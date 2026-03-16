100 podpisů kvůli novinám! Senioři z Rezidence RoSa v Kobylisích si vybojovali návrat Metra

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  19:05
Pro většinu lidí je ranní cesta pro noviny drobností. Pro seniory z komunitního centra RoSa v pražských Kobylisích však znamenala zrušení stojanu s deníkem Metro zásah do každodenního rituálu. Obyvatelé centra sepsali petici. A téměř stovka podpisů nakonec rozhodla – Metro se do RoSy vrátilo.
Marcela Lieskovská si nikdy nenechá ujít nové vydání deníku Metro. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

I v době elektronických médií je pořád hodně lidí, kteří potřebují, aby jim v ruce šustil papír...

Komunitní centrum RoSa v pražských Kobylisích poskytuje rezidenční bydlení pro seniory. Cesta většiny z nich vždy ráno směřovala na recepci, ke stojanu s deníkem Metro. Jenže v rámci úprav distribuční sítě deníku začátkem tohoto roku RoSa ze seznamu vypadla. Na dohled od domova jsou totiž dva distribuční body, a to v metru Kobylisy a na přilehlém katastrálním úřadě.

Petice vrátila stojan do recepce

„Netušili jsem, že je Metro v RoSe tak vyhledávané. Hned po zrušení stojanu nám totiž přišla petice obyvatel centra, téměř stovka podpisů požadovala jeho vrácení,“ komentovala nenadálou situaci distribuce deníku Metro.

Pro paní Maternovou je deník Metro cenným zdrojem informací. Také ona podepsala petici, aby se stojan s novinami do Rezidence RoSa vrátil.

Šlo mimo jiné i o to, že ačkoli je RoSa vzdálená od metra i katastrálního úřadu doslova pár kroků, pro mnohé seniory, jejichž věk už přesáhl devadesátku, nebo ji mají na dohled, je ranní „sprint“ k metru, než tam ve stojanech Metro dojde, v podstatě nemyslitelný. A tak se po kratší odmlce stojan s novinami v komunitním centru znovu objevil.

Noviny jsou pro seniory poutem se světem

„Mně je 87 let, jsem ještě soběstačná,“ říká s úsměvem Marcela Lieskovská. Je však nesmírně ráda, že její oblíbené čtení má na dosah a nemusí se spoléhat na štěstí u stojanů u vchodu do kobyliské stanice metra. „Petici podepsala v podstatě většina našich seniorů, žije jich tady kolem sto dvaceti,“ vysvětluje Irena Křístková z vedení centra.

Některé ze seniorek, které také svým podpisem vrátily Metro do rezidence RoSa. Na snímku spolu s Irenou Křístkovou z vedení centra.

„Stojan přímo v rezidenci není jen pohodlím, ale často jedinou možností, jak se k tištěnému zpravodajství dostat, i proto, že mnozí mají omezené možnosti pohybu,“ doplňuje Křístková pozadí sepsání petice. Také další klienti proto návrat Metra uvítali.

Metro je laskavé, hladí duši čtenáře

„Nepíšete žádné krváky, nejste plní tragédií, proto se vždycky na noviny tady na recepci těším,“ hodnotí svůj vztah k Metru paní Maternová, které už horší pohyblivost brání, aby se pro noviny vydávala dál.

Dojít si poránu pro Metro je, podobně jako pro ostatní seniory v rezidenci, nezbytný denní rituál.

Metro najdete od Krušných hor po Beskydy

  • Deník Metro se distribuuje kromě Prahy i v dalších městech, například v Plzni, Jihlavě, Olomouci nebo v Liberci a ostatních centrech.
  • V Praze najdete stojany i na ministerstvu obrany, na Úřadu vlády ČR nebo ve velkých pražských nemocnicích.
  • Do stojanu s Metrem mohou v Mladé Boleslavi sáhnout i lidé přicházející hlavní vrátnicí do Škody Auto.
  • V Brně mají deník Metro třeba na magistrátu a v Knihovně Jiřího Mahena.
  • V Českých Budějovicích je i v sídle krajského úřadu, v Ostravě v nemocnicích.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Hasiči zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku

ilustrační snímek

Hasiči zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu, událost se obešla bez zranění, řekl ČTK mluvčí krajských...

16. března 2026  19:11,  aktualizováno  19:11

Hasiči zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku

ilustrační snímek

Hasiči zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu, událost se obešla bez zranění, řekl ČTK mluvčí krajských...

16. března 2026  19:11,  aktualizováno  19:11

Sochy koní na jezírku v Hradci Králové získaly povolení, při instalaci chybělo

ilustrační snímek

Instalace sochy Tři modří koně od sochaře Michala Gabriela na jezírku v Šimkových sadech v Hradci Králové získala povolení. Vyplývá to z dnešního sdělení...

16. března 2026  19:09,  aktualizováno  19:09

Oscar 2026. Nejlepším filmem je Jedna bitva za druhou. Uspěl také Pan Nikdo proti Putinovi

Na 98. ročníku předávání Academy Awards v Los Angeles zazářili také čeští...

Letošní předávání Oscarů se odehrálo v atmosféře, která odrážela napětí i nejistotu současného světa. Hollywood během slavnostního večera připomínal nejen sílu filmového průmyslu, ale také jeho...

16. března 2026  20:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě nehody uzavřely silnici u České Lípy. Zraněných je nejméně deset

Aktualizujeme
Sedmdesátiletý řidič na Šumpersku nedal přednost kamionu. Na místě zemřel. (10....

Při dvou dopravních nehodách na silnici I/9 u České Lípy se v pondělí večer podle prvotních informací zranilo deset lidí, z toho dva těžce. Komunikace je uzavřená, sdělila regionální mluvčí policie...

16. března 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

Prostějov chce zakázat užívání kratomu a psychoaktivních látek na veřejnosti

ilustrační snímek

Prostějovská radnice chce na veřejném prostranství ve vybraných částech města zakázat užívání psychomodulačních a psychoaktivních látek, mezi které patří...

16. března 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Městský úřad v Židlochovicích se stal terčem kyberútoku, má na týden zavřeno

ilustrační snímek

Městský úřad v Židlochovicích na Brněnsku se o víkendu stal terčem kybernetického útoku a celý týden zůstane zavřený. Vedení města spolupracuje s policisty i...

16. března 2026  17:37,  aktualizováno  18:14

100 podpisů kvůli novinám! Senioři z Rezidence RoSa v Kobylisích si vybojovali návrat Metra

Marcela Lieskovská si nikdy nenechá ujít nové vydání deníku Metro.

Pro většinu lidí je ranní cesta pro noviny drobností. Pro seniory z komunitního centra RoSa v pražských Kobylisích však znamenala zrušení stojanu s deníkem Metro zásah do každodenního rituálu....

16. března 2026  19:05

Na pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor lidé zaznamenali rysa ostrovida

ilustrační snímek

Na pomezí národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti (CHKO) Lužické hory lidé minulý týden spatřili a vyfotografovali rysa ostrovida. Potkali...

16. března 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

OBRAZEM: Zvony z Klení odletěly dřív, do dílny na opravu. Pořádá se na ně sbírka

Z kostela sv. Vavřince v Klení sňaly zvonaři dva tamní zvony, aby se opravili a...

Jeden váží 153 a druhý 111 kilogramů. Dva zvony pocházející z 15. století z věže kostela sv. Vavřince v Klení na Českokrumlovsku zmizely. Nikdo je neukradl. Poprvé po několika staletích je snesli...

16. března 2026  18:52

Černý dým nad Příbramskem. V Občově hoří autodílna

Požár v Občově na Příbramsku. (16. března 2026)

Hasiči likvidují rozsáhlý požár v Občově na Příbramsku, kde v pondělí odpoledne vzplálo hospodářské stavení, které je používáno jako autodílna. Z místa požáru se valí hustý, černý dým. Podle...

16. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:47

