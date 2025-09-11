Velká tramvajová show: Technický šéf Jan Šurovský o oslavách 150 let MHD, zákulisí i cestě do vedení dopravního podniku

Petr Holeček
Petr Holeček
Podcast Linka M   13:32
Praha si letos připomíná významné výročí – 150 let městské hromadné dopravy. Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil řadu akcí, které oslaví tento milník a zároveň nabídnou pohled do historie i budoucnosti pražské dopravy. Hostem tramvajové epizody podcastu Linka M je proto technický ředitel DPP Jan Šurovský, který poodhalí zákulisí příprav velkého tramvajového průvodu 21. září, prozradí, jaké novinky čekají cestující, a nechá vás nahlédnout do života dopravního podniku.

Podcast Linka M, technický ředitel DPP Jan Šurovský, šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček a tramvajový expert Roman Hloch | foto: Metro.cz

V novém dílu podcastu Linka M se dozvíte, jakou tramvaj sám technický ředitel podniku jan Šurovský v průvodu odřídí nebo kde v Praze vznikne jednokolejná trať podobná té liberecké. Budou si zde řidiči podávat kolíky jako za starých časů?

A u mikrofonu nechybí ani šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček a tramvajový expert Roman Hloch. Speciální vydání deníku Metro k výročí MHD vychází už v pátek 19. září – čekají vás unikátní vozy, designové skvosty i pohled do nové vozovny v Hloubětíně.

Tramvajový průvod – vrchol oslav

Hlavní událostí oslav bude slavnostní tramvajový průvod, který se uskuteční v neděli 21. září 2025. Průvod odstartuje v 11:00 hodin z tramvajové zastávky Urxova v Sokolovské ulici, poblíž bývalé vozovny elektrických drah Karlín, která sloužila provozu v letech 1900–1951 a stojí na místě nejstarší pražské vozovny koňské dráhy. Jak bude konkrétně vypadat? A jaká je historie pražských průvodů? I to se dozvíte v podastu.

Do průvodu se zapojí až 40 tramvají, včetně historických, muzejních a moderních vozů. V čele průvodu pojede muzejní vůz koňské dráhy, tažený koňmi, což symbolizuje počátky městské dopravy v Praze. Protipólem bude nejnovější tramvaj Škoda 52T, která představuje současnost a budoucnost pražské MHD.

Program průvodu

Průvod bude mít následující trasu a časový harmonogram:

  • 11:00 – Odjezd z Urxovy
  • 11:13 – Příjezd na Florenc
  • 11:20 – Komentovaný průjezd Náměstím Republiky
  • 11:40 – Čechův most
  • 11:50 – Mánesův most
  • 11:55 – Křižovnické náměstí
  • 12:00 – Národní divadlo
  • 12:15 – Václavské náměstí
  • 12:25–12:40 – Vypřažení koní na Senovážném náměstí
  • 13:00–14:00 – Ukončení průvodu ve smyčce Špejchar, možnost fotografování tramvají před jejich návratem do vozoven. Fanshop DPP

Jízdenky pro veřejnost

Pro zájemce o účast v průvodu je k dispozici omezený počet jízdenek do celkem 21 vozů. Prodej jízdenek probíhá prostřednictvím Fanshopu DPP. Cena jízdenky je 200 Kč.

Další akce k výročí

Kromě tramvajového průvodu DPP připravil i další akce:

  • Den otevřených dveří vozovny Hloubětín – veřejnost si bude moci prohlédnout novou tramvaj Škoda 52T a další novinky. dpp.cz
  • Výstavy a tematické expozice – např. výstavní haly, expozice historických autobusů, trolejbusů a dalších vozidel. dpp.cz
  • Speciální vydání knih, dokumentů, her, sběratelské předměty, známky – vše ve znamení historie a současnosti pražské MHD. dpp.cz

Oslavy 150 let MHD v Praze jsou příležitostí nejen k připomenutí historie, ale i k pohledu do budoucnosti městské dopravy. Tramvajový průvod a další připravené akce ukazují, jak se městská doprava vyvíjela a jakým směrem se ubírá. Pro všechny zájemce je to jedinečná příležitost stát se součástí této historické události.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.