Francouzi, Prusové, Rakušané, Češi a kdoví kdo další. Ostatky na karlínský vojenský hřbitov vozili nejen z Invalidovny, ale i z bojišť, například během napoleonských bitev. Teď jsou kosti mrtvých pietně uloženy na Olšanských hřbitovech a prostranství pod severním svahem Vítkova ožívá novými dějinami.
Industriální minulost se prolnula s 21. stoletím
Při výstavbě administrativní budovy PernerKarlín Offices objevili dělníci „docela velký kus železa“. Jak developerovi, tak zástupcům radnice Prahy 8 bylo jasné, že deset tun zrezivělé turbíny z produkce někdejšího závodu Breitfeld & Daněk, z něhož později vzniklo ČKD, nemůže skončit ve šrotu.
Hřbitov v Karlíně
Odlitek prošel odbornou identifikací s využitím archivních materiálů Národního technického muzea. Namísto uložení do depozitáře nebo likvidace se investor rozhodl zachovat jej v místě nálezu a dát mu druhý život: bude jako unikátní výtvarný solitér připomínat industriální historii lokality v kontrastu se současnou proměnou.
Historický odlitek se stal základem nového uměleckého objektu akademického sochaře Pavla Filipa. Původní těleso o hmotnosti přibližně deseti tun doplnil autor barevnými výtvarnými prvky, novými nerezovými přírubami a symbolickými strojními komponentami, které rozvíjejí jeho původní technickou funkci do výtvarné roviny.
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Nové prvky jsou z nerezu
Barevnost odkazuje na energii, která byla s fungováním původního zařízení spojená – k vodě a teplu. Vnitřní nasvícení zvýrazňuje strukturu odlitku i nově vložené prvky, zatímco litinový povrch zůstává záměrně bez konzervace a bude přirozeně stárnout působením počasí.
Výsledkem je umělecké dílo, které vrací fragment z éry páry zpět do veřejného prostoru jen několik metrů od místa, kde před více než sto lety vznikl. Připomíná nám, že historie nemusí být ukrytá za zdmi muzeí, ale může zůstat přirozenou součástí města a jeho každodenního života.
Významná historická industriální památka bude připomínat dobu rozmachu strojírenství s českými kořeny umístěnou ve veřejném prostoru v parku v Karlíně, kde dnes stojí PernerKarlín Offices.
O turbíně v Karlíně