Akce Pivo na Náplavce proběhne 19. a 20. června na Rašínově nábřeží v Praze 2 a kromě pivních speciálů nabídne také bohatou gastronomii, koncerty nebo pivní bleší trh.
Festival odstartuje v pátek 19. června ve 14 hodin, v sobotu se brány otevřou už v 10 hodin dopoledne. Po oba dny bude program pokračovat až do 21 hodin.
14 tisíc litrů piva
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční české ležáky i širokou nabídku svrchně kvašených piv, která jsou dnes pro minipivovary typická. Na festival dorazí jak stálice české pivní scény, tak i nové pivovary, které se na akci představí vůbec poprvé. „Letos se bude konat 14. ročník festivalu. Příchozí čeká bohatá nabídka minipivovarů z celé republiky. Návštěvníci se mohou těšit jak na pravidelné účastníky, tak na pivovary, které na festival dorazí poprvé. K ochutnání budou jak tradiční české ležáky, tak všemožná svrchně kvašená piva, která jsou u minipivovarů již standardem. Každý rok na festival dorazí přes deset tisíc návštěvníků a proteče 14 tisíc litrů piva,“ uvedl ředitel festivalu Jiří Sedláček.
Chybět nebude ani jídlo
Součástí akce bude také rozsáhlá gastro zóna. Na návštěvníky čeká zhruba 25 stánků s občerstvením – od grilovaných specialit přes balkánskou kuchyni až po street food. „V širokém spektru chutí a vůní bude návštěvníky festivalu obsluhovat na 25 stánků s jídlem. K ochutnání budou různé masové grilované pochutiny, balkánské speciality, belgické hranolky, burgery, guacamole, quesadillas a tacos, klobásky z masa přeštických vepříků, obložené bruschetty, řemeslná pizza a mimo to i kvalitní káva,“ doplnil Sedláček.
Ekologie i muzika
Vstup na festival zůstává zdarma. Organizátoři zároveň pokračují v ekologickém konceptu – pivo se bude opět čepovat výhradně do sklenic místo plastových kelímků. Pivo na Náplavce ale nebude jen o degustaci. Připravený je i hudební program, během kterého vystoupí kapely Motovidlo, Asi20?!, Friday Morning, Radio Hot Club Praha, Jazz Underground nebo Vocal Sextet – za5.
Bleší trh
„V sobotu od 10 do 14 hodin bude navíc součástí programu i Pivní bleší trh, kde si sběratelé budou moci doplnit sbírku etiket, tácků, zátek a dalších s pivem souvisejících propriet,“ uzavřel Jiří Sedláček.
Cílem festivalu je podle organizátorů představit veřejnosti produkci malých českých pivovarů a nabídnout návštěvníkům možnost setkat se přímo se sládky a majiteli pivovarů. Součástí akce bude také hlasování o nejoblíbenější minipivovar letošního ročníku.