Těžká technika a k tomu 80 dělníků denně pracují na důležité spojnici Běchovic a dálnice D1. Nová část Pražského okruhu má být uvedena do provozu do dvou let.
Dva přesypané tunely
V celé délce trasy dál probíhají zemní práce, násypy zemních valů, výkopy pro systém odvodnění a příprava podloží pro budoucí dálnici. Na straně Běchovic probíhá výstavba dvou přesypaných tunelů, a to tunelu Dubeč délky 232 metrů a tunelu Na Vysoké délky 394 metrů.
Spojnice za 10 miliard
Zároveň se zde zakládají mostní objekty, vrtají piloty, vážou výztuže, svařují armatury, pracuje se na bednění a probíhají betonáže. Na straně v blízkosti dálnice D1 se nyní rovněž soustřeďují práce na zakládání mostů, armování, bednění a betonáže pilířů a jejich obsypávání. „Pracujeme na rozvážení potrubí pro přeložku plynovodu po staveništi, svařování potrubí, izolování svárů, uložení potrubí do rýhy, a jeho zásypech,“ upřesnilo Ředitelství silnic a dálnic.
Celková cena stavby je vyčíslena za 9,7 miliardy korun bez DPH.