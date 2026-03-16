I v době elektronických médií je pořád hodně lidí, kteří potřebují, aby jim v ruce šustil papír...
Komunitní centrum RoSa v pražských Kobylisích poskytuje rezidenční bydlení pro seniory. Cesta většiny z nich vždy ráno směřovala na recepci, ke stojanu s deníkem Metro. Jenže v rámci úprav distribuční sítě deníku začátkem tohoto roku RoSa ze seznamu vypadla. Na dohled od domova jsou totiž dva distribuční body, a to v metru Kobylisy a na přilehlém katastrálním úřadě.
Petice vrátila stojan do recepce
„Netušili jsem, že je Metro v RoSe tak vyhledávané. Hned po zrušení stojanu nám totiž přišla petice obyvatel centra, téměř stovka podpisů požadovala jeho vrácení,“ komentovala nenadálou situaci distribuce deníku Metro.
Šlo mimo jiné i o to, že ačkoli je RoSa vzdálená od metra i katastrálního úřadu doslova pár kroků, pro mnohé seniory, jejichž věk už přesáhl devadesátku, nebo ji mají na dohled, je ranní „sprint“ k metru, než tam ve stojanech Metro dojde, v podstatě nemyslitelný. A tak se po kratší odmlce stojan s novinami v komunitním centru znovu objevil.
Noviny jsou pro seniory poutem se světem
„Mně je 87 let, jsem ještě soběstačná,“ říká s úsměvem Marcela Lieskovská. Je však nesmírně ráda, že její oblíbené čtení má na dosah a nemusí se spoléhat na štěstí u stojanů u vchodu do kobyliské stanice metra. „Petici podepsala v podstatě většina našich seniorů, žije jich tady kolem sto dvaceti,“ vysvětluje Irena Křístková z vedení centra.
„Stojan přímo v rezidenci není jen pohodlím, ale často jedinou možností, jak se k tištěnému zpravodajství dostat, i proto, že mnozí mají omezené možnosti pohybu,“ doplňuje Křístková pozadí sepsání petice. Také další klienti proto návrat Metra uvítali.
Metro je laskavé, hladí duši čtenáře
„Nepíšete žádné krváky, nejste plní tragédií, proto se vždycky na noviny tady na recepci těším,“ hodnotí svůj vztah k Metru paní Maternová, které už horší pohyblivost brání, aby se pro noviny vydávala dál.
Dojít si poránu pro Metro je, podobně jako pro ostatní seniory v rezidenci, nezbytný denní rituál.
