2000 světlušek, 700 kilo betonu a absolutní tma. Tohle zažijete na DesignBloku

David Halatka
David Halatka
  18:00aktualizováno  7. října 8:08
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Spoluautor Max Koreis ze studia dvojtakt pózuje se sestavenou lampičkou.

Spoluautor Max Koreis ze studia dvojtakt pózuje se sestavenou lampičkou. | foto: Metro.cz

Studio Dvoutakt založili architekti a designéři Roman Mareš (vlevo a Max Koreis...
Krabička světlušky - unikátní kus 849/2000
Vchod do „světluškové“ instalace
Mystická cestička vede k nevidomé průvodkyni.
9 fotografií
Zažít absolutní tmu, nechat se vést nevidomým průvodcem a odnést si domů originální designovou lampičku, která pomáhá. Společnost Kaufland ve spolupráci s kreativním ateliérem dvoutakt připravila pro letošní ročník pražského DesignBloku interaktivní instalaci Dílna na světlo. Projekt, který vyrostl ve Veletržním paláci, láká na silný smyslový zážitek a stoprocentní podporu projektu Světluška.

Hodnotu světla si člověk nejlépe uvědomí tehdy, když o něj přijde. Přesně s touto myšlenkou pracuje expozice, která se stala jedním z nejvýraznějších bodů letošního festivalu designu. Návštěvníci nejprve vstupují do zcela zatemněného koridoru, kde jim cestu symbolicky prozařuje a odhaluje 250 speciálních „světlušek“ reagujících na dotyk.

Vchod do „světluškové“ instalace

Hned u vstupu na návštěvníky čeká stěna plná černých krabiček s limitovaným sériovým číslem z edice Made by Humans. Uvnitř boxu se ukrývají komponenty pro sestavení vlastního svítidla. Za doporučený dobročinný příspěvek 100 korun, který kompletně putuje na konto Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, se lidé mohou sami stát tvůrci designového kousku.

O prohlídky Průmyslového paláce je obrovský zájem. Budou další za 91 korun i zdarma!

700 kilo betonu na tisíce světlušek

Příprava celé instalace trvala pět měsíců a vyžádala si obrovské množství materiálu. Celkem vzniklo 2 250 světelných objektů. To s sebou neslo i nečekané technické výzvy. „Na ty necelé dva tisíce světlušek padlo zhruba 700 kilogramů betonu,“ prozradil exkluzivně Filip Mareš z ateliéru dvoutakt s odkazem na masivní betonové podstavce, které tvoří základnu každé stolní lampičky.

Spolupráce

  • Letošní instalace navazuje na generální partnerství společnosti Kaufland s Nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška, které trvá již od roku 2019.
  • Srdcem celé spolupráce je Fond Kaufland, který díky výtěžkům z tradiční vánoční sbírky celoročně pomáhá zrakově handicapovaným jednotlivcům i specializovaným organizacím po celé zemi. Společné aktivity se promítají také do známých projektů, jako je například Noční běh pro Světlušku či Kavárna POTMĚ.

Výsledný produkt tak v sobě snoubí syrovost betonu s jemnou estetikou moderního svítidla, které je napájeno přes USB kabel a reaguje na pohyb a dotyk díky unikátnímu kinetickému čipu.

Když tma spojuje světy

To nejzásadnější se ale odehrává při samotné kompletaci lampičky přímo v temném zázemí expozice. Sestavováním totiž návštěvníky krok za krokem provázejí zrakově handicapovaní průvodci. Role se tu obracejí – ti, kteří v běžném životě potřebují pomoc, se v absolutní tmě stávají neomylnými strážci světla a oporou pro vidící lidi. „Chtěli jsme, aby součástí instalace byl i autentický zážitek ze tmy, proto návštěvníkům při kompletaci světlušek pomáhají nevidomí či slabozrací průvodci,“ doplňují autoři expozice Max Koreis a Filip Mareš z dvoutaktu.

Nevidomá průvodkyně vám pomůže se sestavením lampičky.

V rámci 28. ročníku DesignBloku lidé mohou přímo na místě hlasovat i pro tento počin v Ceně veřejnosti pomocí QR kódu.

Designblok 2026

Přehlídka probíhá v termínu od 7. do 11. října 2026, ústředním tématem letošního ročníku je Světlo jako symbol poznání, naděje a života.

Festival se letos rozprostírá na několika významných místech po celé Praze. Velkou událostí je zejména znovuotevření Průmyslového paláce na Výstavišti Praha, kde se Designblok koná jako vůbec první velká akce po jeho rozsáhlé rekonstrukci.

Kam vyrazit na Designblok?

  • Veletržní palác (Národní galerie Praha): Hlavní dějiště festivalu s monumentální světelnou instalací Maxima Velčovského a expozicemi stovek designérů.
  • Průmyslový palác a Křižíkovy pavilony (Výstaviště Praha): Hostí mimo jiné sobotní módní přehlídky Diploma Selection a výstavu retro lamp.
  • Pražský hrad (Jízdárna a Kaple sv. Kříže): Výstava špičkového českého řemesla High Craft a unikátní projekt Design pro Václava Havla.
  • Uměleckoprůmyslové museum v Praze & Technologické centrum UMPRUM Mikulandská: Další výstavní prostory plné současného skla, porcelánu a interiérových doplňků.
  • Otevírací doba: Denně od 10:00 do 21:00, v neděli 11. října pouze do 19:00.
  • Vstupné: Základní festivalový pas (platný pro všechny hlavní lokace po celou dobu konání) vyjde na 590 Kč. Zlevněný pro studenty a seniory stojí 340 Kč.
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