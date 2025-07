Začneme pěkně zvolna. Od zážitků, které lze pojmout i odpočinkově, až po ty, kde nebudete mít na vydechnutí ani sekundu.

Paddleboardy a kajaky na Vltavě

Pádluj, chilluj, nebo dej plnej! Tohle heslo razí jedna z půjčoven vodního vybavení v Praze. Při radovánkách na Vltavě si můžete odpočinout i se pořádně zpotit, a nemyslíme tím při pohledu na účet za all-inclusive soukromou plavbu s dvojitou večeří.

Pro milovníky sportu i pohody na řece je v hlavním městě spousta míst, kde si lze půjčit kajak, kánoi, paddleboard nebo raft. A pokud byste potřebovali pro rozhoupání se k paddleboardingu důstojnější motivaci, vězte, že to je zábava prezidentů! Aspoň Petr Pavel si ji uměl na Vltavě užít už předtím, než se stal hlavou státu.

Pro všechny tyto druhy vyžití je dostupná velká část Vltavy v Praze, s výjimkou paddleboardů mezi Jiráskovým a železničním mostem, kde jsou tato plavidla z bezpečnostních důvodů zakázána. Počítat ovšem musíte s překážkami v podobě tří pražských jezů. Čím dál oblíbenější je právě paddleboard (SUP – Stand Up Paddleboarding), čili jízda na prkně ve stoje za pomoci dlouhého pádla.

Stand up paddleboarding na Vltavě Paddleboarding. Z paddleboardu se na klidné vodě padá výjimečně, proto nemusíte jezdit centrem města v plavkách . Prezidentský kandidát Petr Pavel si vyjel na paddle boardech po Vltavě. (3. srpna 2022)

Půjčovny paddleboardů v Praze

Klasikou mezi půjčovnami paddleboardů jsou Žluté lázně. S půjčováním SUP začaly jako první v Česku, mají výhodnou polohu v centru a otevřeno od 9:00 do 22:00 hodin. Kromě paddleboardů tu nabízejí také kajaky, megaboardy a motorové čluny.

Na co nezapomenout: Při plavbě po řece v plavkách nebo v krátkých šortkách se do vás bude sluníčko opírat víc, než jste zvyklí z města. Nezapomeňte proto na ochranný krém s vysokým UV faktorem.

S sebou je dobré vzít si vodotěsný sáček třeba na mobil. Většinou je možné si ho půjčit na místě.

Nezapomeňte také na záchrannou vestu – i tu mají půjčovny k dispozici a do 18 let je dokonce povinná.

Podobnou nabídku najdete v YoloMolo v Modřanech a nově také v Holešovicích, ceny jsou tu o něco příznivější.

Vyloženě na paddleboardy se specializuje Stůj a pádluj v Braníku, kde vám poradí i s tím, jak řešit technické problémy, jaké vybavení potřebujete, nebo jak si tuto zábavu užít i v zahraničí. „Paddleboard také můžete používat k pravidelnému trénování fyzické kondice v rytmu kardio a tvarovat si přirozeným pohybem celé tělo,“ lákají na webu. Ceny za půjčení paddleboardu se výrazně snižují, pokud si vybavení půjčíte na víc než hodinu.

Hned několik půjčoven paddleboardů najdete na Císařské louce – je to třeba Vodácký ráj, Pádlujeme.cz nebo Paddle Board Rental. Všechny tyto provozy nabízejí zápůjčky plavidel nejen za sazbu na hodinu, ale také dlouhodobé půjčení na více dnů a klidně i pro celé skupiny vodáků. Nafukovací paddleboard vyjde na den zhruba na 400 korun, záleží na tom, jaké další vybavení k tomu chcete. Možné jsou zpravidla i množstevní slevy pro organizované skupiny.

TIP Mnohé půjčovny nabízejí s kartou Multisport slevy, nebo dokonce hodinu na paddleboardu zdarma. Většinou je to možné jen při půjčení na místě, bez rezervace a platby online. Informujte se předem u vybrané půjčovny.

Půjčoven malých plavidel je v Praze bezpočet. Podle čeho vybírat? Cena by neměla být jediným kritériem.

Zvažte, co chcete vidět, a podle toho vyberte polohu půjčovny.

Toužíte po individuální jízdě, romantice ve dvou nebo s sebou berete malé děti? Ne všude mají plavidla vhodná pro všechny kategorie, např. dětské plováky.

U malých dětí se ubezpečte, že vybraná půjčovna má i vesty pro příslušný věk.

Kolik stojí půjčení paddleboardu a dalších plavidel?

Vybrané ceny půjčovného uvádíme v následující tabulce. Cena je za hodinu pronájmu, pokud není uvedeno jinak.

Ceny půjčovného u vybraných typů plavidel Místo Předmět pronájmu Cena v Kč Žluté lázně Paddleboard nebo kajak 9:00-17:00 250 Paddleboard 17:00-22:00 300 Megaboard 9:00-17:00 400 Megaboard 17:00-22:00 500 Motorový člun 9:00-17:00 650 Motorový člun 17:00-22:00 750 YoloMolo Paddleboard – všední den 160 Paddleboard – víkend 190 Kajak 190 Motorový člun 690 Stůj a pádluj! Paddleboard 200 na 2 hodiny 300 na 3 hodiny 400 na 4 hodiny 500

Surfování na říční vlně

Nudí vás paddleboardy a chcete si na Vltavě užít trochu adrenalinovější zábavu? Zkuste surfování na říční vlně.

Surfing na řece, riversurfing nebo také surfování na stojaté vlně je čím dál oblíbenější zábavou pro ty, kdo si chtějí užít „mořskou“ zábavu uvnitř měst. V Česku ji můžete provozovat na spoustě míst, přímo v Praze na umělém kanálu pod Štvanicí. Možností je ale víc, třeba Brandýs nad Labem, Roudnice nebo České Budějovice, kde se mimo jiné jede i česko-slovenský pohár v riversurfingu.

A v čem takhle zábava spočívá? Na rozdíl od surfování v oceánu, kdy jezdec chytne vlnu a pak na ní jezdí, statická vlna na řece „ujíždí“ pod ním a jezdec na prkně se na ní musí udržet. „Pohyb dopředu je tak nahrazován divočejšími pohyby v ose vlny a učením různých triků. Je to něco jako skejtování v bazénu nebo na rampě,“ popisuje web spolku Vlny Štvanice.

I pro zkušené surfaře je tento druh pohybu zpočátku oříškem, jak dokazuje video několikanásobného českého mistra ve skateboardingu Maxima Hrabance. „Není to úplně jednoduchý, ale baví mě to. Zhodnoťte sami, ale myslím, že na to, že to dělám poprvý, jsem se docela i svezl. Tolik času na vodě v oceánu fakt nebudete,“ pochvaloval si zážitek na svém youtubovém kanálu.

Co vás čeká? Samotná vlna má šířku asi 7 a půl metru a je ohraničena dřevěnými platformami. Konstrukce je i pod vodou, takže při trénování těžších triků musíte počítat s tím, že nepadáte do měkkého. Přístup k vlně je možný jen vodou. „Není to tak, že sem přijedeš, někdo tě oblíkne a dá tě k tý vlně. Musíš si trošku máknout, než se k ní dostaneš,“ říká Martin Leskovjan ze spolku Vlny Štvanice, slalomář a zakládající člen.

Přístup do areálu je regulovaný, protože patří k infrastruktuře Povodí Vltavy. Trénovat sem (do vedlejší části kanálu na divokou vodu) chodí i slalomáři. Červený koberec až k vodě nečekejte, prostředí je trochu punkové. Bez řádného vybavení a bez poučení vás spolek na vlnu nepustí. Pokud nemáte vybavení vlastní, dá se na místě půjčit.

Kolik stojí surfování na vlně u Štvanice?

Cena pro nečleny je 500 Kč/session. Počítejte ale s tím, že pokud jste úplný nováček, bez proškolení na vlnu nemůžete. To vyjde na dalších 1000 korun. Celkové náklady závisí na tom, zda máte vlastní vybavení nebo si budete vše půjčovat. Za prkno dáte další pětistovku, za neopren 300, helma vyjde na 50. Ušetřit se dá, pokud si zakoupíte některý z balíčků na více vstupů nebo pokud se stanete členem.

Jak se dostanete k vlně na Štvanici?

Základna surfařů leží naproti hotelu Hilton na Štvanici, přímo v loděnici. Pokud byste měli problém ji najít, hledejte skatepark. Loděnice je mezi ním a tenisovými kurty. Nejbližší metro je Florenc nebo Vltavská, nejbližší tramvajová stanice Štvanice – jezdí sem linky 12, 14, 17.

Jak se dostat k surf spotu u Štvanice.

Pokud se do téhle zábavy pustíte, nečeká vás sice skotačení s delfíny, ale zase si dosyta užijete uznalé pohledy vltavských kačen a nutrií. No nestojí to za to?

Flyboarding ve Vraném

Extrémní množství adrenalinu, to je flyboarding, sport, který má blízko k akrobacii. K té letecké. Létání nad vodou za pomoci vodních trysek si můžete v Česku užít ve Vraném nad Vltavou.

Nemusíte hned předvádět triky jako mistr ČR i Evropy v této disciplíně Petr Civín, abyste si tento extrémní a divácky vděčný sport užili. Základní seznámení s ním je o něco lehčí, než byste čekali. „Nováčkům totiž přidává plyn instruktor, a starají se tak jen o to, aby se udrželi nad vodou. Moje zkušenost je taková, že za pět minut se naučí létat každý,“ říká Civín. Mistři jako on předvádějí triky ve výšce 10 až 16 metrů nad hladinou, sílu trysek si regulují sami a za chyby (nebo i technické závady) tvrdě platí: pádem do vody, který z té výšky není zdaleka bezbolestný.

Nebudeme vám lhát – tento sport není pro gaučové povaleče. Výborným základem je pro něj skateboarding, lyžování nebo bruslení, zkrátka sporty, u kterých je klíčový balanc. Začít musíte zvolna, počítejte ale s tím, že pokud se chcete vznášet nad vodou jako Iron Man, bude to bolet.

Kdy a kde se provozuje flyboarding v Česku?

V Česku je jediná oficiální trať pro flyboarding ve Vraném nad Vltavou, v areálu Lávka Park. Létá se od června do září.

Firmu Flyboards.cz provozují dva nadšenci, Ondra Janák a Roman Komárek. Že něco takového vůbec existuje, zjistili v roce 2011. „Tato věc pocházející z Francie nesla název Flyboard a při prvním spatření nás úplně dostal. Boty spojené na desce s tryskami, napojené na hadici spojené s vodním skútrem jako pohonem, s kterými se dá létat nad vodou! Absolutní pecka!“ popisují své první opojení.

Kromě flyboardingu si u nich můžete vyzkoušet také tryskové prkno hoverboard a nejnověji také jetpack – batoh s tryskami na zádech. Jeho vynález má na svědomí Franky Zapata, stejný šílenec, který vymyslel i flyboard. „Jetpack je pro nezkušené oko ‚sedačka – sedni a leť‘, ale tenhle vodní zážitek je trochu náročnější a je k němu potřeba lepší fyzickou kondici. V každém případě je to opravdový úlet v podobě Jamese Bonda,“ vysvětlují majitelé firmy.

Flyboarding jako sport je nový a málo známý, ale stále se rozvíjí. Lidé jako Civín posouvají hranice možného a objevují nové dimenze. Flyboarding, to je doslova kouzlení ve vzduchu nad vodní hladinou. Petr Civín při mistrovství České republiky ve flyboardingu. Petr Civín při republikovém mistrovství ve flyboardingu.

Kolik stojí flyboarding?

Máte náladu na létání nad vodou? Z Prahy je to do Vraného asi 17 kilometrů. Počítejte s částkou spíš v tisícovkách než stokorunách. Cena se odvíjí od délky zážitku, za 30 minut s jedním ďábelským přístrojem dáte 1390 korun, za 90 minut, ve kterých můžete kombinovat flyboard, hoverboard a jetpack, zaplatíte 4990 korun.

Tak co, oslovil vás některý z našich tipů? Pulzuje vám krev ve spáncích a třesete se nedočkavostí, kdy se do toho pustit? Anebo vám spíš běhá mráz po zádech při představě, že někdo vážně takhle riskuje pro zábavu? Klid, nikdo vás nenutí se pouštět do něčeho takového. Léto u vody si můžete vychutnat i při aktivitách s výrazně menším množstvím adrenalinu.