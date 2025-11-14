Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Autor: Metro.cz
  10:29
Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového objevíte společně a domů se vrátíte s dobrým pocitem – ne s prázdnou peněženkou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Všechny tipy na akce a výlety jsou ověřené projektem Pražské zkratky, který dlouhodobě mapuje Prahu pro rodiny s dětmi. Ve výběru najdete místa zdarma, kde zabavíte nejmenší školáky a někdy i trochu starší teenagery.

1. Mezigenerační čtení v knihovnách

Zajděte si poslechnout čtení pohádkové babičky či dědečka do některé z poboček Městské knihovny v Praze. Předčítání z oblíbených knížek pro děti je určeno předškolním posluchačům a dětem mladšího školního věku. Kam se vydat, zjistíte na webu knihovny.

2. Didaktikon UK (Kampus Hybernská)

Každé pondělí a čtvrtek od 15:00 do 18:00 si můžete projít interaktivní expozice, vyzkoušet si experimenty, objevit svět vědy hravou formou v jediném pražském science centru. Vstupné je dobrovolné.

3. Návštěvnické centrum ČNB (Na Příkopě 28)

V Návštěvnickém centru České národní banky si ověříte pravost bankovek a vyzkoušíte zábavné kvízy. Vyfoťte se u stomilionové zlaté mince (130 kg) a zkuste zvednout zlatou cihlu v hodnotě 17 000 000 Kč.

Budova České národní banky v Praze (18. března 2025)

4. Vánoční putování Pražským hradem

Od 29. listopadu se můžete na třech zastaveních vydat k jesličkám s narozeným Ježíškem. Vánoční putování připravilo pro Pražský hrad opět Divadlo bratří Formanů a jejich přátelé.

5. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (Jeruzalémská 12)

Jednou měsíčně pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Čtení pro rodiče a děti – dopoledne pro děti 2–3 roky, odpoledne pro 3–6 let. Vstup je zdarma, je však nutné se předem přihlásit.

6. Střešní terasa Národního památníku na Vítkově

Zakončete odpolední procházku výhledem ze střešní terasy Národního památníku na Vítkově. Vstup je zdarma, v zimě se zavírá už v 16.00.

Výhled z terasy Národního památníku na Vítkově

7. Otevření hlavní budovy Muzea Prahy (6. a 7. prosince)

Po rozsáhlé rekonstrukci se znovu otevírá hlavní budova Muzea Prahy na Florenci – čekají vás rodinné dílny, komentované prohlídky Langweilova modelu i nová expozice v moderním kabátu. Slavnostní víkend je bez vstupného.

8. Kluziště Vypich

Jedna z mála venkovních ploch pro veřejné bruslení, kde si můžete zabruslit zdarma, je u Obory Hvězda. Placená je jen půjčovna a pomůcky.

Kluziště Výpich

9. Skryté příběhy – mobilní aplikace pro děti i rodiče

Na výběr máte v Praze více než třicet tras s audiopříběhy a úkoly, fungují i offline. Stačí telefon; bez poplatku, na hodinu i půldenní toulání Prahou.

10. Hledačka zvířat na katedrále sv. Víta

Na webu Pražských zkratek je připravena ke stažení zdarma jednoduchá hra pro děti v předškolním a mladším školním věku, která promění procházku okolo katedrály v hravou pátračku.

Hledačka zvířat na katedrále sv. Víta

Kdo za výběrem stojí

  • Pražské zkratky dlouhodobě mapují Prahu pro rodiny s dětmi – přinášejí tipy zdarma, smysluplné procházky, pracovní listy i dárky o Praze.
  • Denně sdílejí akce bez vstupného a slevy ve facebookové skupině Jak ušetřit s dětmi v Praze a jednou měsíčně posílají e-mailový speciál s přehledem nejlepších slev a tipů, kam s dětmi v Praze zdarma.
  • Chcete ušetřit čas i peníze a přitom s dětmi opravdu v Praze něco zažít? Začněte na webu Pražských zkratek a mrkněte i do e-shopu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Kandidátku do voleb v Brodci u Loun podali cizí lidé, místní je v obci nechtějí

ilustrační snímek

Na říjnové kandidátní listině pro dodatečné komunální volby v Brodci na Lounsku jsou lidé z různých částí Ústeckého kraje, jeden má bydliště v Jihočeském...

14. listopadu 2025  11:44,  aktualizováno  11:44

Pevnost poznání v Olomouci odhalí fascinující svět včel a jejich význam

ilustrační snímek

Do světa včel ze všech možných úhlů budou moci o tomto víkendu nahlédnout návštěvníci olomouckého interaktivního muzea Pevnost poznání. Zkoumat budou moci...

14. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Vznikla petice na podporu setkání sudetských Němců v Brně, myšlenka má i odpůrce

ilustrační snímek

Festival Meeting Brno dnes spustil petici na podporu myšlenky, aby se příští rok v Brně uskutečnilo setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Byla by to...

14. listopadu 2025  11:34,  aktualizováno  11:34

Karlovy Vary napotřetí vybraly dodavatele nového informačního systému

ilustrační snímek

Karlovy Vary by měly mít v první polovině příštího roku nový Městský informačně-orientační systém (MIOS). Město sice počítalo s tím, že ho bude mít už letos na...

14. listopadu 2025  11:34,  aktualizováno  11:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zabrání až čtyřsetleté vodě. Jih Olomouce chrání nová hráz, ožilo i mrtvé rameno

Stavba je součástí ucelených stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody na...

Další část skládačky ochrany Olomouce před velkou vodou je hotová. Na jihu města v úseku od železničního mostu k čističce odpadních vod se nyní může řeka rozlévat až na úroveň čtyřsetleté povodně....

14. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kruháč vzal zleva, při předjíždění boural. Řidič ve Varech zběsile ujížděl hlídce

Řidič ujížděl policistů. Kruháč vzal zleva, pak při předjíždění boural

Blinkr, který zapomněl řidič BMW „vyhodit“ při výjezdu z kruhové křižovatky v Karlových Varech, byl v úterý v podvečer důvodem, proč se jej jala stavět hlídka policie. Motorista ovšem nedbal sirén a...

14. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Wohnout zahraje elektricky

Benátská noc 2013 (Wohnout)

Kapela Wohnout se vrací zpět k elektrickým kytarám a dorazí po čase opět do Vratislavic nad Nisou.

14. listopadu 2025  13:10

Festival Setkání národů v H.Králové představí kulturu více než 20 zemí

ilustrační snímek

Dvanáctý ročník festivalu Setkání národů představí 19. listopadu od 09:00 do 20:00 v královéhradeckém Adalbertinu kulturu a zvyky více než dvaceti zemí čtyř...

14. listopadu 2025  11:28,  aktualizováno  11:28

Rybářská slavnost a výlov

Podzimní výlov Břehyňského rybníka v Národní přírodní rezervaci...

Přijďte na podzimní výlov ve Lvové u Jablonného v Podještědí a ponořte se do světa ryb všemi smysly. Na příchozí čeká pestrý program plný zábavy, poznání i gurmánských zážitků.

14. listopadu 2025

Folkový recitál

Kristýna Petrová

Příjemný podzimní podvečer plný folkové hudby a dobré nálady zažijí lidé v neděli v Mimoni.

14. listopadu 2025  12:50

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:42

Hudba na huti s JazzBakers

Nový Bor

Podzimní večer plný dobré hudby a příjemné atmosféry veze do Nového Boru hudební skupina JazzBakers z České Lípy.

14. listopadu 2025  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.