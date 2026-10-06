Hodnotu světla si člověk nejlépe uvědomí tehdy, když o něj přijde. Přesně s touto myšlenkou pracuje expozice, která se stala jedním z nejvýraznějších bodů letošního festivalu designu. Návštěvníci nejprve vstupují do zcela zatemněného koridoru, kde jim cestu symbolicky prozařuje a odhaluje 250 speciálních „světlušek“ reagujících na dotyk.
Hned u vstupu na návštěvníky čeká stěna plná černých krabiček s limitovaným sériovým číslem z edice Made by Humans. Uvnitř boxu se ukrývají komponenty pro sestavení vlastního svítidla. Za doporučený dobročinný příspěvek 100 korun, který kompletně putuje na konto Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, se lidé mohou sami stát tvůrci designového kousku.
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700 kilo betonu na tisíce světlušek
Příprava celé instalace trvala pět měsíců a vyžádala si obrovské množství materiálu. Celkem vzniklo 2 250 světelných objektů. To s sebou neslo i nečekané technické výzvy. „Na ty necelé dva tisíce světlušek padlo zhruba 700 kilogramů betonu,“ prozradil exkluzivně Filip Mareš z ateliéru dvoutakt s odkazem na masivní betonové podstavce, které tvoří základnu každé stolní lampičky.
Spolupráce
Výsledný produkt tak v sobě snoubí syrovost betonu s jemnou estetikou moderního svítidla, které je napájeno přes USB kabel a reaguje na pohyb a dotyk díky unikátnímu kinetickému čipu.
Když tma spojuje světy
To nejzásadnější se ale odehrává při samotné kompletaci lampičky přímo v temném zázemí expozice. Sestavováním totiž návštěvníky krok za krokem provázejí zrakově handicapovaní průvodci. Role se tu obracejí – ti, kteří v běžném životě potřebují pomoc, se v absolutní tmě stávají neomylnými strážci světla a oporou pro vidící lidi. „Chtěli jsme, aby součástí instalace byl i autentický zážitek ze tmy, proto návštěvníkům při kompletaci světlušek pomáhají nevidomí či slabozrací průvodci,“ doplňují autoři expozice Max Koreis a Filip Mareš z dvoutaktu.
V rámci 28. ročníku DesignBloku lidé mohou přímo na místě hlasovat i pro tento počin v Ceně veřejnosti pomocí QR kódu.
Designblok 2026
Přehlídka probíhá v termínu od 7. do 11. října 2026, ústředním tématem letošního ročníku je Světlo jako symbol poznání, naděje a života.
Festival se letos rozprostírá na několika významných místech po celé Praze. Velkou událostí je zejména znovuotevření Průmyslového paláce na Výstavišti Praha, kde se Designblok koná jako vůbec první velká akce po jeho rozsáhlé rekonstrukci.