Zoo Praha oslaví 28. září 2026 své 95. výročí a návštěvníky vezme na jeden den do atmosféry 30. let. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Chybět nebudou kostýmy, dobové účesy, tanec ani slavnostní program věnovaný historii zoo a koním Převalského.
Již tradičně na Den české státnosti oslaví Zoo Praha výročí svého otevření – tentokrát s pořadovým číslem 95! Na pondělí 28. září připravila zoo slavnostní program za přítomnosti vzácných hostů.
Zoo tak, jak vypadala ve 30. letech
Kostýmy, historická vozidla nebo styloví kameloti roznášející dobové noviny pak v tento den přenesou celou zahradu do 30. let. Zájemci si budou moci nechat zdarma vytvořit tehdejší účesy a zatančit si na hudbu živé swingové kapely.
Doprovodný program
- Atmosféře 30. let vdechnou život také historické automobily a motocykl s tehdejší reklamou, vystoupení kapely Sunny Swing Orchestra či Tanečního studia ZIG-ZAG tap & swing, které navíc nabídne workshop dobového tance.
- V bohatém programu zaujme dále módní přehlídka v podání Aristokrat Vintage, hudební vystoupení Emy Papšové, rozhovory s pamětníky či slavnostní zahájení fotografické výstavy 95 let Zoo Praha, která představí zásadní milníky v historii metropolitní zoologické zahrady.
Návštěvníci, kteří na slavnost dorazí v tematickém outfitu, navíc obdrží drobný dárek. V programu nebude chybět oblíbený trénink lachtanů či komentovaná krmení a setkání u těch zvířat, která stála u počátků pražské zoo: vlků, lvů nebo slonů.
Symbolem oslav bude kůň Převalského
Tématem 95. výroční slavnosti bude vedle historie také ikonický kůň Převalského. Pražská zoo si totiž současně připomíná 15 let projektu Návrat divokých koní, v jehož rámci zoo a její partneři navracejí tyto kopytníky do volné přírody Střední Asie.
Symbolicky je navíc rok 2026 v čínském horoskopu ve znamení Ohnivého koně. U expozičního celku Gobi tak promluví velvyslankyně Mongolska v ČR i velvyslanec Kazachstánu v ČR o významu tohoto světově proslulého projektu. O náročnosti transportů pak navážou zástupci Armády ČR, přičemž program zpestří hudební vystoupení mongolských umělců pod vedením Badama Bolora.
Pouze v den výroční slavnosti budou mít návštěvníci zahrady také jedinečnou příležitost zakoupit exkluzivní suvenýr uvedený k 95. výročí Zoo Praha.
Hlavní program 95. výroční slavnosti Zoo Praha
- 11.00 Zahájení výroční slavnosti a představení novinek (Vzdělávací centrum)
- 13.00 15 let projektu Návrat divokých koní (Gobi)
- 14.00 95 let Zoo Praha – výstava s historickými milníky (Vzdělávací centrum)
Terasa Vzdělávacího centra
- 10.10 Workshop dobového tance s Tanečním studiem ZIG-ZAG tap & swing
- 10.30 Hudební vystoupení kapely Sunny Swing Orchestra
- 11.00 Zahájení výroční slavnosti se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy
- 11.20 Představení novinek v Zoo Praha
- 11.30 Módní přehlídka v podání Aristokrat Vintage
- 13.50 Hudební vystoupení Emy Papšové
- 14.00 Rozhovory s pamětníky a vernisáž výstavy 95 let Zoo Praha
- 10.00–16.00 Fotokoutek
Expoziční celek Gobi
- 12.45 Hudební vystoupení mongolských umělců pod vedením Badama Bolora
- 13.05 Úvodní slovo ředitelky Zoo Praha o budoucnosti Návratu divokých koní
- 13.10 J. E. velvyslankyně Mongolska: předání záštity projektu od hlavy státu
- 13.15 Projev J. E. velvyslance Republiky Kazachstán
- 13.20 Rozhovor se zástupci Armády ČR
- 10.00–16.00 Malování na obličej
- 10.00–16.00 Mongolsko, země divokých koní: program se Společností česko-mongolského přátelství a spolupráce
- 10.00–16.00 Návrat divokých koní: informační a herní stanoviště
Speciální komentovaná krmení a setkání
- 10.00 Setkání u dravců (Velká voliéra dravců)
- 10.30 Setkání u koní Převalského (Gobi)
- 12.30 Setkání u slonů(Údolí slonů, travnatý výběh u Restaurace Gulab)
- 13.30 Ukázka tréninku lachtanů (expozice lachtanů v dolní části zoo)
- 15.00 Krmení lvího samce (Pavilon šelem a plazů, venkovní výběh lvů)
- 15.30 Krmení vlků (výběh vlků v horní části zoo)