Praha roste a spolu s ní se mění i jedno z nejdůležitějších dopravních míst v metropoli. Smíchovské nádraží čeká obrovská proměna, která nemá v Česku obdoby. Nový terminál propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho funkčního celku. A nepůjde jen o obyčejnou rekonstrukci nádraží. Tady je pět důvodů, proč bude nový Smíchov patřit k nejzajímavějším dopravním projektům v Evropě.
Obsah
1. Vzniká dopravní uzel budoucnosti
Na jednom místě se propojí prakticky všechny druhy dopravy. Cestující budou moci pohodlně přestupovat mezi vlaky, metrem, tramvajemi i autobusy bez složitého hledání podchodů nebo zastávek.
|
Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží
Součástí projektu bude také velké parkoviště P+R pro stovky aut. Celý terminál má fungovat jako jeden propojený organismus, kde na sebe doprava navazuje rychle a logicky.
2. Stavba využije prostor do posledního metru
Největší zvláštností projektu je vrstvení jednotlivých funkcí nad sebe. Nad kolejištěm vznikne autobusový terminál, parkovací dům i technické zázemí.
Důvod je jednoduchý. V hustě zastavěné Praze už není místo na rozsáhlé dopravní plochy vedle sebe. Díky chytrému řešení zabere terminál výrazně méně prostoru, než kdyby se všechny části stavěly samostatně. Architekti se inspirovali moderními metropolemi, kde podobné principy pomáhají šetřit cenné městské pozemky.
3. Nad nádražím vyroste obří společná střecha
Jedním z nejvýraznějších prvků nového Smíchova bude rozsáhlá střešní konstrukce, která překryje nástupiště i historickou budovu nádraží.
Cestující tak budou chráněni před deštěm prakticky po celé trase terminálu. Střecha navíc nebude sloužit jen jako ochrana před počasím. Projekt počítá i se zachytáváním dešťové vody, která se bude dále využívat a vsakovat zpět do podzemí. Moderní architektura se tak propojí s ekologickým řešením.
4. Historická budova nezmizí
Přestože byla ve špatném technickém stavu a jednodušší by bylo postavit novou, historická výpravní hala zůstane zachována.
Nový projekt ji propojí s moderní částí terminálu tak, aby celý prostor působil jednotně a zároveň neztratil svou historii. Současné smíchovské nádraží totiž dlouhé roky vznikalo postupně a výsledkem je nepřehledný systém podchodů a různých úrovní. Nové řešení má celý prostor výrazně zpřehlednit a usnadnit pohyb cestujících.
5. Lávka nebude jen přechod. Promění se v nový městský bulvár
Důležitou součástí projektu je také nová lávka propojující Smíchov, Radlice a vznikající čtvrť v okolí nádraží. Nepůjde ale jen o obyčejný most pro pěší. Architekti ji navrhli jako vyvýšený městský bulvár, který se stane součástí veřejného prostoru. Celá cesta bude zastřešená a naváže přímo na nástupiště i metro. Cílem je, aby lidé při pohybu terminálem téměř nevnímali, kde jedna část projektu končí a druhá začíná.
|
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Celkové náklady projektu se pohybují kolem 7,5 miliardy korun. Dokončení všech částí se očekává nejdříve kolem roku 2030.