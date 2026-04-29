A co děti, mají si kde hrát? Na Vypichu nově ano, u nás moc ne, volají naštvané maminky z Košíř

Filip Jaroševský
  5:30
Na Vypichu se otevřel dobrodružný areál, v němž si malí Pražané sami určují, co chtějí dělat. Nedaleké hřiště Pod Kotlářkou naopak zmizelo téměř bez vysvětlení. Zatímco jeden prostor láká na volnost, kreativitu a návrat k přirozené hře bez přísných pravidel, druhý po sobě zanechal jen otázky místních obyvatel.
„Žádáme, aby dětské hřiště a sportoviště u adresy Pod Kotlářkou nezaniklo, ale naopak prošlo revitalizací tak, aby bezpečně sloužilo dětem i dospívajícím," píše se v petici místních z Prahy 5.

Při stavbách spolupracují různé skupiny dětí. „Je zajímavé sledovat, jak se...
Zapomeňte na skluzavky, kolotoče a houpačky. Na Vypichu v Praze 6 si děti hrají jinak, a to se skutečnými nástroji v rukou. Mezi prkny, hřebíky a improvizovanými stavbami. Nové dobrodružné hřiště, které městská část otevřela 8. dubna, boří zažité představy o tom, jak má vypadat bezpečná dětská zábava. Jeho slavnostní otevření však oficiálně probíhá až dnes.

„V době všudypřítomných obrazovek hřiště vrací dětem do rukou skutečné nástroje. Děti se zde samy rozhodují, co budou dělat a jak svůj čas využijí. Učí se spolupracovat, řešit problémy a překonávat překážky, přičemž zažívají radost z toho, co vytvořily vlastníma rukama,“ popisuje radní Prahy 6 pro životní prostředí a klima Petr Palacký.

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Místo prolézaček vlastní stavby

Myšlenka dobrodružných hřišť vznikla už v roce 1943 v Dánsku. Po úspěšných, leč dočasných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Hřiště vrací dětem do rukou skutečné nástroje a dává jim svobodu tvořit svět podle vlastní fantazie.

„Na rozdíl od klasických hřišť s unifikovanými herními prvky nabízí dobrodružné hřiště Vypich dětem palety, prkna, lana, sítě či staré záclony. K dispozici mají i skutečné nářadí – kladiva, pily a hřebíky. Pod dohledem dospělých herních průvodců si tak mohou samy budovat bunkry, domečky nebo nové herní konstrukce,“ popisuje mluvčí šesté městské části Marek Zeman.

Hřiště si pochvaluje i starosta Prahy 6 Jakub Stárek. „Je to místo, kde děti nejsou jen pasivními uživateli, ale architekty vlastního prostoru. Projekt ukazuje, že naše městská část investuje do smysluplných inovací, které rozvíjejí dětskou samostatnost a kreativitu přímo v terénu,“ míní Stárek.

Zmizení Pod Kotlářkou

Úplně jiný příběh se píše necelou půlhodinku chůze od zmiňovaného Vypichu. Konkrétně v Košířích, kde se na místě dětského hřiště Pod Kotlářkou již několik týdnů nacházejí jen pozůstatky čerstvě zrušeného dětského hřiště. To dala podle místních odstranit bez předchozího upozornění a takřka ze dne na den radnice Prahy 5, a o jeho náhradě se teprve jedná s magistrátem. Petice místních rodičů volající po revitalizaci má podle informací deníku Metro několik set podpisů.

„Žádáme, aby dětské hřiště a sportoviště u adresy Pod Kotlářkou nezaniklo, ale naopak prošlo revitalizací tak, aby bezpečně sloužilo dětem i dospívajícím,“ píše se v petici místních z Prahy 5.

„Hřiště Pod Kotlářkou bylo podmáčené kvůli protékajícímu jezírku nad ním. Magistrát přistoupil k opravě rybníka, který má ve své správě, a vyzval Prahu 5, aby herní prvky v souvislosti s tím odstranila,“ vysvětluje pro deník Metro radní pětky Lubomír Brož. Zástupci hlavního města podle něj původně počítali s revitalizací prostoru, místo hřiště měla být veřejná zeleň. „Ale občané přišli s tím, že jim dětské hřiště chybí. Jsme v úzkém kontaktu s petenty a věc řešíme,“ doplňuje starosta Prahy 5 Lukáš Herold.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

28. dubna 2026  18:12,  aktualizováno  29. 4. 4:42

ÚS dnes rozhodne o stížnostech firmy Metrostav Infrastructure a oběti znásilnění

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti stavební firmy Metrostav Infrastructure. Justice v kauze machinací při modernizaci hotelu Bohemia v...

29. dubna 2026,  aktualizováno 

V průmyslovém areálu v Chropyni hořela střecha budovy s fotovoltaikou

ilustrační snímek

Hasiči dnes likvidovali požár střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. Na střeše jsou fotovoltaické panely. Ještě před příjezdem...

28. dubna 2026  21:02,  aktualizováno  21:02

Policie hledá seniora z Kladenska, nevrátil se do ambulance v pražské nemocnici

Policisté pátrají po dvaasedmdesátiletém Václavu Šusserovi z Kladenska, který se dnes ráno nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských...

28. dubna 2026  20:35,  aktualizováno  20:35

Příšerný stav rodného domku v Michli houslového virtuose Jan Kubelíka (1880-1940), otce dirigenta Sametové revoluce Rafaela Kubelíka(1914-96), ač je kulturní památkou, se mění v ruinu. Městskou část...

vydáno 28. dubna 2026  20:43

Hudební festivaly v Praze 2026: Máme velký přehled nejlepších akcí pod širým nebem

Alanis Morissette na festivalu Metronome Prague (21. června, Praha).

Praha také letos nabídne pestrou festivalovou sezonu, která potěší fanoušky všech hudebních žánrů, od bezplatných open-air akcí přes studentské oslavy až po prestižní koncerty klasické hudby....

28. dubna 2026  20:30

Karlovarský kraj chystá stavbu nové základny záchranné služby v Teplé

ilustrační snímek

Karlovarský kraj připravuje stavbu další výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS) v Teplé na Karlovarsku. Záchranáři nyní...

28. dubna 2026  18:13,  aktualizováno  18:13

Prezervativy v Rusku stojí už 500 rublů. Mladí nechtějí sex a děti a kašlou na Putina

Kondomy

Válka v Hormuzském průlivu prodražuje nejen roku, ale také pánskou ochranu. Asijský výrobce kondomů bude zdražovat a zasáhne to i Rusy. Jak zjišťují prodejci, zájem ale neklesá, mladší generace se...

28. dubna 2026  19:45

V Moravské filharmonii končí šéfdirigent Zsolt Hamar, čeká jej poslední sezona

ilustrační snímek

V Moravské filharmonii Olomouc (MFO) ukončí své působení dosavadní šéfdirigent Zsolt Hamar, budapešťský rodák s evropským renomé. Oznámilo to dnes vedení...

28. dubna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Rozchod na magistrátu. Pražští lidovci spojili síly s Prahou sobě, mají tři místa

Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování...

Magistrátní koalice SPOLU, společný projekt ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se nyní otřásá. Lidovci do podzimních komunálních voleb zamíří po boku Prahy sobě a Zelených. Vývoj, o kterém se delší dobu...

28. dubna 2026  19:22,  aktualizováno  19:22

Zlínský kraj přispěje na požární techniku i vybavení hasičů 13,8 milionu korun

ilustrační snímek

Zlínský kraj přispěje letos obcím na požární techniku i nové vybavení sborů dobrovolných hasičů 13,8 milionu korun. Peníze rozdělí mezi 87 žadatelů. V dnešní...

28. dubna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

