Do parku na Santošce můžete zvolit tři různé cesty. Ta první vede z frekventované silnice táhnoucí se nahoru na Malvazinky a nejmenuje se samozřejmě jinak, než U Santošky. Do parku, který je na území bývalé usedlosti stejného jména, odtud vede „oficiální“ vstupní brána.
Od vrcholku, nebo od tunelu
Druhým vstupem je chodník od ulice Nad Santoškou, dlážděné cesty se tu rozvětvují rovnoměrně vlevo a vpravo. Procházka odtud je příjemnější už proto, že vede z kopce. Dá se odtud dojít k minirozhledně nad tunelem Mrázovka, nebo k bráně u ulice U Santošky.
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Vzhůru dolů. Vydejte se s námi do tunelového labyrintu pod pražským Strahovem
Třetí vstup do parku (nebo zahrady, jak chcete) je nejméně využívaný. Přístup sem vede po schodech, které lemují výjezd z tunelu Mrázovka v ulici Radlické. Ta je sama o sobě vlastně jen automobilovou tepnou a chodců tady potkáte pomálu. Aby se šplhali nahoru nad tunel, asi napadne jen vyslovené zoufalce.
Sice hned nad tunelem vymysleli architekti výhledové místo se třemi lavičkami, jenže případní milenci by tady jen inhalovali zplodiny aut a kvůli hluku by toho moc neslyšeli. Když nic jiného, je odtud báječný výhled na rychle rostoucí Smíchov City.
Račte vstoupit a jehly odložit
Když tohle „romantické“ posezení minete a pokračujete po strmých schodech vzhůru, vstupujete ze slunce do tmavého lesa. U prvního schodu narazíte na speciální odpadkový košík pro injekční narkomanské stříkačky a jehly. Pro tuto komunitu je tato část Santošky naopak ideální.
Schody nemetené a neudržované, prudký svah, provoz takřka nulový. Zřejmě ani ten, kdo by v noci spěchal a potřeboval by si zkrátit cestu, tenhle nápad by ho zřejmě vůbec nenapadl. Možná i filmový svalovec Rambo by si tuhle zkratku rozmyslel.
Vyhlídka spíše nikam
Od chodníku u tunelu vede až nahoru k malé vyhlídce v parku 156 schodů. Dřevěné stavbě se sice dá říkat vyhlídka, s trochou fantazie i „rozhledna“, ale má na výšku bratru čtyři metry, mírně se viklá a je z ní, hlavně v létě, kdy jsou stromy plné listí, moc nevidno do daleka. Kus staveb dole na Smíchově, částečně Vyšehrad.
Přes některé nelibé postřehy ale santošský park za procházku stojí. Má v sobě jistou pravidelnost a konzervatismus. Dýchá z něj poklid původní a již v původní podobě neexistující barokní usedlosti ze 17. století. Než začaly dole na Smíchově růst komíny továren, pěstovalo se na svazích Pavího vrchu víno.
Vysoké stromy uchovávají i v nejtropičtějších dnech léta příjemné klima, i proto tady narazíte na pejskaře a také malé hřiště s několika dřevěnými prolézačkami a šplhadly vyhledávají maminky s malými dětmi.
Historie zahrady Santoška
Jméno získala usedlost po Františku Vilémovi Sonntagovi. Její výměra je 5,64 hektaru ve výšce 200 až 266 metrů nad mořem.