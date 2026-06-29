Pilotní služba je určená pro držitele Karty seniora Prahy 10, kteří mají trvalý pobyt v městské části a zároveň dosáhli věku 75 let. Letos se tak bude týkat obyvatel narozených v roce 1951 a dříve.
Cesty k lékaři, na úřad i do lékárny
Senior taxi bude zajišťovat dopravu především do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Vršovice, dalších zdravotnických zařízení na území Prahy 10, lékáren, na Úřad městské části Praha 10, na pobočky České pošty a na rehabilitační pracoviště.
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Cestu bude možné absolvovat z bydliště seniora na Praze 10 do vybraného cílového místa nebo z cílového místa zpět domů. Cílem je usnadnit cestování těm, kteří už nezvládají hromadnou dopravu nebo nemají možnost využít odvoz rodinou.
Služba bude v provozu každý pracovní den od 7.30 do 15.30. K dispozici budou dvě vozidla s řidiči a objednávky se budou vyřizovat telefonicky přes dispečink.
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Symbolická cena 50 korun za jízdu
Každý senior bude moci využít maximálně dvě jízdy měsíčně. Za jednu cestu zaplatí symbolický poplatek 50 korun, doprovod jedné osoby bude zdarma. Taxi zároveň přepraví i kompenzační pomůcky, asistenční nebo vodicí psy i menší zavazadla.
Kam bude Senior taxi jezdit
Služba má primárně mířit například do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Vršovice, dalších zdravotnických zařízení na území Prahy 10, ale i na pobočky České pošty či rehabilitační pracoviště. Senioři budou moci jezdit z domova na cílové místo nebo zpět.
Pilotní provoz a vyhodnocení projektu
Podle vedení městské části má projekt pomoci lidem, pro které je i běžná cesta k lékaři často komplikací, a zároveň podpořit jejich samostatnost a důstojný pohyb po městě.
Pilotní provoz potrvá maximálně 12 měsíců nebo do vyčerpání vyčleněných prostředků. Radnice během něj plánuje sledovat využití služby a sbírat zpětnou vazbu od uživatelů, aby mohla případně upravit její nastavení do budoucna.
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„Za každou cestou k lékaři nebo na rehabilitaci je konkrétní lidský příběh. Ne každý senior má rodinu, která ho může odvézt, a ne každý zvládne cestování hromadnou dopravou. Právě proto vzniká projekt Senior taxi. Přirozeně tak rozšiřujeme nabídku služeb a výhod, které v Praze 10 seniorům nabízíme. Vedle bezplatného plavání, cvičení a dalších benefitů spojených s Kartou seniora přidáváme další praktickou pomoc, která může nejstarším seniorům usnadnit každodenní život. Pokud tato služba lidem skutečně pomůže, bude to pro nás ten nejlepší výsledek,“ uzavírá starosta Prahy 10 Martin Valovič.
Staronová služba