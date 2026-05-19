Akční sobota ve Žlutých lázních. Těšte se na vrtulník nad Vltavou, policejní psy i Kájušku

Autor: Metro.cz
  17:29
Areál Žluté lázně se v sobotu 23. května promění v dějiště velké akční podívané. Rodinný den Bezpečně u vody nabídne ukázky zásahů záchranných složek, vrtulník nad hladinou, vodní skútry, služební psy i soutěže pro děti. Na akci, jejímž ambasadorem je Jiří Prskavec, bude vstup zdarma a návštěvníky čeká program od poledne až do večera.
Součástí programu bude i taneční povyražení.

Milovníky dobrodružství čeká ve Žlutých lázních podívaná jako z akčního filmu. Areál na břehu Vltavy zaplní záchranáři, policisté i speciální technika.

Těšte se na olympionika Prskavce

Ve Žlutých lázních se v sobotu 23. května od 12 hodin uskuteční Den pro rodiny s dětmi Bezpečně u vody. Návštěvníci uvidí zásahy záchranných složek, práci policejních potápěčů i ukázku záchranné akce vrtulníku na vodě. Připravené budou také vodní skútry, čluny nebo podvodní dron.

Jiří Prskavec se těší na akci Bezpečně u vody.

Ambasadorem akce je olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec. „Žluté lázně jsou pro mě jedno z nejhezčích míst v Praze, kde se potkává sport, voda a pohodová atmosféra. Právě proto dává smysl, aby se tu mluvilo i o bezpečnosti — u vody stačí chvilka nepozornosti a může být problém,“ zve návštěvníky sportovec.

Děti čekají soutěže i odměny

Rodiny s dětmi si budou moci projít dobrodružnou stezku se stanovišti zaměřenými na bezpečnost u vody. Děti, které splní všechny úkoly, získají odměnu. Program poběží od poledne do 18 hodin.

Cenné rady od zkušeného policisty

Chybět nebudou ani oblíbené atrakce a vystoupení pro nejmenší. Na pódiu se objeví dětská performerka Kájuška, která děti zapojí do zpěvu i tance. Součástí programu bude také Tanečkohraní s Luckou.

Resuscitace, psi i policejní testy

Zájemci si vyzkouší správnou resuscitaci nebo zjistí, jak pomoci sobě i druhým ve vodě. Policisté návštěvníkům ukážou fyzické testy, které běžně absolvují uchazeči o službu – například kliky, člunkový běh nebo celomotorický test.

Doprovodný program - kynologický výcvik

Velkým lákadlem budou také ukázky práce služebních psů, včetně tréninku v ochranném obleku. K vidění bude i říčně námořní člun, který představí Státní plavební správa.

Na své si přijdou i děti, které si chtějí jen zasoutěžit a pobavit se. Vyzkoušet si totiž budou moci také hobby horsing, tedy závody na tyčových koních.

19. května 2026  17:29

