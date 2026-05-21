Hamerský rybník se v posledních dnech stal malého dramatu. Pár husic nilských se začal chovat teritoriálně a útočil na ostatní zvířata u vody. Někteří svědci tvrdili, že husice dokonce odtáhly pryč malé kachně.
Pražské lesy následně výskyt invazivního druhu pro tn.cz potvrdily. Podle mluvčí organizace Lesy hlavního města Prahy jde o druh známý vysokou přizpůsobivostí a agresivním chováním vůči původním druhům vodních ptáků. Husice mají zejména během hnízdění vytlačovat ostatní ptactvo z vhodných lokalit a útočit i na mláďata.
Město proto přistoupilo k regulaci. Ve středu ráno byli na rybníku odchyceni dva jedinci, kteří byli následně utraceni.
Husice nilská pochází z Afriky