V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období politických změn, které vedly k pádu komunistického režimu, je možné si připomenout například na Národní třídě. Volný den ale můžete využít i k výletu. Řada míst v Praze nabízí vstup zdarma.
Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Než se podíváme na instituce, které v pondělí zpřístupní své prostory zdarma, připomeňme si nejprve program akcí spojených se 17. listopadem. Mimochodem, pokud v pondělí vyrazíte do centra Prahy, nezapomeňte, že některé oblíbené tramvajové linky změní trasu a navíc už od soboty nepojede část metra.

Národní třída

Centrem vzpomínkových akcí se tradičně stane Národní třída. Program zde začne už v 10 hodin Sametovým brunchem na ulici a vyvrcholí Modlitbou pro Martu a audiovizuální instalací. Celý program Korza Národní zahrnuje i debaty, výstavy a rozhovory.

KORZO NÁRODNÍ 17. LISTOPADU 2025
ČASAKCE
10–13Sametový brunch na ulici
12:30–13Obývák Václava Havla, literární čtení – čte Simona Lewandowská: Za mříží (Michaela Boho)
13:00Zpěv státní hymny v podání Mária Biháriho
15:30–16Debata s názvem Page Not Found: Generace pod vlivem
17:07–17:11Audiovizuální instalace Co dokáže slovo? na fasádě Paláce Metro
17:11Zpěv Modlitby pro Martu v podání Jana Ciny
17:45–18:30F-TALK Díky, že můžem & Dejvické divadlo: Co se může stát s demokracií?
18–20Audiodokumentární instalace Skrytá církev na kostele sv. Voršily

Václavské náměstí

V dolní části Václavského náměstí se pro změnu koná tradiční Koncert pro budoucnost. Vystoupí zde například The Silver Spoons, Aneta Langerová (s Modlitbou pro Martu), Barbora Poláková, Vypsaná fixa či Jaroslav Hutka. Shromáždění a koncert organizuje spolek Nerudný fest a má probíhat od 16:30 do 22 hodin.

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. Vystoupí ruská feministická...

Dejte svůj názor najevo. Dron to spočítá

Součástí happeningu budou videovzkazy, které organizátoři nasbírali napříč regiony při tour Pojízdný Václavák. Zhruba v 18:20 budou moci své názory na různé otázky dát najevo i všichni diváci, kteří u sebe budou mít mobil. Průzkum povede dokumentarista a autor projektu czeXperiment Jan Látal. Na sadu aktuálních otázek budou lidé odpovídat rozsvícenými telefony. Dron pak z výšky počet světel vyhodnotí.

Koncert pro budoucnost: kompletní program akce 17. listopadu 2025
16:30The Silver Spoons
Vzkazy z Pojízdného Václaváku
Ústava: Prof. Jan Wintr (soudce Ústavního soudu)
17:00Jaroslav Hutka
Vzkazy z Pojízdného Václaváku
17:30Vypsaná fixa
Občanská společnost a neziskové organizace: Šimon Pánek (ředitel Člověka v tísni)
Vzkazy z Pojízdného Václaváku
18:00Mezinárodní organizace: Michael Romancov (politický geograf a vysokoškolský pedagog)
Fvck_Kvlt
CzeXperiment: Sonda do duše českého národa
18:30Vzkazy z Pojízdného Václaváku
Jasná Páka
19:00Svobodné volby: Lenka Kabrhelová (novinářka, moderátorka podcastů 5:59 a MDŽ)
Česká hymna – Anna Vaverková
Modlitba pro Martu – Aneta Langerová
Vzkazy z Pojízdného Václaváku
Barbora Poláková
19:30Odvaha: Sarah Haváčová (herečka a členka aktivní zálohy)
Anki
20:00Vzkazy z Pojízdného Václaváku
WYFE
20:30Svoboda slova: Jan Špaček (influencer)
Vzkazy z Pojízdného Václaváku
Nezávislá a veřejnoprávní média: Robert Čásenský (novinář, šéfredaktor Seznam Zpráv, zakladatel Reportéru)
Občanská soudržnost: Miloš Říha – Šípek (ředitel Skautského institutu)
Prago Union
21:00Vzkazy z Pojízdného Václaváku
Dušan Vlk

Kam dál?

Program k 17. listopadu se koná i na Staroměstském náměstí, které si rezervoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Od 15 hodin bude na tomto místě pořádat demonstraci, která nese název Česko není na prodej. U křižovatky ulic Můstek a Na Příkopě začíná od 11 hodin zase akce Sametový Můstek do Evropy, který má být oslavou 17. listopadu jako svátku svobody a demokracie.

Několik akcí se koná i na druhé straně řeky. U Pomníku obětem komunismu na Újezdě se sejdou ti, kdo chtějí vzdát hold účastníkům odporu proti totalitní moci. Uctění památky obětí komunismu začne v 10 hodin. Podrobný program všech připomínkových akcí, demonstrací a koncertů připravil server iDNES.cz.

Lidé zapalují svíčku u památníku na Národní třídě (17. listopadu 2017).

Tip na výlet: Zdarma do galerie i muzea

Pondělí 17. listopadu můžete využít také výletu s rodinou. Řada institucí navíc nabízí volný vstup. Zdarma se dostanete například do Národního muzea či Národní galerie.

Národní galerie Praha
Národní galerie Praha zve v pondělí 17. listopadu 2025 na prohlídky stálých expozic zdarma. Možnost přijít za uměním bez peněz platí pro všechny objekty Národní galerie, to je Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác a Klášter sv. Anežky České. Volný vstup je od 10 do 18 hodin. Na některých z těchto míst jsou zdarma i komentované prohlídky.

Veletržní palác je nádhernou ukázkou smysluplného využití budovy historické ceny - jako muzea uměleckých sbírek Národní galerie.

V Salmovském paláci je 17. listopadu dokonce zdarma umělecký ateliér Napříč Asií pro děti od 10 let s rodiči. Tvoření začíná v 15 hodin a trvá cca 80 minut. Vstup je zdarma, ale kvůli omezené kapacitě je nutná předchozí rezervace přes GoOut.

Národní muzeum
Vstup zdarma je 17. listopadu od 10 do 18 hodin také do Národního muzea, a to nejen do jeho hlavní budovy na Václavském náměstí, ale do všech objektů, které jsou otevřené. Jedinou výjimkou je Dětské muzeum, kde se v tento významný den sice platí, ale polovic: běžně tu za slot dlouhý 1,5 hodiny zaplatíte 140 korun na osobu (včetně dětí starších 4 let), 17. listopadu je to jen 70 korun.

Budova zrekonstruovaného Národního muzea v Praze, která bude částečně otevřena v den stoletého výročí vzniku samostatného Československa. (24. října 2018)

Než se na Den boje za svobodu a demokracii vydáte do některé z budov muzea, ověřte si, zda je otevřena. Většina jeho pražských objektů má tento den do 18 hodin, ale Dvořákovo a Smetanovo muzeum zavírají už v 17. A pozor, Národopisné muzeum v Kinského zahradě a také Památník Jaroslava Ježka v Kaprově ulici mají běžně v pondělí zavřeno a jinak tomu nebude ani 17. listopadu.

Lichtenštejnský palác
O svátečním dni můžete vyrazit také na den otevřených dveří do Lichtenštejnského paláce na Kampě. Otevřený pro veřejnost zdarma bude od 9 do 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na interiér, kde se pořádají konference, protokolární akce a také tu pobývají státní delegace. V minulosti tu byl například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko.

Zájemci se dozví také zajímavosti z historie této budovy, která sahá do konce 17. století. Za její původní podobou stál italský architekt Giovanni Battista. Lichtenštejnský palác se návštěvníkům otevírá několikrát v roce, možnost podívat se do něj 17. listopadu bude letos poslední.

