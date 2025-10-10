Linka M: Když tě ulice srazí na dno, Nový prostor ti pomůže vstát. Už 25 let

Podcast Linka M   4:00
Nový díl podcastu LINKA M vychází symbolicky v pátek 10. října – na Světový den bezdomovectví. Tentokrát si šéfredaktor Metra Petr Holeček povídá s dvěma ženami, které nejlépe znají sílu projektu streetpaperu Nový prostor – jeho ředitelkou Kateřinou Hrubou a dlouholetou prodejkyní paní Alenou, kterou můžete potkat u Lidlu na pražské Vysočanské.

Linka M. V podcastu je šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček, šéfka Nového prostoru Kateřina hrubá a prodejkyně Alena | foto: Metro.cz

Časopis Nový prostor letos slaví 25 let – čtvrtstoletí pomoci lidem, kteří se ocitli na ulici, bez domova, bez jistoty. V podcastu Linka M se dozvíte, jak se z původně malého streetpaperu stal jeden z nejviditelnějších projektů svého druhu v Evropě, jak se proměnila Praha i samotní prodejci a proč má tenhle časopis k deníku Metro blíž, než by se na první pohled zdálo.

Hospoda jí dostala na dno

Paní Alena v rozhovoru otevřeně vypráví svůj příběh – od vlastní hospody, která ji přivedla až na samé dno, přes roky v ubytovnách až po chvíli, kdy znovu získala bydlení i sebevědomí. „Praha mě naučila věřit lidem znovu,“ říká žena, která dnes stojí na nohou díky práci s časopisem a podpoře svého muže.

Ředitelka Kateřina Hrubá zase popisuje, proč je Nový prostor víc než jen časopis. Jak pomáhá lidem vrátit se do společnosti, jak fungují kurzy vaření i komunitní centra, a proč se letos poprvé zapojuje do Mezinárodního dne bezdomovectví.

První byl Patron

Šéfredaktor Petr Holeček se v podcastu vrací ke svým novinářským začátkům – ještě před vznikem Nového prostoru působil v časopise Patron, který vznikl v roce 1999 a na jehož základech se dnešní Nový prostor zrodil.

Projekt Nový prostor vznikl v roce 1999 podle britského vzoru The Big Issue jako pomoc lidem, kteří se ocitli bez domova nebo v sociální nouzi. První číslo s názvem Patron vyšlo 13. prosince 1999, o rok později se přejmenovalo na Nový prostor. Časopis od počátku staví na jednoduché myšlence – dát lidem možnost vydělat si vlastní prací a znovu se začlenit do společnosti. Z původně malého pražského projektu se postupně rozrostl do celé republiky a stal se jedním z nejúspěšnějších streetpaperů v Evropě. Dnes kromě samotného prodeje nabízí i kurzy, sociální poradenství a komunitní programy, které pomáhají lidem postavit se znovu na nohy.

Dnes si připomínáme lidi bez střech nad hlavou

Každý rok 10. října si svět připomíná Světový den bezdomovectví, který má upozornit na životní situaci lidí bez domova a potřebu systémových řešení v oblasti bydlení a sociální pomoci. Poprvé se slavil v roce 2010 a dnes se k němu připojuje více než stovka zemí po celém světě. Cílem není jen zvýšit povědomí o problémech bezdomovectví, ale i ocenit organizace a jednotlivce, kteří pomáhají – od terénních pracovníků přes dobrovolníky až po azylové domy. Po celém světě se při této příležitosti pořádají diskuse, veřejné kampaně nebo sbírky na podporu lidí bez střechy nad hlavou.

10. října 2025  5:59

Linka M: Když tě ulice srazí na dno, Nový prostor ti pomůže vstát. Už 25 let

