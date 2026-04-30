Znojmo ovládlo rytířský duel Snapbacks ligy

Nitra proti Znojmu hned v úvodním drivu přešla celé hřiště a úspěšné tažení zakončil Desmond Prusia touchdowným passem na Mária Bíru. Obraně slovenského týmu se navíc v první čtvrtině dařilo zastavovat útočné pokusy domácího týmu.
Parádní zápas odehrál znojemský Petr Plaček, který v úvodu druhé čtvrtiny nastartoval svůj tým ke skórování. Plaček nejprve doběhl pro touchdown z 1 yardu a o pár minut později utekl středem hřiště celé obraně pro 47yardový touchdown. Na rychlé dva skóry domácích dokázala Nitra rychle odpovědět, když Prusia tentokrát dlouhým passem k sidelině našel volného Bíru, který si doběhl pro druhý touchdown v zápase.
Stav 14:13 ale nevydržel dlouho, jelikož ještě před koncem prvního poločasu stihli znojemští znovu skórovat. Tentokrát quarterback Volodymyr Hrynkiv našel 25yardovým passem v endzóně Vojtěcha Vojtěcha. Oba hráči si touchdownovou spolupráci zopakovali také na konci třetí čtvrtiny, kdy další touchdownový pass měřil 19 yardů. Útok Nitry ve druhém poločase třikrát odevzdal míč obraně, když nejprve v úvodu třetí čtvrtiny pass směřovaný na Mária Bíru vystihl Charun Jachjajev. Hned v dalším drivu Nitry neudržel Bíro míč, kterého se opět zmocnil Jachjajev. V závěrečné čtvrtině pak další dlouhý pass na Bíra zachytil Daniel Šťastný. Znojemští si tak uhlídali vedení a připsali si třetí výhru v letošní sezoně.
Další zápas odehraje Znojmo 9. května na hřišti brněnských Sígrs.