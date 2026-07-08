10 fascinujících zajímavostí o pražském metru. Znáte tajný prezidentský salonek i stanici duchů?

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  12:36
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Tunel metra

Tunel metra | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Ilustrační snímek
Linka metra C
Vizualizace řešení interiéru stanice metra Depo Písnice na trase D (dokumentace...
14 fotografií
Denně jím projedou stovky tisíc lidí, přesto ukrývá řadu překvapení. Pražské metro má například tajný prezidentský salonek, nejhlubší stanici v Evropské unii i záhadný podzemní objekt, kolem kterého dodnes kolují legendy. Přinášíme deset zajímavostí, díky nimž se na cestu pod zem možná příště podíváte úplně jinak.

1. Tajný prezidentský salonek v metru

Víte, že se ve stanici Muzeum ukrývá tajná reprezentativní místnost pro politické špičky?

Po letech chátrání se salonek v roce 2015 dočkal velkolepé rekonstrukce. Dnes se pyšní podsvícenými skleněnými tabulemi, moderní audiovizuální technikou a skleněným konferenčním stolem, u kterého by se nejeden státník cítil jako doma. Znamená to tedy, že se zde konají utajená setkání dodnes?

Tajemný salonek v metru ukrytý v hlubinách stanice metra Muzeum.

2. Metro D

Zatímco se do prezidentského salonku v metru jen tak nepodíváme, metra linky D se třeba někdy dočkáme. Modrá linka má v roce 2031 spojit Náměstí Míru s Depem Písnice a ulevit tak přetížené lince C. Výstavbu však brzdí řada potíží. Takže zatímco se v jiných evropských metropolích prohánějí plně automatizované soupravy bez řidiče, my si na ty své ještě zřejmě počkáme. A třeba se i dočkáme. Průměrná rychlost vlaků na lince D by měla být o chlup vyšší než u stávajících linek, takže alespoň někde ušetříme drahocenné minuty.

Vizualizace řešení interiéru stanice metra Depo Písnice na trase D (dokumentace pro stavební povolení 11/2013).

3. Stojí se vpravo. Nebo ne?

Více, co dokáže rozdělit národ více než politika? Problematika stání na eskalátorech v pražském metru. Mnozí Pražané automaticky stojí vpravo a levý pruh nechávají pro spěchající, ale i turisty, kteří netuší, že stojí na špatné straně.

Ale pozor, dopravní podnik v minulosti nabádal k rovnoměrnému zatížení eskalátorů, aby se zbytečně neopotřebovávaly. Jenže zkuste si stoupnout nalevo, hned se do vás pustí naštvaní spolucestující s tím, že brzdíte provoz. Tradice je tak silnější než argumenty o opotřebení pojízdných schodů.

Eskalátory ve stanici metra Anděl

4. Nejdelší úsek mezi stanicemi metra

Máte někdy pocit, že jízda mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Kobylisy na trase C trvá věčnost? Máte pravdu! S úctyhodnými 2 748 metry se jedná o nejdelší mezistaniční úsek v pražském metru. Celé tři minuty tak můžete nerušeně přemýšlet o smyslu života nebo si třeba na chvilku zdřímnout.

Kdysi byl nejdelší mezistaniční úsek mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Radlická, ale severní prodloužení trasy C trumflo vše.

5. Nejkratší mezistaniční úsek

Naopak nejkratší úsek mezi stanicemi metra najdete mezi stanicemi Hlavní nádraží a Muzeum na lince C. Vlak zde musí urazit jen 425 metrů. Za tu dobu stihnete přečíst kousek reklamy, zkontrolovat jízdenku nebo se pomalu začít prodírat k východu.

A věděli jste, že stanice Hlavní nádraží má boční nástupiště, což je docela rarita? Původně se tam totiž plánovaly podpovrchové tramvaje.

Stanice metra Hlavní nádraží (22. prosince 2019)

6. Vzhůru dolů! Nejhlubší stanice je Náměstí Míru

Náměstí Míru je nejhlubší stanicí v celé Evropské unii a vedou k ní zároveň nejdelší eskalátory, také v celé EU. Nástupiště metra leží 53 metrů pod zemí a dostanete se k němu po eskalátorech s úctyhodnou délkou 87,1 metru. Cesta dolů trvá skoro dvě a půl minuty. Světový rekord ale drží hongkongské eskalátory, které jsou dlouhé 800 metrů!

V rozhovoru speciálního vydání deníku Metro architekt Patrik Kotas mluví také o...

7. Pod Vltavou suchou nohou

Pražské metro podjíždí Vltavu hned čtyřikrát. Nejhlubší tunel pod řekou najdete na lince B mezi Andělem a Karlovým náměstím. Měří 22 metrů. Zajímavostí je, že při stavbě úseku mezi Nádražím Holešovice a Kobylisy se nově použila unikátní technologie. Celý tunel se nejprve postavil v suchém doku.

Rok 2017. Pod Vltavou v Praze se razí tunel pro infrastrukturní síť neboli kolektor. Práci má na svědomí speciálně upravené kompaktní pásové rýpadlo Cat 308C CR s důlním výložníkem AVESCO ve službách firmy Subterra.

8. Rajská zahrada je stavbou roku

Že stanice metra může být i architektonickým skvostem, dokazuje Rajská zahrada na lince B, která byla oceněná titulem Stavba roku 1999. Letos slaví už 27 let v provozu.

8. místo mezi dopravními stavbami: Prodloužení linky B pražského metra - 6,4...

9. Názvy v průběhu času

V dobách minulého režimu nesly některé stanice metra poněkud ideologické názvy. Vzpomínáte si na stanici Primátora Vacka (dnešní Roztyly), Budovatelů (Chodov), Družby (Opatov) nebo Kosmonautů (Háje)? Po sametové revoluci se většina stanic přejmenovala.

10. Tajemství Klárova. Stanice duchů?

Nedaleko Úřadu vlády se na Klárově skrývají velká železná vrata, za kterými se nachází podzemní objekt K 111. Podle jedné městské legendy to měla být první stanice nikdy nedokončeného Stalinova metra. Dopravní podnik to ale popírá s vysvětlením, že se jedná o ochranný systém metra a civilní kryt. Kdo ví, kde je pravda?

Pražské metro je fascinující podzemní říše plná tajemství a zajímavostí. Až zase příště budete pospíchat v jeho útrobách, vzpomeňte si na tyto perličky a třeba se na metro podíváte zase jinýma očima. A hlavně – stůjte vpravo!

Podle tohoto projektu se údajně stanice Klárov v letech 1953-1959 stavěla. Převzato z knihy Praha a metro od ing. arch. E. Kyllara.

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