožky.
Vůně, která léčí smysly
Charakteristická vůně vzniká z esenciálních olejů – aromaterapie se prolíná s péčí. Povzbuzující rozmarýn, zklidňující měsíček – vůně není jen doplněk, ale součást účinku produktu.
Zodpovědný přístup od suroviny po balení
Výzkum ve Weledě neznamená jen laboratorní práci. Zahrnuje celý životní cyklus produktu – od pěstování rostlin přes způsob extrakce až po balení. Suroviny pocházejí z kontrolovaného ekologického nebo biodynamického zemědělství a extrakční procesy jsou navrženy tak, aby zachovaly co nejširší spektrum účinných látek a minimalizovaly environmentální stopu.