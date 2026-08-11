10 tun umění. V Karlíně našli tisíc mrtvých, teď na místě hřbitova ožívá příběh staré turbíny

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  14:28
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Odhalení plastiky od Pavla Filipa

Odhalení plastiky od Pavla Filipa | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Vykopávky v Karlíně na bývalém hřbitově
Vykopávky v Karlíně na bývalém hřbitově
Nová budova PernerKarlín Offices
Interiér nové budovy PernerKarlín Offices
15 fotografií
Před třemi lety se pár metrů pod budovou, která vyrostla v pražském Karlíně, hrabali archeologové. Při hloubení základů tady totiž objevili pozůstatky asi tisícovky mrtvých. Jednalo se o vojáky, kteří umírali v nedaleké Invalidovně, i o mrtvé z nejrůznějších válek na našem území, hlavně v 18. a 19. století.

Francouzi, Prusové, Rakušané, Češi a kdoví kdo další. Ostatky na karlínský vojenský hřbitov vozili nejen z Invalidovny, ale i z bojišť, například během napoleonských bitev. Teď jsou kosti mrtvých pietně uloženy na Olšanských hřbitovech a prostranství pod severním svahem Vítkova ožívá novými dějinami.

Industriální minulost se prolnula s 21. stoletím

Při výstavbě administrativní budovy PernerKarlín Offices objevili dělníci „docela velký kus železa“. Jak developerovi, tak zástupcům radnice Prahy 8 bylo jasné, že deset tun zrezivělé turbíny z produkce někdejšího závodu Breitfeld & Daněk, z něhož později vzniklo ČKD, nemůže skončit ve šrotu.

Hřbitov v Karlíně

  • Karlínský vojenský hřbitov byl založen kolem roku 1732 jako farní hřbitov pro veterány nedaleké Invalidovny.
  • Později sloužil i pro pražskou vojenskou posádku. Byla sem svážena těla vojáků padlých v různých bitvách během válek o rakouské dědictví v polovině 18. století, nejvíce však za napoleonských válek po bitvách u Drážďan a u Chlumce na konci srpna 1813. Šlo o stovky až tisíce mrtvých.
  • Navíc tu v prostoru dnešních ulic Pernerova a Korybutova již v roce 1784 vznikl hřbitov pro pražské německé a později i české evangelíky.

Vykopávky v Karlíně na bývalém hřbitově

  • Již v roce 1821 byl hřbitov přeplněn, ale přesto zde nalezli poslední odpočinek vojáci padlí v Praze za nepokojů v červnu 1848. V roce 1866 zde bylo pohřbeno téměř 300 pruských vojáků zemřelých za okupace Prahy.
  • Pět let před koncem 19. století byl hřbitov zrušen a ostatky měly být přeneseny na jiné hřbitovy, zejména na Olšany. Ne všechny ale byly přemístěny.
  • Po likvidaci hřbitova v roce 1905 vznikla na jeho místě obecní zásobní zahrada. Později byly pozemky využity pro stavbu továrních objektů strojírny Breitfeld, Daněk a spol. – následně ČKD.

Odlitek prošel odbornou identifikací s využitím archivních materiálů Národního technického muzea. Namísto uložení do depozitáře nebo likvidace se investor rozhodl zachovat jej v místě nálezu a dát mu druhý život: bude jako unikátní výtvarný solitér připomínat industriální historii lokality v kontrastu se současnou proměnou.

Odhalení plastiky od Pavla Filipa

Historický odlitek se stal základem nového uměleckého objektu akademického sochaře Pavla Filipa. Původní těleso o hmotnosti přibližně deseti tun doplnil autor barevnými výtvarnými prvky, novými nerezovými přírubami a symbolickými strojními komponentami, které rozvíjejí jeho původní technickou funkci do výtvarné roviny.

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Nové prvky jsou z nerezu

Barevnost odkazuje na energii, která byla s fungováním původního zařízení spojená – k vodě a teplu. Vnitřní nasvícení zvýrazňuje strukturu odlitku i nově vložené prvky, zatímco litinový povrch zůstává záměrně bez konzervace a bude přirozeně stárnout působením počasí.

Odhalení plastiky od Pavla Filipa

Výsledkem je umělecké dílo, které vrací fragment z éry páry zpět do veřejného prostoru jen několik metrů od místa, kde před více než sto lety vznikl. Připomíná nám, že historie nemusí být ukrytá za zdmi muzeí, ale může zůstat přirozenou součástí města a jeho každodenního života.

Významná historická industriální památka bude připomínat dobu rozmachu strojírenství s českými kořeny umístěnou ve veřejném prostoru v parku v Karlíně, kde dnes stojí PernerKarlín Offices.

O turbíně v Karlíně

  • Artefakt: odlitek historického strojního zařízení
  • Původ: závod Breitfeld & Daněk (později ČKD)
  • Stáří: konec 19. až začátek 20. století
  • Hmotnost: cca 10 tun
  • Autor uměleckého zpracování: akademický sochař Pavel Filip
  • Místo instalace: PernerKarlín Offices, Praha 8 – Karlín
  • Investor: Coopera Development (KKCG Real Estate Group × Alma Development)
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