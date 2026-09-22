Po čtyřech a půl letech rekonstrukce se Průmyslový palác na pražském Výstavišti vrací v plné podobě. Veřejnost se do jeho obnovených prostor poprvé podívá při příležitosti znovuotevření. A zájem je značný.
Komentované prohlídky, které od 25. září do 11. října připravují Výstaviště Praha a Prague City Tourism, jsou už kompletně vyprodané. Organizátoři přitom kvůli velkému zájmu přidávali další termíny.
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Prohlídka za 91 korun
Hlavním lákadlem byla také cena. Hodinová komentovaná prohlídka vyšla na 91 korun, což symbolicky odkazuje k roku 1891, kdy byl Průmyslový palác postaven. Návštěvníci procházky uslyší o historii a architektuře stavby, ale také o její současné rekonstrukci a dostavbě.
Palác vznikl jako hlavní pavilon Jubilejní zemské výstavy. Jeho charakteristická ocelová konstrukce a skleněné plochy tehdy patřily k výrazným ukázkám moderní architektury. V říjnu 2008 jeho levé křídlo zničil rozsáhlý požár. Obnova a dostavba začala v únoru 2022 a trvala čtyři a půl roku.
Další prohlídky budou
Vyprodáním zahajovacích prohlídek přitom možnosti, jak se do Průmyslového paláce podívat, nekončí. „Prague City Tourism společně s Výstavištěm Praha počítají i s dalšími prohlídkami pro veřejnost,“ říká pro Metro.cz mluvčí organizace Prague City Tourism Klára Janderová. V budoucnu ale už exkurze nebudou součástí úvodní akce a ceny bude vyšší než symbolických 91 korun.
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Další příležitost nahlédnout dovnitř nabídne také Designblok od 7. do 11. října. Průmyslový palác bude jedním z míst, kde se letošní festival designu uskuteční. Unikátní prostor bude během celé festivalové otevírací doby přístupný s festival passem.
Samotný palác se v následujících měsících začne postupně vracet ke svému hlavnímu využití. Jeho prostory budou sloužit výstavám, veletrhům, konferencím a dalším akcím.