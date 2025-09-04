Vinobraní na Pražském hradě
- Kdy: 6.–7. září 2025
- Kde: Pražský hrad
- Cena vstupného: zdarma
Návštěvníci si vychutnají moravský burčák, vína ze všech tuzemských vinařských regionů i české potraviny značek Klasa a Regionální potravina od desítek výrobců. O hudební doprovod se v Letní míčovně postarají soubory Studánka a Frajeři z galérky, nedělní odpoledne pak zpestří koncert cimbálové muziky Sudovjan před Královským letohrádkem.
Vinobraní v Klášteře 2025
- Kdy: 7. září 2025
- Kde: zahrada Domova sv. Karla Boromejského, K Šancím 50
- Vstupné: dobrovolné (výtěžek podpoří činnost Domova)
Pohodové nedělní odpoledne v krásném prostředí klášterní zahrady. Na 12. ročníku akce se návštěvníci mohou těšit na hudební a taneční vystoupení, stánky s vínem, dobrotami i dárkovými předměty. Pro děti budou připraveny soutěže, výtvarné dílny, skákací hrad a další atrakce. Akci pořádá Domov sv. Karla Boromejského s podporou městské části Praha 17.
Program
Vinohradské vinobraní 2025
Víno a hlavní město mají společnou historii
První písemná zmínka o vinohradech tady pochází už z roku 1197. Největší rozmach zažilo pražské vinařství za vlády Karla IV., který v roce 1358 nařídil zakládat vinice na všech vhodných svazích kolem města. Ačkoliv následná století vinařství výrazně utlumila, v posledních letech zažívají pražské vinice pozvolný návrat slávy.
- Kdy: 12.–13. září 2025
- Kde: Mahlerovy sady, Praha 3
- Vstupné: zdarma
Burčák, kvalitní bílá, červená i růžová vína, k tomu spousta dobrého jídla, hudby a zábavy pro dospělé i děti. Letošní 29. ročník se kvůli probíhající revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad uskuteční v Mahlerových sadech pod Žižkovskou věží.
O hudební program se postarají Martin Harich, Moravians, Charlie Slavík Revue, Cimbálová muzika Michala Horsáka, Surfellow, The Simpson Trio, St. Johnny a SQOST.
Trojské vinobraní sv. Kláry 2025
- Kdy: 13.–14. září 2025
- Kde: Botanická zahrada
- Vstupné: 230 Kč v online předprodeji, 250 Kč na místě
Vinice svaté Kláry nabídne návštěvníkům víno z keříků, které rostou doslova před jejich očima. Součástí vstupenky je vstup do Botanické zahrady a skleníku Fata Morgana, komentovaná expozice výroby vína a doprovodný program.
Nejlepší vinobraní v Česku:
„Naše vinice nabízí celou škálu kvalitních odrůd, ze kterých získáváme čistě odrůdová vína, ale i oblíbená cuvée. Vlajkovou lodí naší vinice je špičková odrůda Rulandské modré. Kromě červeného vína z ní připravujeme i rosé nebo sekt,“ komentuje Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy. Celkem se tu pěstuje 120 odrůd a ročně se sklidí až 25 tun hroznů.
Kromě vína, burčáku a hudebního programu se můžete těšit na workshopy (výroba podzimních věnců, malování pískem a další) a ve vzdělávacím stanovišti Vínohrátky se podíváte na to, jak vypadá réva pod mikroskopem. Pro děti budou připravené atrakce, například kolotoč, horolezecká stěna nebo trampolína.
Začíná sezona vinobraní. Akci si najdou milovníci vína ze všech koutů republiky
Vinobraní na Náplavce
Burčák se v roce 2024 prodával nejčastěji za 100–120 Kč za litr, červený o něco dráž – okolo 120 až 140 Kč za litr. Letos může být cena o něco vyšší.
- Kdy: 19.–20. září 2025
- Kde: Rašínovo náměstí za železničním mostem
- Vstupné: zdarma
Návštěvníci se mohou těšit na živou hudbu, výborné jídlo, tematické soutěže, a především na degustaci vín a burčáku z jižní Moravy i ze zahraničí. Burčák i víno se budou rozlévat výhradně do skleněných pohárků.
Kunratické vinobraní 2025
- Kdy: 19.–21. září 2025
- Kde: U Kunratické tvrze, ulice Za parkem, Praha 4
- Vstupné: jednodenní 190 Kč, třídenní 250 Kč, děti do 120 cm zdarma
15. ročník láká na kvalitní česká i zahraniční vína přímo od vinařů, tradiční burčák i bohatou nabídku gastronomických specialit. Atmosféru doplní cimbálová muzika, živé kapely, soutěže a nebude chybět ani dětský koutek s programem pro nejmenší.
PROGRAM
Pátek 19. září
Sobota 20. září
Neděle 21. září
Vinobraní na Grébovce 2025
- Kdy: 26. a 27. září 2025
- Kde: náměstí Míru a Havlíčkovy sady
- Cena vstupného: zdarma
Na rozdíl od Pražského hradu sice v Grébovce nikdy nesídlili čeští králové, přesto se letošní ročník vinobraní ponese v královském duchu. Nese totiž podtitul „Po stopách království českého“ a uskuteční se 26. a 27. září.
„Návštěvníky čeká kromě nabídky desítek stánků s víny, burčákem, gastronomickými specialitami a rukodělnými výrobky jako obvykle bohatý doprovodný program, který vyvrcholí sobotním vystoupením hudební skupiny SLZA,“ popisuje Andrea Zoulová, tisková mluvčí Prahy 2, která vinobraní v Grébovce pořádá. Nudit se nebudou ani ti nejmenší. V dolní části parku bude připravený dětský program, tvůrčí dílny a malování na obličej.
Svatováclavské vinobraní u Villy Richter 2025
- Kdy: 28. září 2025
- Kde: Svatováclavská vinice & Villa Richter, Staré zámecké schody 6
- Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě (v ceně je festivalová sklenička)
Na svátek sv. Václava ožije nejstarší česká vinice přímo u Pražského hradu. Návštěvníci ochutnají více než padesát vín od předních českých a moravských vinařství, včetně produkce ze samotné Svatováclavské vinice. Chybět nebude ani burčák, gastronomické speciality a pestrý hudební program.
Jedinečnou atmosféru dotvoří výhled na historické centrum Prahy. Na místě se platí prostřednictvím žetonů (10 ks za 300 Kč, platba kartou i hotově).
Vinobraní na jižní Moravě 2025: kdy a kde, jaký mají program, kolik stojí vstupenky
Vinobraní v Manifestu
- Kdy: 30.–31. září 2025
- Kde: Manifesto Anděl
- Cena vstupného: zdarma
Ochutnat můžete špičkové lahve z Rakouska, Itálie, Francie, Španělska, Řecka, Jižní Ameriky i Moravy. U každého stánku budou připraveni odborníci a sommeliéři, kteří poradí s výběrem, vysvětlí zajímavosti a rádi se s vámi pobaví o víně. Hudební doprovod zajistí v sobotu Sounds of Summer, v neděli se o atmosféru postarají DJ Joshua a DJ Žehlička. Cena degustace je 100 Kč za sklenku (0,1 l).