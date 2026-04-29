Zapomeňte na skluzavky, kolotoče a houpačky. Na Vypichu v Praze 6 si děti hrají jinak, a to se skutečnými nástroji v rukou. Mezi prkny, hřebíky a improvizovanými stavbami. Nové dobrodružné hřiště, které městská část otevřela 8. dubna, boří zažité představy o tom, jak má vypadat bezpečná dětská zábava. Jeho slavnostní otevření však oficiálně probíhá až dnes.
„V době všudypřítomných obrazovek hřiště vrací dětem do rukou skutečné nástroje. Děti se zde samy rozhodují, co budou dělat a jak svůj čas využijí. Učí se spolupracovat, řešit problémy a překonávat překážky, přičemž zažívají radost z toho, co vytvořily vlastníma rukama,“ popisuje radní Prahy 6 pro životní prostředí a klima Petr Palacký.
Místo prolézaček vlastní stavby
Myšlenka dobrodružných hřišť vznikla už v roce 1943 v Dánsku. Po úspěšných, leč dočasných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Hřiště vrací dětem do rukou skutečné nástroje a dává jim svobodu tvořit svět podle vlastní fantazie.
„Na rozdíl od klasických hřišť s unifikovanými herními prvky nabízí dobrodružné hřiště Vypich dětem palety, prkna, lana, sítě či staré záclony. K dispozici mají i skutečné nářadí – kladiva, pily a hřebíky. Pod dohledem dospělých herních průvodců si tak mohou samy budovat bunkry, domečky nebo nové herní konstrukce,“ popisuje mluvčí šesté městské části Marek Zeman.
Hřiště si pochvaluje i starosta Prahy 6 Jakub Stárek. „Je to místo, kde děti nejsou jen pasivními uživateli, ale architekty vlastního prostoru. Projekt ukazuje, že naše městská část investuje do smysluplných inovací, které rozvíjejí dětskou samostatnost a kreativitu přímo v terénu,“ míní Stárek.
Zmizení Pod Kotlářkou
Úplně jiný příběh se píše necelou půlhodinku chůze od zmiňovaného Vypichu. Konkrétně v Košířích, kde se na místě dětského hřiště Pod Kotlářkou již několik týdnů nacházejí jen pozůstatky čerstvě zrušeného dětského hřiště. To dala podle místních odstranit bez předchozího upozornění a takřka ze dne na den radnice Prahy 5, a o jeho náhradě se teprve jedná s magistrátem. Petice místních rodičů volající po revitalizaci má podle informací deníku Metro několik set podpisů.
„Hřiště Pod Kotlářkou bylo podmáčené kvůli protékajícímu jezírku nad ním. Magistrát přistoupil k opravě rybníka, který má ve své správě, a vyzval Prahu 5, aby herní prvky v souvislosti s tím odstranila,“ vysvětluje pro deník Metro radní pětky Lubomír Brož. Zástupci hlavního města podle něj původně počítali s revitalizací prostoru, místo hřiště měla být veřejná zeleň. „Ale občané přišli s tím, že jim dětské hřiště chybí. Jsme v úzkém kontaktu s petenty a věc řešíme,“ doplňuje starosta Prahy 5 Lukáš Herold.