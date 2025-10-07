EtnoFest v Holešovické tržnici
10.–11. října
V pátek a sobotu ožije Holešovická tržnice festivalem EtnoFest, který přenese návštěvníky do rytmů a vůní celého světa. Program nabídne živou hudbu a taneční vystoupení inspirovaná folklórem a tradičními kulturami různých kontinentů.
Součástí festivalu bude tržiště s gastronomickými specialitami z Afriky, Asie, Latinské Ameriky i Evropy. Návštěvníci si budou moci prohlédnout a zakoupit řemeslné výrobky včetně orientálních látek, exotických vůní a šperků, mystických amuletů, folklorních hudebních nástrojů, rukodělných hraček a tradičního oblečení z mnoha koutů světa.
Slavnost padajícího listí
11. října
Podzimní sobotu si mohou rodiny s dětmi zpříjemnit na Slavnosti padajícího listí v zahradě Domu dětí a mládeže v Bartákově ulici v Praze 4. Od 13:00 do 17:00 bude areál patřit otevřeným výtvarným dílnám, sportovním aktivitám na lezecké stěně a zábavným stanovištím s přírodovědným programem, který povedou zkušení lektoři.
Součástí programu je také loutkové divadelní představení. V 15:00 bude na programu pohádka Dášeňka podle knihy Karla Čapka v úpravě pro nejmenší diváky.
O stromech a alejích
Od 19. října do 15. listopadu
Denně od 10:00 do 17:00 můžete v historickém špýcharu Toulcova dvora navštívit dvě putovní výstavy spolku Arnika. Zavedou vás do světa stromů, jejich příběhů a významu pro naši krajinu. První z nich je tematicky zaměřená na staré stromy v CHKO Poodří, druhá na význam alejí jako důležitého krajinotvorného prvku spojeného s tradicí a lidskou činností.
Koncert Vox Obscura
19. října, 10:00
Několikrát oceněná varhanice Anne Michael je kantorka hlavního kostela sv. Mikuláše v Hamburku. V kostele U Salvátora zahraje speciální koncert pro varhany a elektroniku, ve kterém spojuje současné improvizace s díly Bacha, Vivaldiho, Arvo Pärta či gregoriánskými chorály.
Den otevřených dveří
28. října
U příležitosti 107. výročí vzniku Československa se veřejnosti opět otevřou dveře institucí, do kterých se běžně nedostanete. Zájemci mohou nahlédnout například do reprezentativních prostor Senátu, Poslanecké sněmovny, Nové radnice na Mariánském náměstí či do Strakovy akademie, kde sídlí Úřad vlády České republiky.
Podívejte se na seznam budov, které budou otevřené veřejnosti.