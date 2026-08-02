156 schodů k tajemstvím parku Santoška. Od Mrázovky by se bál vstoupit možná i Rambo

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
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Park Santoška je nad tunelem Mrázovka. Odspoda vystoupáte po 156 schodech k...

Park Santoška je nad tunelem Mrázovka. Odspoda vystoupáte po 156 schodech k vyhlídce. Z dřevěné „rozhledny“ toho moc nevidíte. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Usedlost Santoška
Usedlost Santoška je nad tunelem Mrázovka.
Usedlost Santoška je nad tunelem Mrázovka. Musíte absolvovat 156 schodů.
Park Santoška je nad tunelem Mrázovka. Musíte absolvovat 156 schodů. Chvíli se...
28 fotografií
Pražský Smíchov patří, ač má stále nálepku „průmyslový“ k hodně zeleným místům hlavního města. Jedno z nich se nachází na východním svahu Pavího vrchu a nese jméno Santoška. Skrývají se tu i malá tajemství.

Do parku na Santošce můžete zvolit tři různé cesty. Ta první vede z frekventované silnice táhnoucí se nahoru na Malvazinky a nejmenuje se samozřejmě jinak, než U Santošky. Do parku, který je na území bývalé usedlosti stejného jména, odtud vede „oficiální“ vstupní brána.

Park Santoška. Vstup od ulice U Santošky

Od vrcholku, nebo od tunelu

Druhým vstupem je chodník od ulice Nad Santoškou, dlážděné cesty se tu rozvětvují rovnoměrně vlevo a vpravo. Procházka odtud je příjemnější už proto, že vede z kopce. Dá se odtud dojít k minirozhledně nad tunelem Mrázovka, nebo k bráně u ulice U Santošky.

Vzhůru dolů. Vydejte se s námi do tunelového labyrintu pod pražským Strahovem

Třetí vstup do parku (nebo zahrady, jak chcete) je nejméně využívaný. Přístup sem vede po schodech, které lemují výjezd z tunelu Mrázovka v ulici Radlické. Ta je sama o sobě vlastně jen automobilovou tepnou a chodců tady potkáte pomálu. Aby se šplhali nahoru nad tunel, asi napadne jen vyslovené zoufalce.

Usedlost Santoška je nad tunelem Mrázovka. Musíte absolvovat 156 schodů.

Sice hned nad tunelem vymysleli architekti výhledové místo se třemi lavičkami, jenže případní milenci by tady jen inhalovali zplodiny aut a kvůli hluku by toho moc neslyšeli. Když nic jiného, je odtud báječný výhled na rychle rostoucí Smíchov City.

Račte vstoupit a jehly odložit

Když tohle „romantické“ posezení minete a pokračujete po strmých schodech vzhůru, vstupujete ze slunce do tmavého lesa. U prvního schodu narazíte na speciální odpadkový košík pro injekční narkomanské stříkačky a jehly. Pro tuto komunitu je tato část Santošky naopak ideální.

Park Santoška je nad tunelem Mrázovka. Musíte absolvovat 156 schodů. Start je u odpadkového košíku na injekční stříkačky.

Schody nemetené a neudržované, prudký svah, provoz takřka nulový. Zřejmě ani ten, kdo by v noci spěchal a potřeboval by si zkrátit cestu, tenhle nápad by ho zřejmě vůbec nenapadl. Možná i filmový svalovec Rambo by si tuhle zkratku rozmyslel.

Park Santoška je nad tunelem Mrázovka. Odspoda vystoupáte po 156 schodech k vyhlídce. Z dřevěné „rozhledny“ toho moc nevidíte.
Usedlost Santoška
Usedlost Santoška je nad tunelem Mrázovka.
Usedlost Santoška je nad tunelem Mrázovka. Musíte absolvovat 156 schodů.
28 fotografií

Vyhlídka spíše nikam

Od chodníku u tunelu vede až nahoru k malé vyhlídce v parku 156 schodů. Dřevěné stavbě se sice dá říkat vyhlídka, s trochou fantazie i „rozhledna“, ale má na výšku bratru čtyři metry, mírně se viklá a je z ní, hlavně v létě, kdy jsou stromy plné listí, moc nevidno do daleka. Kus staveb dole na Smíchově, částečně Vyšehrad.

Park Santoška je nad tunelem Mrázovka. Odspoda vystoupáte po 156 schodech k vyhlídce. Z dřevěné „rozhledny“ toho moc nevidíte.

Přes některé nelibé postřehy ale santošský park za procházku stojí. Má v sobě jistou pravidelnost a konzervatismus. Dýchá z něj poklid původní a již v původní podobě neexistující barokní usedlosti ze 17. století. Než začaly dole na Smíchově růst komíny továren, pěstovalo se na svazích Pavího vrchu víno.

Vysoké stromy uchovávají i v nejtropičtějších dnech léta příjemné klima, i proto tady narazíte na pejskaře a také malé hřiště s několika dřevěnými prolézačkami a šplhadly vyhledávají maminky s malými dětmi.

Usedlost Santoška

Historie zahrady Santoška

Jméno získala usedlost po Františku Vilémovi Sonntagovi. Její výměra je 5,64 hektaru ve výšce 200 až 266 metrů nad mořem.

Park Santoška. Zahrada bývala vyzdobena barokními plastikami, které vytvořil Ignác František Platzer ve 2. polovině 18. století.

  • Zprvu se jí říkalo Sontoška, později se ustálil dnešní název Santoška.
  • Zahrada je vyzdobena barokní plastikou Ignáce Františka Platzera z 2. poloviny 18. století.
  • V roce 1907 celý objekt zakoupila smíchovská obec, zahradu změnila na městský park a usedlost na restauraci.
  • Zajímavostí z roku 1768 je, že voda ze zdejší studny byla prodávána jako minerální a léčivá v lékárně U černého orla na Malé Straně.
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