Znojmo na úvod Snapbacks ligy přestřílelo Plzeň

Receiver Zachary DeNike navázal na skvělou loňskou sezonu a spolupráci s quarterbackem Volodymyrem Hrynkivem ještě více vypilovali. Hrynkiv sázel jeden touchdown za druhým a DeNike stihl skórovat tři touchdowny ještě před koncem prvního poločasu.
Ofenzivní smršť, kterou vedl nový ofenzivní koordinátor Shezzon Mumphrey, dala domácímu Znojmu rychlé vedení 28:0. Patriots sice 4 minuty před koncem prvního poločasu snížili touchdownem na Josefa Drmlu, ale i v další části zápasu dominovali domácí.
Hrynkiv zůstal na hřišti i za rozhodnutého stavu a do konce zápasu stihl dát celkem 6 touchdownů, když svůj bohatý účet uzavřel necelé dvě minuty před koncem passem na svou novou posilu Igora Mašlanku. Patriots si i v druhém poločase připsali jeden touchdown, kdy se prosadil Matěj Šlehofer, který ale pouze kosmeticky upravil konečné skóre 51:14 pro Knights.
Ve 3. kole čeká na Znojmo těžká zkouška – zavítá totiž na hřiště úřadujících mistrů, týmu Vysočina Gladiators. Tým z Jihlavy má na kontě dvě výhry, když dokázal zvítězit nad Ostravou Steelers i Nitrou Knights.
