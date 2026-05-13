5 důvodů, proč zažít Navalis 2026: Slavnosti nejsou jen pro věřící, nabídnou i adrenalin. A jsou zdarma

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:19
Když se řekne slavnosti Navalis, leckdo si představí náboženský obřad pro zasvěcené. Jenže tahle květnová událost je mnohem víc. Je to barokní show na vodě, mezinárodní setkání lodníků i silný příběh, který se odehrává přímo v kulisách Prahy. Tady je pět důvodů, proč vyrazit na slavnost, který vyvrcholí v pátek 15. května.
Koncert na pražských slavnostech Navalis

Koncert na pražských slavnostech Navalis | foto: Pražské Benátky

Mark Rahbani pod Karlovým mostem.
I letos se zájemci mohou i svézt na lodi Bissona Praga. Už ve čtvrtek 14. 5....
Slavnosti Navalis zakončil tradiční koncert na hladině Vltavy. (15. května 2023)
Svatojánské slavnosti Navalis: zdobení a žehnání koním i jezdcům na Hradčanském...
7 fotografií

Obsah

1. Karlův most jako jeviště, jaké jinde neuvidíte

Praha má spoustu festivalů. Kolik z nich se ale odehrává přímo na hladině Vltavy pod Karlovým mostem? Právě tady skončil příběh svatého Jana Nepomuckého – a právě sem se v pátek vrací barokní „vodní hudby“, tedy musicae navales, které se tu konaly už od roku 1715.

Mistr světa v canopy pilotingu Marek Rahbani proletí pod obloukem Karlova mostu, ze kterého byl podle tradice shozen do Vltavy sv. Jan Nepomucký. Symbolicky pět osvětlených parašutistů se poté snese na vodní hladinu Vltavy a zahájí tak večerní koncert.

Mark Rahbani pod Karlovým mostem.

2. Benátky v Praze. A skutečné gondoliérské lodě

Navalis propojují Prahu s Benátkami. Není to náhoda. Svatý Jan Nepomucký je patronem gondoliérů a jeho socha stojí jako jediná na Canal Grande.

Letos do Prahy poprvé připluje zrekonstruovaná historická loď Bissona Bisantina, jejíž tradice sahá až do 12. století. Doplní ji i Bissona Praga Nepomuceno, která reprezentovala Česko na slavné Regatě Storice v Benátkách.

Během Benátského odpoledne se mohou Pražané i návštěvníci svézt zdarma na historických lodích. To už není jen podívaná, ale skutečný zážitek.

I letos se zájemci mohou i svézt na lodi Bissona Praga. Už ve čtvrtek 14. 5. během Benátsko – Neretvanského odpoledne na Hergetově Cihelně.

3. Hudba vznikla přímo pro tuto noc

Držitel Českého lva, skladatel a dirigent Kryštof Marek, uvede premiéru své symfonie Světci Pražského hradu. Pět vět věnovaných českým patronům – od sv. Víta po sv. Jana Nepomuckého – zazní přímo na hladině Vltavy.

Navalis tak nejsou jen rekonstrukcí minulosti. Každý rok vznikají nová díla, která na tradici navazují. Baroko tu žije, není to muzeum pod širým nebem.

Slavnosti Navalis zakončil tradiční koncert na hladině Vltavy. (15. května 2023)

4. Procesí, koně a regata olympioniků

Páteční slavnostní procesí vede z katedrály sv. Víta přes Královskou cestu až na Karlův most. Uvidíte Banderium z Kunovic, historický arcibiskupský kočár se čtyřspřežím kladrubských hřebců i žehnání jezdcům.

A pak přijde sportovní moment: regata o pohár sv. Jana Nepomuckého. Závodů, který odstartuje v 19.45, se zúčastní vítězné posádky bývalých českých reprezentantů České republiky z OH v Soulu a Atlantě v čele s Václavem Chalupou a Radkem Šťovíčkem.

Svatojánské slavnosti Navalis: zdobení a žehnání koním i jezdcům na Hradčanském náměstí. (15. května 2024)

5. Tradice starší než tři století

První vodní slavnosti na Vltavě se konaly už v roce 1715. Současná podoba byla obnovena v roce 2009 a postupně si získává místo mezi výraznými pražskými událostmi roku.

Navalis nejsou jen církevní slavností. Jsou připomínkou toho, že Praha byla a je evropským městem s hlubokými kořeny – propojeným s Itálií, Chorvatskem i dalšími zeměmi.

Svatojánské slavnosti Navalis začaly ve 14:30 zdobením koní, následně se žehnalo koním a jezdcům na Hradčanském náměstí. V 17:30 začala mše ve svatovítské katedrále, následovaná svatojánským procesím na Karlův most. (15. května 2024)

Co jsou vlastně Navalis?

  • Konají se každoročně v květnu u Karlova mostu.
  • Připomínají památku sv. Jana Nepomuckého, jednoho z nejznámějších českých světců.
  • Navazují na barokní vodní slavnosti z 18. století.
  • Součástí je procesí, mše, regata, historické lodě i večerní koncert na hladině Vltavy.
  • Do Prahy přijíždějí benátští gondoliéři a další zahraniční hosté.

Jednoduše řečeno: je to jeden z mála momentů v roce, kdy se centrum Prahy promění v barokní divadlo pod širým nebem. Vstupenkou je jen vaše zvědavost.

Program slavností Navalis 2026

Středa 13. května
9:00 Skládání lodí z Benátek a Chorvatska na náplavce u Hergetovy cihelny

Čtvrtek 14. května
14:00 – 17:00 Benátsko – Neretvanské odpoledne na náplavce u Hergetovy cihelny

Pátek 15. května
14:30 Slavnostní zdobení koní (Hradčanské náměstí)
16:30 Žehnání jezdcům, koním a poutníkům (Hradčanské náměstí)
17:30 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
19:00 Svatojánské procesí na Karlův most
19:45 Regata lodí, seskok parašutistů, plavba otužilců (Karlův most)
20:00 Pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí
20:30 Barokní koncert na hladině vodní provedený Hudbou hradní stráže (pod Karlovým mostem)

Sobota 16. května
18:00 Mše svatá, slavnostní nešpory a procesí na Karlův most (kostel sv. Tomáše na Malé Straně)

Navalis 2026


Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z podobného...

13. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Na Strakonické se ve směru do Prahy převrátil autojeřáb, v místě stojí kolony

Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu...

Silnici na trase mezi Strakonicemi a Prahou u Zbraslavi ve směru do metropole od rána blokuje nehoda autojeřábu, který se z dosud neznámých příčin převrátil na bok. Nehoda je bez zranění. Na místě...

13. května 2026  9:12,  aktualizováno  11:37

VMS VISION: Přijímačky a maturita? Klíčem je porozumění, ne memorování

13. května 2026  11:34

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Trojice (zleva) Ivo Šnyrych, Martin Janíček a Vít Zaoral se zaměřila na...

První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují...

13. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nuselské dvorky 2026: Cirkusové hvězdy ovládnou vnitrobloky, nabídnou i světovou premiéru

Festival Nuselské dvorky 2026představí v sobotu 16. května v Praze nový cirkus.

Pražské Nusle se už tuto sobotu promění v centrum nového cirkusu a sousedského setkávání. Veřejnosti se otevřou tři vnitrobloky, kde budou po celý den probíhat artistická vystoupení, workshopy a...

13. května 2026  11:30

Moderní nájemní bydlení mo-cha HOME se otevírá už v květnu

13. května 2026  11:21

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Ukliďme Česko hlásí rekord ve sběru vysloužilých mobilů

13. května 2026  11:09

Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský...

13. května 2026  9:52,  aktualizováno  11:08

Srnčata na Chebsku před kombajny nově zachrání i dron s termovizí

Dobrovolníci z Chebska, kteří zachraňují srnčata v době sečení, mají nyní...

Už třetím rokem zachraňuje dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska srnčata před sekačkami. Letos poprvé se lidé hledající na loukách ukrytá mláďata nebudou muset spoléhat jen na svůj zrak. Pomůže...

13. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  11:02

Soud v Olomouci námitku žalobkyně Lastovecké vůči výtce postoupil do Prahy

ilustrační snímek

Kárný senát Vrchního soudu (VS) v Olomouci námitku státní zástupkyně Petry Lastovecké vůči výtce od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna řešit nebude,...

13. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.