Milovníky dobrodružství čeká ve Žlutých lázních podívaná jako z akčního filmu. Areál na břehu Vltavy zaplní záchranáři, policisté i speciální technika.
|
40 pivovarů, bleší trh a vstup zdarma. Pražská náplavka chystá krásnou akci
Těšte se na olympionika Prskavce
Ve Žlutých lázních se v sobotu 23. května od 12 hodin uskuteční Den pro rodiny s dětmi Bezpečně u vody. Návštěvníci uvidí zásahy záchranných složek, práci policejních potápěčů i ukázku záchranné akce vrtulníku na vodě. Připravené budou také vodní skútry, čluny nebo podvodní dron.
Ambasadorem akce je olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec. „Žluté lázně jsou pro mě jedno z nejhezčích míst v Praze, kde se potkává sport, voda a pohodová atmosféra. Právě proto dává smysl, aby se tu mluvilo i o bezpečnosti — u vody stačí chvilka nepozornosti a může být problém,“ zve návštěvníky sportovec.
|
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Děti čekají soutěže i odměny
Rodiny s dětmi si budou moci projít dobrodružnou stezku se stanovišti zaměřenými na bezpečnost u vody. Děti, které splní všechny úkoly, získají odměnu. Program poběží od poledne do 18 hodin.
Chybět nebudou ani oblíbené atrakce a vystoupení pro nejmenší. Na pódiu se objeví dětská performerka Kájuška, která děti zapojí do zpěvu i tance. Součástí programu bude také Tanečkohraní s Luckou.
|
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Resuscitace, psi i policejní testy
Zájemci si vyzkouší správnou resuscitaci nebo zjistí, jak pomoci sobě i druhým ve vodě. Policisté návštěvníkům ukážou fyzické testy, které běžně absolvují uchazeči o službu – například kliky, člunkový běh nebo celomotorický test.
Velkým lákadlem budou také ukázky práce služebních psů, včetně tréninku v ochranném obleku. K vidění bude i říčně námořní člun, který představí Státní plavební správa.
|
Běh s Metrem už potřetí udělal radost čtenářům i redakci. Tentokrát se navíc kreslilo
Na své si přijdou i děti, které si chtějí jen zasoutěžit a pobavit se. Vyzkoušet si totiž budou moci také hobby horsing, tedy závody na tyčových koních.