150 let MHD v Praze nabízí otázku. Jak se probouzejí tramvaje, které někdy stály i desítky let?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  21:00
Historické tramvaje jsou oprávněnou chloubou Prahy i dopravního podniku. Většinu času stojí bezpečně ukryté ve vozovně, ale při významných výročích nebo zvláštních příležitostech znovu vyjíždějí do ulic a připomínají dobu, kdy se městem jezdilo maximální rychlostí třicet kilometrů v hodině. Jejich uvedení do provozu ale není jen tak. Za každou jízdou stojí náročná práce a desítky detailních kontrol, aby bylo vše bezpečné a v perfektním pořádku.

Martin Doubek v akci | foto: DPP

O tom, jak se probouzejí tramvaje, které někdy stály i desítky let, co všechno je potřeba zkontrolovat, jaké závady hrozí a proč je nyní vůbec možné udržovat tyto stoleté stroje v provozu, jsme si povídali s Martinem Doubkem, vedoucím odboru Technické kontroly Jednotky správy vozidel Tramvaje Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Když se rozhodnete probudit tramvaj, která stála roky v muzeu, co je první věc, na kterou se musíte podívat?
Nejprve vždy provádíme základní vizuální kontrolu. Podíváme se, zda není v koleji nějaký cizí předmět, a poté přichází na řadu prohlídka spodní části vozidla – rámu, karoserie a podvozku. Zkontrolujeme i vršek: interiér, pantograf nebo původní klatku, která se na nejstarších tramvajích používala. Protože dnešní trolejová síť už těmto historickým sběračům nevyhovuje, používáme speciální adaptér. Důležité je také prověřit ložiska, která jsou u historických vozidel mazaná v olejové lázni. Hladina oleje musí být ve správné výšce, jinak hrozí poškození. Neméně zásadní je ruční brzda – ta je v provozu klíčová, protože pokud selže elektrodynamická brzda, právě ruční je tou poslední jistotou. Díky tomu, že jsou vozidla konstruovaná s obrovskou rezervou a z kvalitních materiálů, vydrží i sto let a více. Zásadní je jen pravidelné mazání a pečlivá údržba, což mají na starosti zkušení kolegové z muzea, kteří přesně vědí, co a jak často kontrolovat.

Obří průvod i unikátní vozovna. Pražská hromadná doprava o víkendu slaví 150 let své existence

Jsou některé technické závady typické pro dlouhodobě odstavená vozidla – třeba elektrika, brzdy nebo naopak karoserie?
V našich podmínkách, kdy jsou tramvaje uloženy v ideální vozovně, se objevuje jen povrchová koroze. Díky pravidelné péči, mazání a kontrole se technické závady v podstatě nevyskytují. Brzdy fungují, elektroinstalace je v pořádku, karoserie také. Bez pravidelné péče by ale situace byla jiná. Postupně by se zhoršil účinek ruční brzdy, protože její mechanismus vyžaduje mazání několika druhy olejů a vazelín. Pokud by v depu byla vyšší vlhkost, hrozilo by poškození trakčních motorů a elektroinstalace. Proto je důležité, aby byla vozidla v suchu a v dobrých podmínkách. V případě nepříznivého počasí, třeba silného deště, se s exponáty raději ani nevyjíždí.

Jak moc složité je sehnat náhradní díly do strojů, které už desítky let nikdo nevyrábí?
Máme obrovskou výhodu, že už naši předchůdci mysleli dopředu. Když zachraňovali vozidla před sešrotováním, zajistili zároveň i velké množství náhradních dílů. Dodnes tedy můžeme říct, že žijeme z těchto zásob. Pokud přece jen něco chybí, máme několik cest. Specializované firmy nám dokážou vyrobit díly podle originálního vzoru i s požadovanými materiálovými vlastnostmi. Trakční motory nám dokáže převinout a opravit vlastní zkušebna – umí vynutí znovu navinout a impregnovat. Segmenty do kontrolerů zase vyrábí ověřené podniky a ložiska se dají stále koupit v potřebných parametrech. Díky tomu zatím není problém tramvaje udržovat provozuschopné.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Může se stát, že tramvaj vypadá krásně na pohled, ale uvnitř je prakticky nepojízdná – a vy ji musíte znovu postavit „na nohy“?
U našich muzejních vozidel to nehrozí, protože mají pravidelnou péči. Ale u cizích tramvají, které by roky stály někde ve stodole bez odborného zásahu, by to možné bylo. Zvenčí by vypadaly dobře, ale karoserie a rám by mohly být zasaženy korozí. A to se neprojeví při běžné jízdě, nýbrž až při případné nehodě, kdy oslabená konstrukce nevydrží. Na našich vozech je potřeba jen občasná generální oprava. To znamená celé vozidlo odstrojit, vyčistit od rzi, zpevnit nýty, svorníky i šrouby, natřít a dát znovu dohromady. Nedělá se to pravidelně, protože vozidla mají dlouhou životnost a nenajíždí velké kilometry. Důležité je zachovat autenticitu – kouzlo historického exponátu spočívá v tom, že je opravdu původní. Pokud máme tramvaj z roku 1915, snažíme se, aby na ní bylo vše původní, neohrožuje-li to bezpečnost.

Kromě milionů svezených cestujících pražská MHD nabízí i estetický zážitek. Přesvědčte se sami

Co pro vás osobně znamená, když taková historická tramvaj po měsících práce poprvé vyjede a sveze lidi?
Je to ohromný pocit hrdosti a zadostiučinění. Člověk si uvědomí, jak poctivě a kvalitně pracovali naši předkové. Pokud se vozidlu dostane správné údržby, může být i po více než sto letech plně funkční – stejně jako v době, kdy vyjelo poprvé. Každého, kdo má vztah k historii, to v tu chvíli zahřeje u srdce. Je to důkaz, že poctivá práce a péče mají smysl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

150 let MHD v Praze nabízí otázku. Jak se probouzejí tramvaje, které někdy stály i desítky let?

Historické tramvaje jsou oprávněnou chloubou Prahy i dopravního podniku. Většinu času stojí bezpečně ukryté ve vozovně, ale při významných výročích nebo zvláštních příležitostech znovu vyjíždějí do...

19. září 2025

Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela na více než hodinu dálnici D5 u Rokycan

Hromadná nehoda osmi aut uzavřela v pátek odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na dálnici D5 mezi Plzní a Rokycany ve směru na Prahu. Zdravotníci převezli do nemocnice čtyři zraněné, informoval...

19. září 2025  16:52,  aktualizováno  20:09

Varovný výstřel v brněnských Řečkovicích. Muž zachránil ženu před agresorem

V pátek ráno se Kolaříkova ulice v brněnských Řečkovicích stala dějištěm dramatické události. Muž, který se zastal ženy napadené agresorem, musel následně čelit jeho útoku a použil tak varovný...

19. září 2025  19:32,  aktualizováno  19:32

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:32,  aktualizováno  19:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vysypaný náklad částečně zablokoval D1 u Vyškova, srazil se tam kamion s dodávkou

Na 229. kilometru D1 u Vyškova se ve směru na Ostravu v pátek odpoledne po nehodě dodávky a kamionu vysypal náklad. Dálnice byla víc než hodinu neprůjezdná, kolem 17:00 se podařilo provoz obnovit...

19. září 2025  16:02,  aktualizováno  18:36

Zoo Brno vybudovala novou expozici dželad, primátů z etiopských hor

Brněnská zoo vybudovala novou expozici dželad. Skupinu osmi primátů, kteří ve volné přírodě žijí pouze v etiopských horách, návštěvníci poprvé uvidí v sobotu...

19. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Dny NATO 2025 program v sobotu: přelet B-52, nová technika i drsné zásahy

Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky se konají v sobotu 20. a v neděli 21. září. Areál Letiště Leoše Janáčka v Mošnově se otevře už v půl deváté ráno. Na co se mohou návštěvníci těšit?

19. září 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Městský atletický a fotbalový stadion v Liberci je po modernizaci za 47 milionů

Městský atletický a fotbalový stadion ve Sport parku v Liberci je po modernizaci za 47 milionů korun, jež trvala skoro rok. Má nové zázemí a vyměněný tartan na...

19. září 2025  16:30,  aktualizováno  16:30

Kritizovaný ředitel střední zemědělské školy v Poděbradech sám rezignoval

Ředitel Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech Radim Keith, kterého v posledních měsících kritizovala část učitelů, rodičů a žáků, sám...

19. září 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Pražská MHD za 150 let? Létající autobusy, autonomní metro a návrat trolejbusů

Jak bude vypadat MHD řekněme za dalších 150 let? Budou prostředky hromadné dopravy za pár dekád létat vzduchem či se budou řídit zcela samy? Nejen o budoucnosti, ale i historii pražské hromadné...

19. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace

Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla, tanečních projektů i akademických programů. Živoucí multifunkční kulturní centrum otvírá návštěvníkům...

19. září 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

AVE CZ nabízí v Čáslavi za rozšíření skládky čtyřletý svoz odpadu zdarma

Odpadová společnost AVE CZ, která chce rozšířit čáslavskou skládku, nabízí lidem ve městě osvobození od poplatků za komunální odpad na čtyři roky. Slibuje také...

19. září 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.