Kdo bude příštím pražským primátorem? Kandidátů na tento post je několik. Za koalici SPOLU (ODS a TOP 09) povede kandidátku starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
Starostové a nezávislí znovu vysílají do boje současného náměstka primátora Petra Hlaváčka, který chce navázat na práci dosavadního vedení města.
|
Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov
Scheinherr jako Rihanna
Koalici Praha sobě, KDU-ČSL a Zelených povede bývalý náměstek primátora Adam Scheinherr. Ten svou volební kampaň odstartoval mimo jiné volební písní. Ta vychází ze slavné písně Diamonds z roku 2012 zpěvačky Rihanny, jejíž refrén „Shine bright like a diamond“ (v překladu zař jasně jako diamant) se stal téměř kultovní frází. V Scheinherrově volební variantě písně je právě tento text poupravený na slovní hříčku, která zní „Scheinherr like a diamond“ (v překladu Scheinherr jako diamant).
Piráti zase vsadili na novou tvář. Jejich lídryní je ekonomka Tereza Nislerová, zatímco bývalý primátor Zdeněk Hřib kandiduje až z desátého místa. Strana tak sází na generační obměnu.
|
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Prokop končí. Kdo ho nahradí?
Nepřehledná je situace u hnutí ANO. To už před časem oznámilo jako pražského lídra pro podzimní volby Ondřeje Prokopa. Ten byl ale v posledních dne kritizován za to, že v majetkových přiznáních neuvedl několik svých bytů. Pár dní po medializování celé kauzy rezignoval na všechny své politické funkce. Klub zastupitelů hnutí ANO v hlavním městě místo Prokopa nyní vede Jan Hušbauer. Zda bude i kandidátem hnutí pro podzimní volby, zatím není jasné.
Motoristy vede v Praze do voleb majitelka Luční boudy Klára Sovová. „Zaujalo mě heslo: Nechceme žít v městě napadeném Piráty. Momentálně v městě napadeném Piráty žijeme a já za sebe musím říct, že ta míra nesvobody, která se děje, přináší to, že jsem moc ráda, že jsem se mohla spojit s Motoristy,“ řekla ke své kandidatuře Sovová.
Hnutí SPD zase do boje o primátorské křeslo vyslalo předsedu klubu zastupitelů SPD Praha Milana Urbana. Také on se vymezil proti Pirátům. „Sliby splníme, jakmile dostaneme od Pražanů silný mandát ve volbách a budeme na magistrátu vládnout. Neslibujeme žádné vzdušné zámky, to jsou poměrně jednoduchá řešení. Odstranit pirátská dogmata. Za vše přebírám plnou politickou odpovědnost. Proto jsem do SPD vstoupil, abychom to opravili,“ uvedl Urban v rozhovoru pro deník Metro.
Kdy budou volby 2026
V Česku se 9. a 10. října 2026 uskuteční:
Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu 10. října 2026 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne o týden později, tedy v pátek 16. října a sobotu 17. října 2026.