ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a od té doby k Praze neodmyslitelně patří. Dnes jich město provozuje už 250. Kromě červeno-šedé a červeno-bílé varianty je „patnáctka“ také často nosičem celopolepové reklamy. Máte mezi barevnými variantami svou favoritku?
Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day | foto: Metro.cz

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Výstaviště Praha
Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Alpro
Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Vodafone
Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Invia
Tramvaje Škoda 15T mají za sebou miliony kilometrů, statisíce svezených Pražanů – a také pořádnou řádku nejrůznějších polepů. Reklamních, uměleckých, turistických i těch, které vzbudily menší bouři v komentářích.

Oživení nebo vizuální smog?

Pro někoho jsou reklamní polepy tramvajích příjemné oživení ulic. Jiní je ale vnímají spíše jako vizuální smog, který ubírá veřejnému prostoru na čistotě. Ať už patříte do kterékoliv skupiny, nedá se popřít, že reklamní vozy k pražským kolejím už dlouhá léta patří.

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day
Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Výstaviště Praha
Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Alpro
Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Vodafone
Deník Metro vyrazil v srpnu a v září do ulic a vyfotil desítky různých tramvají Škoda 15T. Jejich výběr najdete v galerii. Která z polepených „patnáctek“ se vám líbí nejvíce? Hlasujte v anketě níže.

Která tramvaj 15T z naší galerie je podle vás nejhezčí?

Reklamní polepy na pražských tramvajích vzbuzují emoce. Pro jedny jde o příjemné oživení ulic. Jiní je ale vnímají spíše jako vizuální smog. Vybrali jsme několik tramvají, které jsou aktuálně v ulicích k vidění. Prohlédněte si je v galerii a dejte v naší anketě hlas té, která je podle vás nejhezčí.
celkem hlasů: 304
