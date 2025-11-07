Svátek sv. Martina připadá na úterý 11. listopadu, ale oslavy startují už o tomto víkendu. Zde je deset ověřených tipů, kde si tento svátek zaručeně užijete.
1. Největší slavnost: Degustační maraton na Náplavce
Sobota 8. listopadu (10:00–20:00), Rašínovo nábřeží
Velká venkovní slavnost s farmářským jarmarkem. Ochutnáte Svatomartinská vína od devatenácti českých a moravských vinařů a vyberete si ze široké nabídky pečených husích specialit. Ideální pro ty, kteří chtějí ochutnat co nejvíce za jeden den.
2. Husa s výhledem: Ginger & Fred (Tančící dům)
11. listopadu – 16. listopadu, Jiráskovo nám. 6
Svatomartinské degustační menu v unikátním prostředí na střeše Tančícího domu. Ochutnáte krémový husí vývar, husí paté a konfitované stehno s lokšemi. Záruka nezapomenutelné večeře s panoramatickým výhledem.
3. Staroměstská klasika: Červený jelen
8. listopadu – 11. listopadu, Hybernská 5
Tato velkolepá restaurace sází na poctivou gastronomii. Menu nabízí nejen tradiční konfitované stehno, ale i speciality jako husí rillettes s kaštanovým pyré a sladkou tečku v podobě buchtiček s husím sádlem a povidly. K huse zde čepují skvělé tankové pivo.
4. Pod Karlovým mostem: Kampa Park
11. listopadu – 16. listopadu, Nosticova 634
Zažijte gurmánské hody v luxusním prostředí přímo pod Karlovým mostem. Jejich čtyřchodové menu je zárukou špičkového zážitku, kde ochutnáte delikatesy jako carpaccio z husích jater foie gras a konfitované stehno s dýňovými knedlíčky.
5. Francouzský šarm: La Gare
8. listopadu – 14. listopadu, V Celnici 3
Restaurace V Celnici kombinuje českou tradici s francouzskými vlivy. V menu najdete husí kaldoun, husí paté s foie gras a zajímavé variace jako tarte flambée s husím masem a konfitované stehno s fermentovaným zelím.
6. Poctivé a lokální: Všechny Lokály (Ambiente)
11. listopadu
Pro ty, kteří nechtějí experimentovat a hledají tradiční, dokonale připravenou klasiku. Všechny pražské pobočky sítě Ambiente servírují pečenou husu s červeným zelím a knedlíky. Ideální na přátelské setkání u tankového piva.
7. Hradčanská hostina: Restaurace Kuchyň
5. listopadu – 25. listopadu, Hradčanské náměstí 1
Zažijte husí hody přímo u Pražského hradu. Kuchyň je známá pro svou otevřenou kuchyni a zaměření na staročeské recepty. Kromě stehna a paštiky zde najdete grilované husí prso s dýňovým kompotem nebo pečené červené zelí s husími foie gras.
8. Gourmet menu v centru: Vinograf
7. listopadu – 11. listopadu, Senovážné náměstí 23
Vinařská restaurace na Senovážném náměstí připravila čtyřchodové degustační menu, které je maximálně snoubené s vínem. Speciality zahrnují husí rillettes s želé z portského vína a jablečný tarte tatin s calvadosem.
9. Zážitek pro masožravce: Čestr
9. listopadu – 11. listopadu, Legerova 75
Restaurace ze sítě Ambiente přináší moderní a masité pojetí hodů. Těšte se na steak ze stařeného husího prsa, krokety z trhaných husích krků s pěnou z červeného zelí a konfitované stehno s šiškami.
10. Staropražský pivovar: U Tří růží
11. listopadu – 17. listopadu, Husova 10
Vychutnejte si tradiční menu – husí kaldoun, pečenou husu a dukátové buchtičky – v historickém prostředí Malé Strany. Vše zapijte pivem, které se vaří přímo na místě, což je ideální kompromis pro ty, kteří preferují spíše chmelový nápoj.
Nezapomeňte si včas rezervovat stůl, protože ty nejlepší husy a vína bývají v Praze každoročně rychle vyprodané!