Polohy pražských tramvají má hlásit Galileo

On-line polohy vozů pomáhá v hlavním městě určovat zhruba dvacet let starý navigační GPS systém. Dopravní podnik se proto rozhodl, že je nyní čas na vylepšení. Vypsal proto veřejnou soutěž na nákup vícefrekvenčního přijímače s anténou do všech pražských tramvají. Vítěz tendru by měl být znám na konci letních prázdnin. Dopravce plánuje investovat dvacet milionů korun.



„Přijímače s anténou umožní chytat signál z evropského navigačního systému Galileo, ale také GPS, Glonass a BeiDou. Záměrem dopravního podniku je také zpřesnit lokalizaci tramvají s maximální odchylkou 3,5 metru a poskytovat data o poloze vozidel cestujícím. Na projektu spolupracujeme s ČVUT, Agenturou GSA, ministerstvem dopravy a magistrátem,“ říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Přijímače globálního navigačního satelitního systému společně s anténou plánuje dopravce umístit do všech vozů své flotily tramvají, proto poptává nákup 838 kusů zařízení. Svým rozsahem je to v Evropě unikátní projekt. Dopravní podnik bude díky tomu jedním z prvních dopravců v Evropě, který bude mít celou flotilu tramvají vybavenou přijímači signálu navigačního systému Galileo.

„Na začátku letošního roku jsme cestujícím začali poskytovat údaje o skutečných odjezdech autobusů ze zastávek a následně i jejich on-line polohu. Na letošek jsme slíbili začít poskytovat to samé i u tramvají. Tendr, který právě vypisujeme, je jedním z prvních kroků, který nás přiblíží ke splnění tohoto slibu,“ dodává náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.