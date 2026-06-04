Znojmo hostí klíčový zápas Snapbacks ligy proti obhájcům titulu

První vzájemný zápas Knights nevyšel a od začátku tahali za kratší konec, když nakonec prohráli 14:35.
Odveta ve Znojmě, kterou v přímém přenosu odvysílá ČT Sport Plus, bude pravděpodobně rozhodující v konečném umístění v tabulce. Pokud Gladiators zvítězí, tak budou mít na dosah první místo zajišťující domácí semifinále proti čtvrtému týmu. Oba týmy hrají ve skvělé formě a válcují své soupeře. Projev hry je ale značně odlišný. Gladiators sází především na běhový útok, který válcuje soupeře. Kometou letošní sezony je 18letý running back Šimon Krahula, který v 9. kole proti Brnu Sígrs překonal rekord ligy v nejdelším běhovém touchdownu. Jeho skórování měřilo rovných 97 yardů.
Knights se v útoku opírají o passový útok v čele s quarterbackem Volodymyrem Hrynkivem, který se může spolehnout na amerického receivera Zacharyho DeNika. Skvělou formu potvrdily obě opory v posledním zápase proti Plzni, ve kterém Hrynkiv skóroval 6 passových touchdownů, z nichž hned 4 zachytil DeNike. Knights umí dominovat také po zemi, což v předchozích zápasech předvedl nestárnoucí running back Petr Plaček.
Gladiators i Knights mají kromě skvělých útoků také výborně hrající obrany, které pouští nejméně yardů a bodů v lize. Který útok bude schopen se proti silným obranám prosadit? Nedělní zápas prozradí, jestli Knights byli schopnni dotáhnout se výkonnostně na obhájce titulu, který dominoval i v prvním vzájemném zápase. Po deseti kolech lze jednoznačně říct, že oba týmy patří mezi hlavní aspiranty na postup do Tipsport Czech Bowlu, který se uskuteční v neděli 19. července v Nitře.
Tipněte si výsledek nejen tohoto zápasu v rámci tipovačky Pick’em na Odkaz a vyhrajte ceny od Snapbacks, Under Armour a Předvýběr.cz. Zápas Knights proti Gladiators začíná v neděli od 15:00 na stanici ČT Sport Plus.