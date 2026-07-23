Zážitkový klenot v srdci metropole: Vypněte hlavu a vyzkoušejte zbraně akčních hrdinů pod dohledem elitních profíků

Komerční sdělení   21:43
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Ilustrační obrázek | foto: Prague Ranger

Komerční sdělení

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Jen pár kroků od historických památek na vás čeká dobrodružství plné adrenalinu. Komplex Prague Ranger nabízí zájemcům prvotřídní zázemí pro střelbu a profesionální vedení. V centru Prahy i na venkovní střelnici si můžete vyzkoušet střelbu bez zbrojního průkazu a to pod vedením elitních instruktorů. Pojďte si pro zážitky, které jen tak nevyblednou!

Dvě střelnice, dvojitý zážitek

Láká vás pohodlí města nebo autentická atmosféra venkovního prostředí? Největší střelecký komplex v ČR Ranger Prague vám nabízí obě možnosti. Sami si tak můžete vybrat prostředí, které bude nejlépe odpovídat vaší náladě i aktuálnímu počasí.

Indoor střelnice v centru města

Moderní střelnice v centru Prahy je ideální volbou pro návštěvu po práci, během víkendu nebo za deštivého počasí. Díky snadné dostupnosti se sem dostanete během několika minut a můžete si naplno užít nevšední zážitek bez zdlouhavého cestování.

Venkovní střelnice pro maximální zážitek

Pokud dáváte přednost otevřenému prostoru, určitě vás nadchne venkovní střelnice. Střelba na čerstvém vzduchu poskytuje větší vzdálenosti, výraznější atmosféru a zprostředkuje vám nepřenositelný pocit, který se blíží profesionálním střeleckým tréninkům.

Výhodou obou lokalit je:

  • profesionální vybavení,
  • moderní zázemí,
  • program pro jednotlivce i skupiny,
  • možnost vybrat si prostředí podle vlastních preferencí.

Elitní instruktoři a absolutní bezpečnost

Respekt z první střelby je přirozený. Právě proto je celý program navržen tak, aby se každý účastník cítil jistě už od první minuty.

Tým tvoří bývalí vojáci, aktivní policejní instruktoři i zkušené instruktorky z armády, které mají bohaté zkušenosti s výcvikem střelců všech úrovní. Velkou předností je individuální přístup „one-on-one“ - jeden instruktor se po celou dobu věnuje pouze jednomu střelci.

Díky tomu získáte okamžitou zpětnou vazbu, správné návyky i maximální pocit bezpečí. Nechybí podrobné úvodní školení ani pečlivý dohled při každém výstřelu. Vše probíhá klidně, bez stresu a s důrazem kladeným na bezpečnou manipulaci se zbraní. Proto si střelbu mohou užít i úplní začátečníci a navíc bez zbrojního průkazu.

Arzenál jako z „akčňáku“

Charakteristická vůně střelného prachu, soustředění před výstřelem a zpětný ráz, který ucítíte v rukou. Přesně takové okamžiky dělají ze střelby nezapomenutelný zážitek.

Na výběr je široký arzenál zbraní - od historických modelů, až po moderní legendy, které znáte z filmů a počítačových her. Vyzkoušet si můžete například:

  • Glock,
  • pistole CZ,
  • samopal UZI,
  • útočné pušky AK-47,
  • AR-15,
  • odstřelovací pušky.

Velkou výhodou jsou all-inclusive balíčky. V ceně získáte nejen zbraně a náboje, ale také ochranné pomůcky, odborný dohled i terč, který si můžete odnést domů jako originální památku. Žádné skryté poplatky, vše je připraveno předem.

Teambuildingy a oslavy, na které se nezapomíná

Střelba není jen individuální zážitek. Skvěle poslouží také jako program pro firmy nebo partu přátel.

Firemní kolektivy ocení možnost:

  • odbourat pracovní stres,
  • zažít zdravou soutěživost,
  • posílit týmovou spolupráci,
  • strávit společný čas netradiční aktivitou.

Stejný úspěch mají zpravidla i narozeninové oslavy, rozlučky se svobodou nebo setkání s přáteli. Prague Ranger zajistí kompletní organizaci celé akce na klíč, hosté se tak mohou soustředit pouze na samotný zážitek.

Chcete víc? Kurzy na zbrojní průkaz od profíků

Pokud vás střelba chytne natolik, že se jí budete chtít věnovat dlouhodobě, můžete navázat profesionálním vzděláváním. Kurz na zbrojní oprávnění vedou zkušení policejní instruktoři, kteří znají přesný průběh zkoušek i nejčastější chyby uchazečů.

Díky výuce vedené lidmi z praxe tak získáte nejen potřebné znalosti, ale především jistotu při manipulaci se zbraní. Kurz propojuje teorii s praktickým výcvikem, což výrazně zvyšuje šanci na úspěšné složení zkoušky.

Dárkový poukaz - nejvíc „cool“ dárek

Hledáte originální dárek, který skutečně překvapí? Místo další věci do domácnosti darujte svým blízkým poukaz na střelnici.

Akční zážitek potěší:

  • muže i tatínky,
  • ženy se smyslem pro dobrodružství,
  • kamarády,
  • obchodní partnery,
  • všechny milovníky adrenalinu.

Dárkový poukaz lze jednoduše objednat online a to během několika minut. Z tohoto důvodu představuje i skvělé řešení dárku na poslední chvíli. Díky dlouhé platnosti si obdarovaný sám vybere termín i konkrétní střelnici, která mu bude nejvíce vyhovovat.

Zažijte adrenalin bezpečně a naplno

Ať už chcete poznat svět střelby, uspořádat netradiční oslavu, připravit firemní teambuilding nebo se zdokonalit pod vedením zkušených instruktorů, čeká vás zážitek, na který jen tak nezapomenete. Vyberte si termín, rezervujte svou návštěvu a objevte, jaké to je vyzkoušet si legendární zbraně v bezpečném prostředí pod dohledem skutečných profesionálů.

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