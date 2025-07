Předseda jednoho SVJ na Jižním Městě říká, že téma nelegálního graffiti řešili na posledním shromáždění vlastníků. „Nechali jsme si spočítat, kolik by vyšlo přemalování a omyvatelný nátěr a současně bezpečnostní kamera, která by případné sprejery zachytila,“ říká šéf esvéjéčka Radek. Jednalo se o částku kolem 150 tisíc korun. Těžko ale odhadnout, zda by to případné sprejery odradilo.

Ani varianta, že by si nechali zeď výtvarně zpracovat od oficiálních sprejerů, kteří by jim vypracovali návrh, není úplně levná – boční zeď třípatrového bloku by stála vyšší desítky tisíc korun. „Aspoň by byla zeď pomalovaná tím, co by se nám líbilo, a ne neustále nějaké klikyháký jen do výšky dvou metrů,“ připouští Radovan. Nikdo by nezaručil, že by se za pár dnů či týdnů na zdi nevyřádil někdo jiný – a zadarmo.

Zastávka u školy v Kunraticích během čištění.

Nad nelegálními přemalbami budov i dalších objektů si často zoufají malé i velké radnice. Nedávno nechali v Kunraticích vyčistit skla na autobusové zastávce. Na facebookové stránce městské části pak položili čtenářům otázku: „Jak dlouho vydržela neposprejovaná zastávka u školy? Správná odpověď zní: Méně než 24 hodin. No a třeba vandala zachytila kamera na stožáru lampy veřejného osvětlení… prověříme… uvidíme…“