1. Karlův most jako jeviště, jaké jinde neuvidíte
Praha má spoustu festivalů. Kolik z nich se ale odehrává přímo na hladině Vltavy pod Karlovým mostem? Právě tady skončil příběh svatého Jana Nepomuckého – a právě sem se v pátek vrací barokní „vodní hudby“, tedy musicae navales, které se tu konaly už od roku 1715.
Mistr světa v canopy pilotingu Marek Rahbani proletí pod obloukem Karlova mostu, ze kterého byl podle tradice shozen do Vltavy sv. Jan Nepomucký. Symbolicky pět osvětlených parašutistů se poté snese na vodní hladinu Vltavy a zahájí tak večerní koncert.
2. Benátky v Praze. A skutečné gondoliérské lodě
Navalis propojují Prahu s Benátkami. Není to náhoda. Svatý Jan Nepomucký je patronem gondoliérů a jeho socha stojí jako jediná na Canal Grande.
Letos do Prahy poprvé připluje zrekonstruovaná historická loď Bissona Bisantina, jejíž tradice sahá až do 12. století. Doplní ji i Bissona Praga Nepomuceno, která reprezentovala Česko na slavné Regatě Storice v Benátkách.
Během Benátského odpoledne se mohou Pražané i návštěvníci svézt zdarma na historických lodích. To už není jen podívaná, ale skutečný zážitek.
3. Hudba vznikla přímo pro tuto noc
Držitel Českého lva, skladatel a dirigent Kryštof Marek, uvede premiéru své symfonie Světci Pražského hradu. Pět vět věnovaných českým patronům – od sv. Víta po sv. Jana Nepomuckého – zazní přímo na hladině Vltavy.
Navalis tak nejsou jen rekonstrukcí minulosti. Každý rok vznikají nová díla, která na tradici navazují. Baroko tu žije, není to muzeum pod širým nebem.
4. Procesí, koně a regata olympioniků
Páteční slavnostní procesí vede z katedrály sv. Víta přes Královskou cestu až na Karlův most. Uvidíte Banderium z Kunovic, historický arcibiskupský kočár se čtyřspřežím kladrubských hřebců i žehnání jezdcům.
A pak přijde sportovní moment: regata o pohár sv. Jana Nepomuckého. Závodů, který odstartuje v 19.45, se zúčastní vítězné posádky bývalých českých reprezentantů České republiky z OH v Soulu a Atlantě v čele s Václavem Chalupou a Radkem Šťovíčkem.
5. Tradice starší než tři století
První vodní slavnosti na Vltavě se konaly už v roce 1715. Současná podoba byla obnovena v roce 2009 a postupně si získává místo mezi výraznými pražskými událostmi roku.
Navalis nejsou jen církevní slavností. Jsou připomínkou toho, že Praha byla a je evropským městem s hlubokými kořeny – propojeným s Itálií, Chorvatskem i dalšími zeměmi.
Co jsou vlastně Navalis?
- Konají se každoročně v květnu u Karlova mostu.
- Připomínají památku sv. Jana Nepomuckého, jednoho z nejznámějších českých světců.
- Navazují na barokní vodní slavnosti z 18. století.
- Součástí je procesí, mše, regata, historické lodě i večerní koncert na hladině Vltavy.
- Do Prahy přijíždějí benátští gondoliéři a další zahraniční hosté.
Jednoduše řečeno: je to jeden z mála momentů v roce, kdy se centrum Prahy promění v barokní divadlo pod širým nebem. Vstupenkou je jen vaše zvědavost.
Program slavností Navalis 2026
